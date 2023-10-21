Тур: 3.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Шарджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luan Pereira
|2
|0.5
|Марега Мусса
|1
|0.25
|Абдулрахман Шахин
|1
|0.25
|Камара Усман V
|1
|0.25
|Кайо V
|1 (1)
|0.25
|Пьянич Миралем
|0
|0
Насаф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амонов Азизбек
|2
|1
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0.5
|Aбдурахматов Зафармурод
|1
|0.5
|Сиддиков Жавохир
|0
|0
|Нарзуллаев Дониёр
|0
|0
|Бозоров Ойбек
|0
|0
Карточки
Аль-Шарджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бен Арби Мохамед
|1
|0
|Abdulla Ghanim Juma
|1
|0
|Маджид Рашид
|1
|0
|Камара Усман V
|1
|0
Насаф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиддиков Жавохир
|1
|0
|Гайбуллаев Голиб
|1
|0
|Бозоров Ойбек
|1
|0
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Шарджа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насаф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Шарджа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Насаф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Аль-Шарджа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Шарджа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 2:3 Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3
Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Дибба Аль-Фуджайра 1:1 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 1:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0
Насаф
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3
Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0
Результаты матчей
Аль-Шарджа
Насаф
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Шарджа
Насаф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
11
13
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Бангкок Юнайтед
|Нотчаия Пирапат
|2
Прогнозы на матч Аль-Шарджа - Насаф
Исход игры
Аль-Шарджа
57.1% (28)
Ничья
22.4% (11)
Насаф
20.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
40% (18)
Меньше
60% (27)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
1:0 Аль-Шарджа
24.5% (12)
2:1 Аль-Шарджа
22.4% (11)
1:1 Ничья
16.3% (8)
2:0 Аль-Шарджа
10.2% (5)
2:2 Ничья
6.1% (3)
1:2 Насаф
6.1% (3)
0:1 Насаф
4.1% (2)
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