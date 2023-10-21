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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 3.
Аль-Шарджа
 
Позже
Насаф
Прогнозы 49
Аль-Шарджа 57.1% (28)
X 22.4% (11)
Насаф 20.4% (10)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шарджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luan Pereira 2 0.5
Марега Мусса 1 0.25
Абдулрахман Шахин 1 0.25
Камара Усман V 1 0.25
Кайо V 1 (1) 0.25
Пьянич Миралем 0 0
Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амонов Азизбек 2 1
Нуруллоев Сухроб 1 0.5
Aбдурахматов Зафармурод 1 0.5
Сиддиков Жавохир 0 0
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Бозоров Ойбек 0 0

Карточки

Аль-Шарджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бен Арби Мохамед 1 0
Abdulla Ghanim Juma 1 0
Маджид Рашид 1 0
Камара Усман V 1 0
Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиддиков Жавохир 1 0
Гайбуллаев Голиб 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0

Результаты матчей

Аль-Шарджа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насаф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Шарджа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Насаф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Аль-Шарджа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Шарджа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 2:3 Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3
Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Дибба Аль-Фуджайра 1:1 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 1:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0
Насаф
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3
Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0

Результаты матчей

Аль-Шарджа
Насаф

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Шарджа
Насаф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Шарджа
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Аль-Садд
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Шарджа
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Садд
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Аль-Садд
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Шарджа - Насаф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Аль-Шарджа 57.1% (28)
    X 22.4% (11)
    Насаф 20.4% (10)
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    Где смотреть матч Аль-Шарджа - Насаф онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Шарджа - Насаф

    Исход игры
    Аль-Шарджа
    57.1% (28)
    Ничья
    22.4% (11)
    Насаф
    20.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (18)
    Меньше
    60% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Аль-Шарджа
    24.5% (12)
    2:1 Аль-Шарджа
    22.4% (11)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    2:0 Аль-Шарджа
    10.2% (5)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    1:2 Насаф
    6.1% (3)
    0:1 Насаф
    4.1% (2)
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