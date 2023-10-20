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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Тоттенхэм
 
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Фулхэм
Прогнозы 55
Тоттенхэм 98.2% (54)
X 0% (0)
Фулхэм 1.8% (1)
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Фулхэм

История личных встреч

Тоттенхэм
Фулхэм

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

24 матча

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
К
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
3:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.85
0.64

Среднее время на гол

106
141

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 6 0.75
Мэддисон Джеймс 2 0.25
Ромеро Кристиан 2 0.25
Кулушевски Деян 2 0.25
Ришарлисон 1 0.13
Сарр Пап Матар 1 0.13
Эмерсон Жуниор 1 0.13
Ван де Вен Микки 1 0.13
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Порро Педро 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 2 0.25
Перейра Андреас 1 0.13
Виллиан Боргес 1 0.13
Рим Тим 1 0.13
Пальинья Жоау 1 0.13
Винисиус Карлос 1 0.13
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 5 1
Удоги Дестини 3 0
Перишич Иван 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Ришарлисон 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 2 1
Пальинья Жоау 3 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Робинсон Энтони 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Тоттенхэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

13
4
Тоттенхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Фулхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
3
23%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
6%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
2
12%
2
25%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1
Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Фулхэм

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 75%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 0 2 17 - 6 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Брайтон
 Заявка 8 5 1 2 21 - 16 16
7.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
8.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 1 3 20 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
7.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40% пользователей.
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    • Прогнозы 55
    Тоттенхэм 98.2% (54)
    X 0% (0)
    Фулхэм 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Фулхэм
    1.56
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    6.20
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    6.30
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    Где смотреть матч Тоттенхэм - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Фулхэм

    Исход игры
    Тоттенхэм
    98.2% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Фулхэм
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (28)
    Нет
    47.17% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    40% (22)
    2:0 Тоттенхэм
    34.5% (19)
    1:0 Тоттенхэм
    10.9% (6)
    3:1 Тоттенхэм
    9.1% (5)
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