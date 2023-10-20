Тур: 9. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Тейлор Энтони
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Тоттенхэм
Фулхэм
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
24 матча
66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.85
0.64
Среднее время на гол
106
141
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|6
|0.75
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.25
|Ромеро Кристиан
|2
|0.25
|Кулушевски Деян
|2
|0.25
|Ришарлисон
|1
|0.13
|Сарр Пап Матар
|1
|0.13
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.13
|Ван де Вен Микки
|1
|0.13
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|2
|0.25
|Перейра Андреас
|1
|0.13
|Виллиан Боргес
|1
|0.13
|Рим Тим
|1
|0.13
|Пальинья Жоау
|1
|0.13
|Винисиус Карлос
|1
|0.13
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|5
|1
|Удоги Дестини
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Сарр Пап Матар
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|2
|1
|Пальинья Жоау
|3
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Тете Кенни
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Тоттенхэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
13
4
Тоттенхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Фулхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
3
23%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
6%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
2
12%
2
25%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1
Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Фулхэм
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
17
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 16
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|20 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Фулхэм
Исход игры
Тоттенхэм
98.2% (54)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (28)
Меньше
47.17% (25)
Обе команды забьют
Да
52.83% (28)
Нет
47.17% (25)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
40% (22)
2:0 Тоттенхэм
34.5% (19)
1:0 Тоттенхэм
10.9% (6)
3:1 Тоттенхэм
9.1% (5)
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