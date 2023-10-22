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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 3.
Пахтакор
 
Позже
Ахал
Прогнозы 58
Пахтакор 60.3% (35)
X 3.4% (2)
Ахал 36.2% (21)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагаев Эльман 2 1
Dayanch Meredov 1 0.5
Диниев Мейлис 0 0
Hakmuhamed Bashimov 0 0

Карточки

Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиджанов Хожиакбар 2 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Сайфиев Фаррух 1 0
Банашак Пшемислав 1 0
Диёр Холматов 1 0
Азмиддинов Шахзод 1 0
Холдорхонов Пулатхужа 1 0
Ахал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагаев Эльман 1 0
Гелдиев Ата 1 0
Dayanch Meredov 1 0
Hakmuhamed Bashimov 1 0
Salim Umarow 1 0

Результаты матчей

Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ахал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ахал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пахтакор - Турон 3:0 Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2
Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:2 Пахтакор - Сурхон 1:0 Пахтакор - Бухара 1:0
Ахал
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аль-Айн - Ахал 4:2 Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0
Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0 Ахал - Ашхабад 4:1 Мерв - Ахал 3:2 Ахал - Копетдаг 1:1 Шагадам - Ахал 2:4 Энергетик Мары - Ахал 1:5

Результаты матчей

Пахтакор
Ахал

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пахтакор
Ахал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Аль-Фейха
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Ахал
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Фейха
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Айн
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Ахал
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Ахал
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пахтакор - Ахал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 58
    Пахтакор 60.3% (35)
    X 3.4% (2)
    Ахал 36.2% (21)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Пахтакор - Ахал

    Исход игры
    Пахтакор
    60.3% (35)
    Ничья
    3.4% (2)
    Ахал
    36.2% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.92% (23)
    Меньше
    52.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (22)
    Нет
    54.17% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Пахтакор
    22.4% (13)
    2:0 Пахтакор
    22.4% (13)
    1:2 Ахал
    12.1% (7)
    0:1 Ахал
    10.3% (6)
    1:0 Пахтакор
    6.9% (4)
    3:0 Пахтакор
    5.2% (3)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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