Тур: 3.
Бомбардиры внутри турнира
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ахал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагаев Эльман
|2
|1
|Dayanch Meredov
|1
|0.5
|Диниев Мейлис
|0
|0
|Hakmuhamed Bashimov
|0
|0
Карточки
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиджанов Хожиакбар
|2
|0
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Сайфиев Фаррух
|1
|0
|Банашак Пшемислав
|1
|0
|Диёр Холматов
|1
|0
|Азмиддинов Шахзод
|1
|0
|Холдорхонов Пулатхужа
|1
|0
Ахал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагаев Эльман
|1
|0
|Гелдиев Ата
|1
|0
|Dayanch Meredov
|1
|0
|Hakmuhamed Bashimov
|1
|0
|Salim Umarow
|1
|0
Результаты матчей
Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ахал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ахал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пахтакор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пахтакор - Турон 3:0 Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2
Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:2 Пахтакор - Сурхон 1:0 Пахтакор - Бухара 1:0
Ахал
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аль-Айн - Ахал 4:2 Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0
Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0 Ахал - Ашхабад 4:1 Мерв - Ахал 3:2 Ахал - Копетдаг 1:1 Шагадам - Ахал 2:4 Энергетик Мары - Ахал 1:5
Результаты матчей
Пахтакор
Ахал
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Пахтакор
Ахал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Бангкок Юнайтед
|Нотчаия Пирапат
|2
Прогнозы на матч Пахтакор - Ахал
Исход игры
Пахтакор
60.3% (35)
Ничья
3.4% (2)
Ахал
36.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (23)
Меньше
52.08% (25)
Обе команды забьют
Да
45.83% (22)
Нет
54.17% (26)
Популярный счёт
2:1 Пахтакор
22.4% (13)
2:0 Пахтакор
22.4% (13)
1:2 Ахал
12.1% (7)
0:1 Ахал
10.3% (6)
1:0 Пахтакор
6.9% (4)
3:0 Пахтакор
5.2% (3)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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