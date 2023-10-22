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Тур: 3. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Зальцбург
Прогнозы 45
Интер Милан 97.8% (44)
X 2.2% (1)
Зальцбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Зальцбург
1.35
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5.80
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9.92
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Милан
Зальцбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
3:4
ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
45

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 1 0.33
Мартинес Лаутаро 1 0.33
Дюмфрис Дензел 0 0
Фраттези Давиде 0 0
Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шимич Роко 1 (1) 0.5
Глух Оскар 1 0.5

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Барелла Николо 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Лукаку Ромелу 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Онана Андре 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беду Самсон 2 0
Койта Секу 1 0
Соле Умар 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Gerhard Struber 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Шимич Роко 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4
Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1
Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зальцбург - ЛАСК 0:1 Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2
Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2

Результаты матчей

Интер Милан
Зальцбург

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Интер Милан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Зальцбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Бенфика
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Сосьедад
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Интер Милан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Интер Милан 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Зальцбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Зальцбург
    1.35
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    5.80
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    9.92
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Зальцбург

    Исход игры
    Интер Милан
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Зальцбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (20)
    Нет
    54.55% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    44.4% (20)
    2:1 Интер Милан
    28.9% (13)
    3:1 Интер Милан
    13.3% (6)
    1:0 Интер Милан
    6.7% (3)
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    Интер Милан
    Зальцбург
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