  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Галатасарай
 
Позже
Бавария
Прогнозы 46
Галатасарай 2.2% (1)
X 8.7% (4)
Бавария 89.1% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Бавария
6.70
Реклама, betcity.ru
5.20
Реклама, ligastavok.ru
5.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 4 (1) 0.5
Мертенс Дрис 2 0.25
Актюркоглу Мухаммед 2 0.25
Дервисоглу Халил 2 0.25
Заха Уилфрид 1 0.13
Тете 1 0.13
Оливейра Сержиу 1 0.13
Бардакчи Абдулкерим 1 0.13
Анхелиньо Хосе 1 0.13
Мидтше Фредрик 1 0.13
Боэ Саша 1 0.13
Йылмаз Барыш 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тель Матис 2 1
Мусиала Джамал 1 0.5
Кейн Гарри 1 (1) 0.5
Гнабри Серж 1 0.5
Сане Лерой 1 0.5
Мюллер Томас 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 3 0
Торрейра Лукас 1 1
Боэ Саша 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горецка Леон 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
4
Галатасарай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Бавария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

13
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
7
41%
2
33%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1
Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2
Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0

Результаты матчей

Галатасарай
Бавария

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
2.5
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 6 - 4 6
2.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Манчестер Юнайтед
 2 0 0 2 5 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Бавария
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Копенгаген
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 3 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Галатасарай 2.2% (1)
    X 8.7% (4)
    Бавария 89.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Галатасарай
    Ничья
    Бавария
    6.70
    Реклама, betcity.ru
    5.20
    Реклама, ligastavok.ru
    5.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Галатасарай - Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Галатасарай - Бавария

    Исход игры
    Галатасарай
    2.2% (1)
    Ничья
    8.7% (4)
    Бавария
    89.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    41.3% (19)
    0:2 Бавария
    17.4% (8)
    1:3 Бавария
    15.2% (7)
    0:1 Бавария
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Галатасарай
    Бавария
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     