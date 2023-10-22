Тур: 3. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.5
|Мертенс Дрис
|2
|0.25
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.25
|Дервисоглу Халил
|2
|0.25
|Заха Уилфрид
|1
|0.13
|Тете
|1
|0.13
|Оливейра Сержиу
|1
|0.13
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.13
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.13
|Мидтше Фредрик
|1
|0.13
|Боэ Саша
|1
|0.13
|Йылмаз Барыш
|0
|0
|Санчес Давинсон
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тель Матис
|2
|1
|Мусиала Джамал
|1
|0.5
|Кейн Гарри
|1 (1)
|0.5
|Гнабри Серж
|1
|0.5
|Сане Лерой
|1
|0.5
|Мюллер Томас
|0
|0
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Торрейра Лукас
|1
|1
|Боэ Саша
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горецка Леон
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
4
Галатасарай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Бавария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
13
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
7
41%
2
33%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1
Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2
Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0
Результаты матчей
Галатасарай
Бавария
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч Галатасарай - Бавария
Исход игры
Галатасарай
2.2% (1)
Ничья
8.7% (4)
Бавария
89.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
70.45% (31)
Меньше
29.55% (13)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
1:2 Бавария
41.3% (19)
0:2 Бавария
17.4% (8)
1:3 Бавария
15.2% (7)
0:1 Бавария
6.5% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!