Тур: 3.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|4
|1.33
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.33
|Брозович Марсело
|1
|0.33
|Роналду Криштиану
|1
|0.33
|Кассем Мохаммед
|1
|0.33
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.33
|Яхья Айман
|0
|0
Аль-Духаиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
Аль-Духаиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Рубен
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Айман Юсеф
|1
|0
|Ибрахим Бамба
|1
|0
|Abdulaziz Hassan
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Духаиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Духаиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Духаиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0
Аль-Духаиль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0
Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2 Аль-Духаиль - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Аль-Духаиль - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Духаиль
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Духаиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Бангкок Юнайтед
|Нотчаия Пирапат
|2
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
93.6% (44)
Ничья
6.4% (3)
Аль-Духаиль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
34% (16)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
31.9% (15)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
10.6% (5)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
8.5% (4)
1:1 Ничья
6.4% (3)
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