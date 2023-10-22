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Тур: 3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Духаиль
Прогнозы 47
Аль-Наср Эр-Рияд 93.6% (44)
X 6.4% (3)
Аль-Духаиль 0% (0)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 4 1.33
Гариб Абдуррахман 1 0.33
Брозович Марсело 1 0.33
Роналду Криштиану 1 0.33
Кассем Мохаммед 1 0.33
Аль-Ганам Султан 1 0.33
Яхья Айман 0 0
Аль-Духаиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Аль-Духаиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Рубен 1 0
Али Алмоез 1 0
Айман Юсеф 1 0
Ибрахим Бамба 1 0
Abdulaziz Hassan 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Духаиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Духаиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Духаиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0
Аль-Духаиль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0
Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2 Аль-Духаиль - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Аль-Духаиль - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Духаиль

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Духаиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Персеполис
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Аль-Духаиль
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Истиклол
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Духаиль
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Персеполис
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Истиклол
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 47
    Аль-Наср Эр-Рияд 93.6% (44)
    X 6.4% (3)
    Аль-Духаиль 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93.6% (44)
    Ничья
    6.4% (3)
    Аль-Духаиль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    34% (16)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    31.9% (15)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.6% (5)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Духаиль
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