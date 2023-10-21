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Тур: 3. Стадион: .
Брага
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 43
Брага 0% (0)
X 9.3% (4)
Реал Мадрид 90.7% (39)
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Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Реал Мадрид
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4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.83
Джало Альваро 3 0.5
Пицци Луиш 2 0.33
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.17
Руис Абель 1 0.17
Каштру Андре 1 0.17
Ньякате Сику 1 0.17
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Саласар Родриго 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 2 1
Винисиус Жуниор 1 0.5

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонте Жозе 2 0
Ньякате Сику 2 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аррисабалага Кепа 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Беллингем Джуд 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
0
Брага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
1
Брага
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Реал Мадрид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
1

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
33%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4
Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0

Результаты матчей

Брага
Реал Мадрид

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брага
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
1
3
3
2.5
1
1
1
5
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Наполи
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Брага
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Унион Берлин
 1 0 0 1 2 - 3 0
3.
Наполи
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Наполи
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Унион Берлин
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брага - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 43
    Брага 0% (0)
    X 9.3% (4)
    Реал Мадрид 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брага
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.30
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    5.00
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    4.80
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    Прогнозы на матч Брага - Реал Мадрид

    Исход игры
    Брага
    0% (0)
    Ничья
    9.3% (4)
    Реал Мадрид
    90.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    53.5% (23)
    0:2 Реал Мадрид
    23.3% (10)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    4.7% (2)
    1:3 Реал Мадрид
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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    Брага
    Реал Мадрид
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