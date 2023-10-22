Тур: 3. Стадион: Боллар-Делелис.
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|1
|0.5
|Томассон Адриен
|1
|0.5
|Фюльжени Анжело
|1
|0.5
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|6 (1)
|1
|Веерман Йоэй
|2
|0.33
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.33
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.33
|Тезе Джордан
|1
|0.17
|Бабади Исаак
|1
|0.17
|Пепи Рикардо
|1 (1)
|0.17
|Бакайоко Жоан
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Медина Факундо
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тильман Малик
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
10
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
15
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
67%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
2
12
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
2
100%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1
Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2
Результаты матчей
Ланс
ПСВ
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ланс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
51
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч Ланс - ПСВ
Исход игры
Ланс
30.4% (14)
Ничья
32.6% (15)
ПСВ
37% (17)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (13)
1:2 ПСВ
23.9% (11)
2:1 Ланс
15.2% (7)
0:1 ПСВ
8.7% (4)
2:0 Ланс
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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