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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Ланс
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 46
Ланс 30.4% (14)
X 32.6% (15)
ПСВ 37% (17)
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Ланс
Ничья
ПСВ
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3.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 1 0.5
Томассон Адриен 1 0.5
Фюльжени Анжело 1 0.5
Франковски Пшемыслав 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 6 (1) 1
Веерман Йоэй 2 0.33
Сангаре Ибрахим 2 0.33
Сайбари Исмаэль 2 0.33
Тезе Джордан 1 0.17
Бабади Исаак 1 0.17
Пепи Рикардо 1 (1) 0.17
Бакайоко Жоан 0 0
Ланг Ноа 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 0
Самба Брис 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Самбо Шуранди 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
10
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
12

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
15
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
67%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
2
100%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1
Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2

Результаты матчей

Ланс
ПСВ

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ланс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
5
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Арсенал
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Севилья
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Ланс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
ПСВ
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Севилья
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Севилья
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Ланс
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Арсенал
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
ПСВ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ланс - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 46
    Ланс 30.4% (14)
    X 32.6% (15)
    ПСВ 37% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    ПСВ
    2.40
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    3.80
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    Прогнозы на матч Ланс - ПСВ

    Исход игры
    Ланс
    30.4% (14)
    Ничья
    32.6% (15)
    ПСВ
    37% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    1:2 ПСВ
    23.9% (11)
    2:1 Ланс
    15.2% (7)
    0:1 ПСВ
    8.7% (4)
    2:0 Ланс
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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