Тур: 3. Стадион: Олд Траффорд.
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|1.5
|Каземиро Карлос
|2
|1
|Рэшфорд Маркус
|0
|0
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Джордан
|3
|0.38
|Оскарссон Орри
|3
|0.38
|Гонсалвеш Диогу
|2
|0.25
|Классон Виктор
|2
|0.25
|Лерагер Лукас
|1
|0.13
|Вавро Денис
|1
|0.13
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.13
|Фальк Расмус
|1
|0.13
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.13
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|1
|1
|Далот Диогу
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йелерт Элиас
|3
|1
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
2
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Копенгаген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
7
47%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2
ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
26
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Исход игры
Манчестер Юнайтед
93% (40)
Ничья
4.7% (2)
Копенгаген
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
52.38% (22)
Нет
47.62% (20)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
37.2% (16)
2:1 Манчестер Юнайтед
27.9% (12)
3:1 Манчестер Юнайтед
16.3% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.3% (4)
1:1 Ничья
4.7% (2)
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