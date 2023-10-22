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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Копенгаген
Прогнозы 43
Манчестер Юнайтед 93% (40)
X 4.7% (2)
Копенгаген 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Копенгаген
1.40
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8.70
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9.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Копенгаген

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 1.5
Каземиро Карлос 2 1
Рэшфорд Маркус 0 0
Фернандеш Бруну 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.38
Оскарссон Орри 3 0.38
Гонсалвеш Диогу 2 0.25
Классон Виктор 2 0.25
Лерагер Лукас 1 0.13
Вавро Денис 1 0.13
Ачури Мохамед Элиас 1 0.13
Фальк Расмус 1 0.13
Эльюнусси Мохамед 1 0.13
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 1
Далот Диогу 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 1
Лерагер Лукас 4 0
Фальк Расмус 3 0
Вавро Денис 2 0
Дикс Кевин 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
2
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Копенгаген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
7
47%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2
ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Копенгаген

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 6 - 4 6
2.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Манчестер Юнайтед
 2 0 0 2 5 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Бавария
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Копенгаген
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 3 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Манчестер Юнайтед 93% (40)
    X 4.7% (2)
    Копенгаген 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Копенгаген
    1.40
    Реклама, ligastavok.ru
    8.70
    Реклама, betboom.ru
    9.20
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Копенгаген

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    93% (40)
    Ничья
    4.7% (2)
    Копенгаген
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    52.38% (22)
    Нет
    47.62% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    37.2% (16)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    27.9% (12)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    16.3% (7)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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