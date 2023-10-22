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Тур: 3. Стадион: .
Унион Берлин
 
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Наполи
Прогнозы 43
Унион Берлин 11.6% (5)
X 11.6% (5)
Наполи 76.7% (33)
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Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Наполи
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3.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 2 1
Тусар Люка 0 0
Крал Алекс 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 0.5
Эстигор Лео 1 0.5
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.5
Осимхен Виктор 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонуччи Леонардо 1 0
Тусар Люка 1 0
Лейте Диогу 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Политано Маттео 1 0
Натан 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4
Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Наполи

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Наполи
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Брага
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Унион Берлин
 1 0 0 1 2 - 3 0
3.
Наполи
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Наполи
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Унион Берлин
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 43
    Унион Берлин 11.6% (5)
    X 11.6% (5)
    Наполи 76.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Наполи
    3.90
    Реклама, betboom.ru
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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Наполи

    Исход игры
    Унион Берлин
    11.6% (5)
    Ничья
    11.6% (5)
    Наполи
    76.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.61% (31)
    Меньше
    24.39% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    53.5% (23)
    0:1 Наполи
    9.3% (4)
    0:2 Наполи
    7% (3)
    2:1 Унион Берлин
    7% (3)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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    Унион Берлин
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