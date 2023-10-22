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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Бенфика
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 51
Бенфика 70.6% (36)
X 9.8% (5)
Реал Сосьедад 19.6% (10)
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Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Реал Сосьедад
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Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 2 1
Оярсабаль Микель 1 0.5
Кубо Такефуса 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Антониу 0 1
Отаменди Николас 1 0
Силва Рафа 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0
Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0
Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0

Результаты матчей

Бенфика
Реал Сосьедад

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Интер Милан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Зальцбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Бенфика
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Сосьедад
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Интер Милан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 51
    Бенфика 70.6% (36)
    X 9.8% (5)
    Реал Сосьедад 19.6% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Реал Сосьедад
    2.21
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    Прогнозы на матч Бенфика - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Бенфика
    70.6% (36)
    Ничья
    9.8% (5)
    Реал Сосьедад
    19.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    35.3% (18)
    1:0 Бенфика
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    1:2 Реал Сосьедад
    7.8% (4)
    2:0 Бенфика
    7.8% (4)
    3:1 Бенфика
    3.9% (2)
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    Бенфика
    Реал Сосьедад
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