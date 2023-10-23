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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Шахтёр Донецк
Прогнозы 54
Барселона 98.1% (53)
X 0% (0)
Шахтёр Донецк 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Шахтёр Донецк
1.21
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8.80
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8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Шахтёр Донецк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
5:1
Е
1:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 2 1
Левандовски Роберт 1 0.5
Торрес Ферран 1 0.5
Гави 1 0.5
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 2 1
Ракицкий Ярослав 1 0.5
Келси Кевин 1 0.5
Назарина Егор 0 0
Конопля Ефим 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Хави Эрнандес 1 0
Роберто Серхи 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кунде Жюль 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Араухо Рональд 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикан Даниил 2 0
Конопля Ефим 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2
Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2
Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1

Результаты матчей

Барселона
Шахтёр Донецк

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Барселона
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Порту
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Антверпен
 2 0 0 2 2 - 8 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Антверпен
 1 0 0 1 2 - 3 0
3.
Порту
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Барселона
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 54
    Барселона 98.1% (53)
    X 0% (0)
    Шахтёр Донецк 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    1.21
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    Прогнозы на матч Барселона - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Барселона
    98.1% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Шахтёр Донецк
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    26.53% (13)
    Нет
    73.47% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    38.9% (21)
    3:0 Барселона
    16.7% (9)
    3:1 Барселона
    14.8% (8)
    2:1 Барселона
    9.3% (5)
    1:0 Барселона
    5.6% (3)
    4:0 Барселона
    3.7% (2)
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