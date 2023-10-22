Тур: 3. Стадион: Босуил.
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0.5
|Янссен Винсент
|1
|0.25
|Керк Джирано
|1
|0.25
|Муйя Арбнор
|1
|0.25
|Вермирен Артур
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|2
|1
|Тареми Мехди
|1
|0.5
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батай Йелле
|0
|1
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Кейта Мандела
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
0
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
2
67%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0
Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0
Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1
Результаты матчей
Антверпен
Порту
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
11
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч Антверпен - Порту
Исход игры
Антверпен
4.3% (2)
Ничья
14.9% (7)
Порту
80.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
1:2 Порту
48.9% (23)
0:1 Порту
12.8% (6)
0:2 Порту
8.5% (4)
1:1 Ничья
8.5% (4)
2:1 Антверпен
4.3% (2)
1:3 Порту
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
2:3 Порту
4.3% (2)
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