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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Антверпен
 
Позже
Порту
Прогнозы 47
Антверпен 4.3% (2)
X 14.9% (7)
Порту 80.9% (38)
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Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Порту
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3.65
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3.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 2 0.5
Янссен Винсент 1 0.25
Керк Джирано 1 0.25
Муйя Арбнор 1 0.25
Вермирен Артур 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 2 1
Тареми Мехди 1 0.5

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 0 1
Алдервейрельд Тоби 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Янссен Винсент 1 0
Бутез Жан 1 0
Кейта Мандела 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Фабиу 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Карму Давид 1 0

Результаты матчей

Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
0
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
2
67%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0
Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0
Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1

Результаты матчей

Антверпен
Порту

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Порту
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Антверпен
 2 0 0 2 2 - 8 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Антверпен
 1 0 0 1 2 - 3 0
3.
Порту
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Барселона
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Антверпен - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 47
    Антверпен 4.3% (2)
    X 14.9% (7)
    Порту 80.9% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Антверпен
    Ничья
    Порту
    3.90
    Реклама, betboom.ru
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    Прогнозы на матч Антверпен - Порту

    Исход игры
    Антверпен
    4.3% (2)
    Ничья
    14.9% (7)
    Порту
    80.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    48.9% (23)
    0:1 Порту
    12.8% (6)
    0:2 Порту
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    2:1 Антверпен
    4.3% (2)
    1:3 Порту
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    2:3 Порту
    4.3% (2)
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