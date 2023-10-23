Тур: 3. Стадион: Парк де Пренс.
История личных встреч
ПСЖ
Милан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Люка
|1
|0.5
|Хакими Ашраф
|1
|0.5
|Мбаппе Килиан
|1 (1)
|0.5
|Витинья II
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
0
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0
ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3
Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1
Результаты матчей
ПСЖ
Милан
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч ПСЖ - Милан
Исход игры
ПСЖ
75% (36)
Ничья
16.7% (8)
Милан
8.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
47.9% (23)
2:0 ПСЖ
14.6% (7)
2:2 Ничья
10.4% (5)
1:0 ПСЖ
8.3% (4)
1:1 Ничья
6.3% (3)
1:2 Милан
4.2% (2)
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