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Тур: 3. Стадион: .
ПСЖ
 
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Милан
Прогнозы 48
ПСЖ 75% (36)
X 16.7% (8)
Милан 8.3% (4)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Люка 1 0.5
Хакими Ашраф 1 0.5
Мбаппе Килиан 1 (1) 0.5
Витинья II 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 1 0
Дембеле Усман 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 2 0
Жиру Оливье 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0
ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3
Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1

Результаты матчей

ПСЖ
Милан

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСЖ
 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Милан
 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Боруссия Д
 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ПСЖ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ньюкасл
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Боруссия Д
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
ПСЖ
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 48
    ПСЖ 75% (36)
    X 16.7% (8)
    Милан 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Милан
    3.95
    4.80
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Милан

    Исход игры
    ПСЖ
    75% (36)
    Ничья
    16.7% (8)
    Милан
    8.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    47.9% (23)
    2:0 ПСЖ
    14.6% (7)
    2:2 Ничья
    10.4% (5)
    1:0 ПСЖ
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    1:2 Милан
    4.2% (2)
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