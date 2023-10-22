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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 47
РБ Лейпциг 95.7% (45)
X 4.3% (2)
Црвена Звезда 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Црвена Звезда
7.20
7.60
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11.50
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлагер Ксавер 1 0.5
Опенда Лои 1 0.5
Симакан Мохамед 1 0.5
Сеско Бенджамин 1 0.5
Кампль Кевин 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 2 1
Ндиайе Чериф 1 0.5
Иванич Мирко 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Симонс Хави 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгович Александр 1 0
Родич Милан 1 0
Мияйлович Срджан 1 0
Иванич Мирко 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Букари Осман 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Стаменич Марко 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3
РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0
Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Црвена Звезда - ТСК 3:0 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Црвена Звезда

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
2 раза 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Црвена Звезда
 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Црвена Звезда
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 80% завершится победой Црвена Звезда.
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    • Прогнозы 47
    РБ Лейпциг 95.7% (45)
    X 4.3% (2)
    Црвена Звезда 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Црвена Звезда
    7.20
    7.60
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    11.50
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Црвена Звезда

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Црвена Звезда
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (24)
    Нет
    47.83% (22)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    36.2% (17)
    2:1 РБ Лейпциг
    27.7% (13)
    3:1 РБ Лейпциг
    17% (8)
    1:0 РБ Лейпциг
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    РБ Лейпциг
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