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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Ньюкасл
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 45
Ньюкасл 46.7% (21)
X 35.6% (16)
Боруссия Д 17.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Боруссия Д
3.90
4.70
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4.80
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрн Дэн 1 0.5
Шёр Фабиан 1 0.5
Альмирон Мигель 1 0.5
Лонгстафф Шон 1 0.5
Триппьер Киран 0 0
Мёрфи Джейкоб 0 0
Исак Александр 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 1 0
Поуп Ник 1 0
Гордон Энтони 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3
Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3

Результаты матчей

Ньюкасл
Боруссия Д

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСЖ
 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Милан
 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Боруссия Д
 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ПСЖ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ньюкасл
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Боруссия Д
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
ПСЖ
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 45
    Ньюкасл 46.7% (21)
    X 35.6% (16)
    Боруссия Д 17.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Боруссия Д
    3.90
    4.70
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Боруссия Д

    Исход игры
    Ньюкасл
    47.8% (22)
    Ничья
    34.8% (16)
    Боруссия Д
    17.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.89% (31)
    Меньше
    31.11% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    28.3% (13)
    2:2 Ничья
    17.4% (8)
    1:1 Ничья
    17.4% (8)
    1:2 Боруссия Д
    10.9% (5)
    1:0 Ньюкасл
    6.5% (3)
    3:2 Ньюкасл
    4.3% (2)
    0:2 Боруссия Д
    4.3% (2)
    3:1 Ньюкасл
    4.3% (2)
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