Тур: 3. Стадион: Стад де Суиз.
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Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|2
|0.5
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.5
|Элиа Мешак
|1
|0.25
|Монтейро Джоэл
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|1
|Родри Эрнандес
|2
|0.67
|Фоден Фил
|1
|0.33
|Доку Жереми
|1
|0.33
|Холанн Эрлинг
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенито Лорис
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Али Мохамед
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Манчестер Сити
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
13
21
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч Янг Бойз - Манчестер Сити
Исход игры
Янг Бойз
2.1% (1)
Ничья
2.1% (1)
Манчестер Сити
95.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
75.56% (34)
Меньше
24.44% (11)
Обе команды забьют
Да
55.56% (25)
Нет
44.44% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
25% (12)
0:2 Манчестер Сити
22.9% (11)
1:3 Манчестер Сити
20.8% (10)
0:3 Манчестер Сити
14.6% (7)
0:4 Манчестер Сити
4.2% (2)
1:4 Манчестер Сити
4.2% (2)
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