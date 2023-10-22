  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Янг Бойз
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 47
Янг Бойз 2.1% (1)
X 2.1% (1)
Манчестер Сити 95.7% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Манчестер Сити
7.70
Реклама, betboom.ru
7.80
Реклама, betcity.ru
16.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 2 0.5
Иттен Седрик 2 (1) 0.5
Элиа Мешак 1 0.25
Монтейро Джоэл 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 1
Родри Эрнандес 2 0.67
Фоден Фил 1 0.33
Доку Жереми 1 0.33
Холанн Эрлинг 0 0
Льюис Рико 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенито Лорис 1 0
Янко Саиди 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Имери Кастриот 1 0
Али Мохамед 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Блюм Левин 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Диаш Рубен 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Манчестер Сити

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Црвена Звезда
 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Црвена Звезда
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Янг Бойз 2.1% (1)
    X 2.1% (1)
    Манчестер Сити 95.7% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Манчестер Сити
    7.70
    Реклама, betboom.ru
    7.80
    Реклама, betcity.ru
    16.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Янг Бойз - Манчестер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Янг Бойз - Манчестер Сити

    Исход игры
    Янг Бойз
    2.1% (1)
    Ничья
    2.1% (1)
    Манчестер Сити
    95.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.56% (34)
    Меньше
    24.44% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (25)
    Нет
    44.44% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    25% (12)
    0:2 Манчестер Сити
    22.9% (11)
    1:3 Манчестер Сити
    20.8% (10)
    0:3 Манчестер Сити
    14.6% (7)
    0:4 Манчестер Сити
    4.2% (2)
    1:4 Манчестер Сити
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Янг Бойз
    Манчестер Сити
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     