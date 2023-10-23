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Тур: 3. Стадион: .
Селтик
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 46
Селтик 4.3% (2)
X 28.3% (13)
Атлетико М 67.4% (31)
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Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Атлетико М
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Селтик
Атлетико М

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 1 0.5
О'Райли Мэттью 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 1 0.5
Ривас Пабло Барриос 1 0.5
Молина Науэль 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагербильке Густав 1 1
Хольм Один Тьяго 0 1
Макгрегор Каллум 1 0
Пальма Луис 1 0
Филлипс Натаниэль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лино Сэмуел 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Мората Альваро 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Селтик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хартс - Селтик 1:4 Селтик - Килмарнок 3:1 Селтик - Лацио 1:2 Мазеруэлл - Селтик 1:2
Ливингстон - Селтик 0:3 Фейеноорд - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0 Килмарнок - Селтик 1:0 Абердин - Селтик 1:3 Селтик - Росс Каунти 4:2 Селтик - Атлетик Б 3:2 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Гамба Осака - Селтик 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Портимоненсе - Селтик 1:4 Селтик - Инвернесс 3:1 Селтик - Абердин 5:0 Хиберниан - Селтик 4:2
Атлетико М
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2
Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0

Результаты матчей

Селтик
Атлетико М

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Селтик
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Атлетико М
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Фейеноорд
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Селтик
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атлетико М
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Лацио
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Атлетико М
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Фейеноорд
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Селтик
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 46
    Селтик 4.3% (2)
    X 28.3% (13)
    Атлетико М 67.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Атлетико М
    3.80
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    Прогнозы на матч Селтик - Атлетико М

    Исход игры
    Селтик
    4.3% (2)
    Ничья
    28.3% (13)
    Атлетико М
    67.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    71.11% (32)
    Нет
    28.89% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    34.8% (16)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    0:1 Атлетико М
    15.2% (7)
    0:2 Атлетико М
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
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    Селтик
    Атлетико М
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