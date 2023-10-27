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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Брисбен Роар
3:0
Конец матча
Сидней
0'
1:0
1' Гол
Хор Генри
2:0
21' Гол
Милеуснич Никола
27' Желтая карточка
Стив Корика
48' Желтая карточка
Невилл Скотт
3:0
51' Гол
Хор Генри
75' Желтая карточка
Фрик Мэклин
90'+5
1
Фрик
Мэклин
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
6
Joe
Caletti
10
Милеуснич
Никола
7
Беренгер
Флорен
13
Хор
Генри
16
Thomas
Waddingham
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
15
Габриэл
Барбоза
4
Кортни-Перкинс
Джордан
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
22
Берджесс
Макс
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
Брисбен Роар
Сидней

История личных встреч

Брисбен Роар
Сидней

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

44 матча

38.6%
25%
36.4%
17 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.1%
40.9%
25%
15 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.5%
34.1%
36.4%
13 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

К
3:1
0:2
1:1
3:1
3:1
1:1
КФ
1:0
0:2
1:1
0:0
1:1
1:0
5:1
КФ
0:2
1:3
2:1
2:1
1:2
0:3
3:1
0:0
2:0
1:1
3:2
1:3
0:0
5:4
0:0
0:2
1:1
2:5
4:0
3:1
2:1
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.26

Среднее время на гол

60
71

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

67
53

Голов в среднем за матч

1.52
1.2

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

59
74

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хор Генри 2 1
О'Ши Джеймс 1 0.5
Милеуснич Никола 1 0.5
Беренгер Флорен 0 0
Thomas Waddingham 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стив Корика 1 0
Грант Райан 1 0
Брэттан Люк 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брисбен Роар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сидней
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2
Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0
Сидней
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1

Результаты матчей

Брисбен Роар
Сидней

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Брисбен Роар Хор Генри 2
Ньюкасл Джетс Грозос Костандинос 1 (1)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 1
Мельбурн Сити Арслан Толгай-Али 1
Брисбен Роар О'Ши Джеймс 1
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Сидней Стив Корика 1
Брисбен Роар Невилл Скотт 1
Сидней Грант Райан 1
Сидней Брэттан Люк 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Стив Корика получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Милеуснич Никола бьет в цель!
    • 1'
      Беренгер Флорен сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Хор Генри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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