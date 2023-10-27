Тур: 2. Стадион: Kayo Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолХор Генри
2:0
21' ГолМилеуснич Никола
27' Желтая карточкаСтив Корика
48' Желтая карточкаНевилл Скотт
3:0
51' ГолХор Генри
75' Желтая карточкаФрик Мэклин
90'+5
Ход матча
1'
1:0
21'
2:0
27'
48'
51'
3:0
75'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Louis ZabalaЗащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Росс Алоизи
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
История личных встреч
Брисбен Роар
Сидней
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед
44 матча
38.6%
25%
36.4%
17 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.1%
40.9%
25%
15 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.5%
34.1%
36.4%
13 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.26
Среднее время на гол
60
71
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
67
53
Голов в среднем за матч
1.52
1.2
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
59
74
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хор Генри
|2
|1
|О'Ши Джеймс
|1
|0.5
|Милеуснич Никола
|1
|0.5
|Беренгер Флорен
|0
|0
|Thomas Waddingham
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стив Корика
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Брисбен Роар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сидней
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2
Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0
Сидней
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1
Результаты матчей
Брисбен Роар
Сидней
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Брисбен Роар
|Хор Генри
|2
|Ньюкасл Джетс
|Грозос Костандинос
|1 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|1
|Мельбурн Сити
|Арслан Толгай-Али
|1
|Брисбен Роар
|О'Ши Джеймс
|1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Сидней
|Стив Корика
|1
|Брисбен Роар
|Невилл Скотт
|1
|Сидней
|Грант Райан
|1
|Сидней
|Брэттан Люк
|1