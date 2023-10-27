Практически равную игру показали сегодня оппоненты, но чуть больше повезло "Рубину" - и этим шансом казанцы сполна воспользовались, реализовав опасный штрафной удар. 16 очков теперь у команды Рашида Рахимова и девятое место турнирной таблицы РПЛ, которое они делят с "Уралом". "Балтика" остаётся на 14-й строчке с 11 баллами. Болельщиков хозяев - с победой, а болельщикам "Балтики" - терпения и веры в команду! Григорий Серёдкин на LiveResult.ru помогал Вам следить за этим матчем, до новых встреч, дорогие друзья!

Гузина грубо сыграл на Вуячиче в борьбе на втором этаже и получил предупреждение.

Стычка между Фамейе и Маляровым произошла на фланге. Но это скорее уже маленькие футбольные хитрости от легионера.

Галоян продолжил атаку своей команды на левом фланге и заработал угловой!

Опасно!!! Пошла подача на ближнюю штангу ворот "Рубина", Дюпин справляется с первым ударом со второго этажа, парируя его, а второй выстрел оборона хозяев приняла на себя!

И ещё один штрафной исполнит "Рубин"! На этот раз по центру за фол Остойича на игроке казанцев. Чуть дальше дуги штрафной мяч расположился в ожидании стандарта, рядом со спортивным снарядом - Вада.

Игнашевич жёлтую карточку получает за активные претензии к судейству на бровке поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! ГОЛИЩЕ!!! Вада в великолепном стиле реализовал штрафной! Как рукой он положил мяч в ворота Латышонка обводящим ударом в правый верхний угол ворот!!!

А Сото тем временем за неспортивное поведение получает "горчичник".

Как же недоволен Сергей Игнашевич текущим положением дел... А ведь не хуже смотрелись его игроки, явно не хуже в этом почти равном матче.

Безруков разогнался по левому флангу, сместился в центр и пробил! Слишком читаемыми его действия оказались - удар балтийцы блокируют.

Кабутов!!! Вошёл он в чужую штрафную, принял передачу от Зотова и секунд 10-15 пытался обыграть оппонентов то ближе к центру штрафной, то опять смещаясь на фланг - безуспешно.

Опасно!!! Вуячич едва не дотягивается до подачи от Кабутова, но угловой исполнят хозяева вновь.

МОМЕНТИЩЕ! Как гром среди ясного неба!!! Ошибся центр обороны "Балтики", Вада выиграл борьбу за мяч у Гассама и пробил по воротам Латышонка примерно с линии вратарской - голкипер хладнокровно отражает удар!

Латышонок!!! Теперь едва не привёз в свои ворота гол вратарь, бьёт он кулаком по летящему мячу в свою вратарскую и не фиксирует сферу, но грамотно Сото играет на подстраховке!

И ещё дальним навесом проверил игрок "Рубина" Латышонка, на этот раз он чётко фиксирует мяч в своих руках.

А вот и замена у "Балтики" подоспела - Маляров меняет Фернандеса.

Как же важно сейчас "Балтике" отодвинуть игру от своих ворот - чем игроки команды гостей сейчас и занимаются.

Досталось Фамейе на чужой половине поля в борьбе, Кабутов исполнил очередной навес со штрафного на правом фланге, который ни к чему не привёл.

Стартует второй тайм в Казани, едем дальше!

Атака "Рубина" развивалась через Иву в центре, Чумич пытался обыграть оппонента на левом фланге, но очень здорово против него сыграл Сото. Пока "съедает" чилиец соперников на своём фланге, проще выражаясь.

Вуячич отправил мяч за боковую линию в борьбе с Радмановацем - теперь уже балтийцы с мячом на чужой половине поля.

Хороший момент мог быть у ворот хозяев - на Энрикеса с левого фланга навес последовал, Безруков выбивает сферу после того, как легионер не смог мяч обработать.

А вот какой момент у "Рубина" мог быть! Но Фамейе в небольшом офсайде оказался в ответной атаке. Первый офсайд в нашей игре на старте второго тайма зафиксирован.

Вуячич вырезал передачу на Чумича, но тот во время приёма сферы слишком далеко отпустил её от себя - мяч снова у гостей.

Вновь следует пас на Чумича в штрафной "Балтики" - крайне неточный навес с правого фланга от "рубиновых".

Кстати, видно, как игроки обеих команд испытывают проблемы при приёме мяча и далеко от себя его отпускают иногда во время обработки. Здесь, похоже, проблема в погоде - днём была плюсовая температура воздуха в Казани, а вот к вечеру - ниже нуля. И это отразилось на газоне.

Радмановац в борьбе нарушил правила на Чумиче, ненароком ударив пострадавшего по лицу.

Несколько секунд спустя после стыка жёлтую карточку получает Радмановац. Тем временем, Кабутов у мяча, штрафной "Рубин" заработал на левом фланге!

Не вышла подача от Кабутова, перехватывают мяч многочисленные игроки "Балтики" в своей штрафной.

Кузьмин тонко отдавал на Гузину на левый фланг, тот пытался заработать угловой, но в итоге мяч оказался у Дюпина.

На попытку удара созрели хозяева из-за пределов штрафной - Гассама смело встал на пути мяча и заблокировал выстрел.

Чумич совершенно один принял мяч в чужой штрафной и скидывал на Зотова! Перехватывают манёвр игроки "Балтики" и выносят сферу на угловой.

Навес не получился у Кабутова, но ещё один корнер исполнят казанцы.

ОПАСНО! Метаться начал мяч по вратарской Латышонка после корнера, однако игроки "Балтики" во всей этой суматохе выбили сферу подальше из своей штрафной.

Атаку "Рубин" проводил вторым темпом после неудавшихся угловых, Кабутов с передачи Зотова отважился на выстрел с линии штрафной - точно в руки Латышонку.

И ещё один угловой в пользу "Рубина".

Вот и первая замена. Ранджелович с поля уходит у "Рубина", Вада - вместо серба.

Мартынович подставил голову после углового "Рубина", но попал в Осипова. Ещё один корнер заработали казанцы!

Навес на ближнюю штангу последовал на Тесленко, но вновь хороша "Балтика" в обороне. Сначала Осипов сферу подобрал, затем Гузина вынес мяч максимально далеко как только мог.

ОПАСНО! Иву просочился на правый фланг и низом исполнил острейший прострел во вратарскую Латышонка! Чудом никто из игроков в зелёной форме не касается сферы!

"Рубин" может себе в актив занести последние пять минут, определённо.

Отвечает Игнашевич своей ротацией Рахимову, аж двойной. Галоян и Мусаев выходят на поле, Энрикес и Кузьмин идут отдыхать.

Галоян разогнал атаку по левому флангу, отдал на партнёра, который навесил в штрафную хозяев - угловой!

Фернандес подобрал бесхозный мяч после стандарта и решил пробить в районе дуги штрафной хозяев, но Зотов самоотверженно бросается под удар легионера!

И снова балтийцы остро атакуют усилиями свежих игроков! Мусаев с правого фланга созрел на полу-навес в штрафную Дюпина - Юрий надёжно фиксирует сферу в своих руках.

Казанцы ответили неточным забросом на чужую половину поля - потеряли мяч и снова отдали его гостям.

А вот уже более острая атака у "рубиновых" с левого фланга! Очередной угловой хозяева получают после попадания мяча в защитника гостей.

Гассама на дальней штанге переводит летящий мяч на ещё один корнер. Кабутов стандарт исполнит.

На ближнюю штангу решил соорудить подачу Кабутов, отбились балтийцы, но вторым темпом Фамейе подобрал мяч и организовал острую атаку по правому флангу - новый угловой исполнят хозяева!

ОПАСНО! Наконец-то ударом завершают свой угловой "рубиновые". Вуячич это выиграл борьбу с защитниками соперника в районе 11-метровой отметки, но удар в створ ворот Латышонка не пришёлся.

16 ударов всего нанесли команды к этой минуте матча. Два из них в створ - у хозяев, а один - у гостей.

Вада в обороне подыграл себе рукой в районе центрального круга.

Сохраняет мяч "Балтика", задумали гости атаку правым полуфлангом, но Вуячич прервал её и выбил мяч на угловой.

Откровенно плохой навес вышел у Бистровича, тем более ещё и в офсайде его партнёр по команде оказался, когда атака вторым темпом пошла.

Продолжают атаковать балтийцы, Сото планировал обострить вперёд на Бистровича по правому флангу, но не смог избежать потери мяча.

Мусаев в районе центрального круга здорово прокинул мяч мимо Мартыновича, но не смог убежать в быструю атаку, так как упустил сферу за боковую линию.

Первый тайм

— Истекло время первой половины матча, ничья на табло - 0:0. Отдохнём немного и вернёмся на "Ак Барс Арену" через 15 минут!

45' Осипов пробил с дальнего расстояния по центральному направлению - Дюпин на месте.

45' Фернандес оформил навес на Энрикеса, тот скидывал мяч в чужой штрафной партнёру, но первее был защитник "Рубина".

45' Хочет "Рубин" закончить первый тайм в атаке и максимально осторожно продвигается в свой новый выпад к воротам Латышонка.

45' +3 минуты к первому тайму.

45' Кабутов пытался на левом фланге обыграть Гузину, но когда понял, что не сможет этого сделать - пошёл в стык и начал падать. Получает он в итоге от Бобровского предупреждение за симуляцию! В целом, момент неоднозначный...

44' Корнером заканчивается момент, подают казанцы - Латышонок выбивает сферу из своей штрафной двумя кулаками.

43' Фамейе, отличную передачу он сделал на Чумича на правый фланг! Тот вошёл в штрафную и пытался обыграть Сото, но чилиец сыграл выше всяческих похвал!!!

42' В затяжную атаку "Балтика" перешла, Фернандес на левом фланге долго думал, что делать с мячом - в итоге решил отдать назад.

42' Исполнил Бистрович очередной навес в штрафную хозяев - прочитали подачу игроки в зелёной форме.

41' А вот и "Балтика" ответную атаку проводит! Получили гости свободный удар метрах в 40 от штрафной "Рубина".

40' Правда, контролировал ситуацию Латышонок и вряд ли бы момент минутной давности завершился голом. Но похвалим Кабутова за смелость взять игру на себя, когда подступы к штрафной гостей были заблокированы.

39' Кабутов!!! А это было остро! Метров примерно с 30 Дмитрий пробил с правого фланга - мяч никого не задел и пролетел левее ворот Латышонка.

38' Казанцы перешли на чужую половину поля, пытались действовать то левым, то правым флангом. Однако гости оперативно сели в оборону низко всей командой и не дали атаке продвинуться вперёд.

37' С правого фланга тот же Сото исполнял навес в штрафную казанцев - Дюпин в своей вратарской разряжает ситуацию.

35' Перешли гости на чужую половину поля в последние минуты, стандарт заработали и пытались продвинуться по правому флангу - Сото допустил потерю.

34' Тесленко! Какая ошибка!!! Головой он сбрасывал мяч у своей штрафной на Гузину. Но в итоге сам же исправился Егор и не дал легионеру нанести удар по воротам Дюпина, заблокировав выстрел.

33' Перешло владение к игрокам гостей, устроили они перепасовку на своей половине поля. Кстати, небольшое преимущество по владению пока у хозяев - 53 на 47. В целом, очень ровный матч пока вырисовывается, друзья.

32' Кабутов пытался обострить на правом фланге, но слишком долго принимал решение и потерял сферу.

31' Очень не хватает сегодня на поле хозяевам важного игрока атаки - Мирлинда Даку. Не понятно пока, как "рубиновые" собираются действовать без него в атаке.

30' Продолжается игра после небольшой паузы в Казани. 0:0 по итогу первого получаса.

28' Осипов и Фамейе боролись на половине поля гостей... Довольно неприятный стык. Фамейе уже поднялся, а вот игрок балтийцев до сих пор получает медпомощь.

28' В итоге навесом в штрафную Латышонка пошла подача, голкипер вынес мяч за пределы опасной зоны, где подхватил сферу Безруков и решил пробить - крайне неточно.

27' А это угловой! На подстраховке в своей штрафной играет Радмановац, вынося сферу за пределы поля.

26' Зотов исполнит штрафной "Рубина" на чужой половине поля.

25' Очень активен на бровке Рашид Рахимов, подсказывая своим игрокам что-то. По моему, ни разу ещё не садился на скамейку Рашид Маматкулович с начала матча.

24' Лучший способ не замёрзнуть в холода - больше двигаться. Этому правилу и следуют обе команды, почти не держится пока мяч в центре поля в нашей игре! Но опаснее, конечно, действует "Балтика" по всем статьям.

23' И снова остроту создают гости у чужих ворот! Мартынович в последний момент выбивает мяч у Гузины, который получил его от партнёра в штрафной казанцев! Метров 12-14 было до ворот Дюпина с позиции форварда "Балтики"...

22' Пошла "Балтика" любимым левым флангом вперёд, Фернандес почти у линии исполнил навес и попал точно в защитника хозяев.

21' Слабым вышел розыгрыш стандарта от "Рубина", в итоге вдвоём балтийцы выбежали в быструю контратаку - слабым выстрелом по воротам Дюпина она закончилась метров с 40.

20' В итоге на ближнюю штангу исполнил навес Дмитрий, там открывался Тесленко, но защита гостей успела выбить мяч на корнер.

19' А вот уже интереснее! Бистрович практически у углового флажка сфолил на игроке "Рубина", Кабутов у мяча.

18' Чумич на левом фланге боролся против Сото, но чилиец играет точно в мяч и не даёт развиться опасной атаке.

17' Организовали ответную атаку казанцы, реагировать же надо как-то на столь неприятный отрезок. До Чумича мяч дошёл на левом фланге, однако выстрел примерно метров с 20 успехом не завершился - высоко и далеко.

16' Энрикес!!! Был близок он, чтоб замкнуть очередной навес в чужой штрафной, разряжает момент оборона "Рубина"!

15' И вновь левый фланг гостей в огне! Энрикес с Фернандесом в главных ролях попытались обострить у чужих ворот, последовал навес во вратарскую на форварда, с которым оборона хозяев справилась. Вторым темпом с правого фланга навешивали балтийцы - точно в руки Дюпину.

14' На ближнюю штангу в итоге последовала подача от гостей, отбились хозяева!

13' И вновь момент у "Балтики" на левом фланге! Но Тесленко на этот раз грамотно заблокировал удар форварда гостей, не допустив попадания в створ ворот своей команды. Угловой подадут гости.

12' Тесленко и Дюпин чуть не напожарили в своей штрафной! С левого фланга пошёл навес гостей на Гузину, форвард до мяча не дотягивался, первый на нём был Тесленко. Однако Егор не принял сферу и не обработал её, Дюпин такого не ожидал и вынес мяч далеко, сыграв сперва коленом.

11' Левый фланг "Балтики" в действии! Фернандес взял на себя игру и пытался обострить, однако планам его оборонцы казанцев помешали.

11' Любопытный факт – сразу шесть игроков с гражданством Сербии на поле «Ак Барс Арены». По три – с каждой стороны: это Вуячич, Ранджелович и Чумич у «Рубина» и Остойич, Радмановац и Гузина у «Балтики».



10' Воспитанником "Нанта" является Гассама, кстати. А тем временем, казанцы пытались соорудить новую атаку, но столкнулись с мощным прессингом от гостей и потеряли мяч.

9' Гассама снёс Ранджеловича на чужой половине поля в борьбе за мяч и получил первый "горчичник" в нашей игре! Показывает Бобровский, что грубой борьбы он сегодня не позволит.

8' А вот и ответ от "Рубина"! Славный навес Кабутов отдавал с правого фланга, Чумич без сопротивления примерно с 11-метровой отметки замыкал его головой - и не попал по воротам Латышонка! Ух, остро!!!

7' Поздняя казанская осень не слишком радует погодой сегодня - -1 градус на столбике термометра. И если болельщики сидят под комфортной крышей «Ак Барс Арены», то футболисты играют под мокрым снегом. Синоптики обещают, что в течение часа осадки прекратятся.



6' Перспективный навес пошёл на Гузину из глубины, однако форвард в верховой борьбе сфолил на Вуячиче на линии чужой штрафной - фол в атаке.

5' Два раза после этого пытались казанцы выйти в быструю контратаку, но накрывают обе попытки игроки гостей! Пока организованнее во всём выглядит команда Игнашевича в первые пять минут.

4' А это первый опасный момент! Гузина в чужой штрафной подкараулил навес от Бистровича на дальней штанге, но не попал в створ! Близко было до гола, близко!

3' Вот и "Балтика" вышла в свой первый рейд и заработала корнер на правом фланге! Бистрович у мяча его исполнит под свист местных болельщиков.

2' Ян Бобровский в статусе главного рефери матча сегодня трудится, Питер представляют он и его бригада. Рашид Абусуев и Дмитрий Жвакин помогают ему в роли боковых, резервный арбитр – Иван Сараев.



2' А вот уже Фамейе продолжил атаку на противоположном левом фланге, но подыграл себе рукой.

1' Кабутов взял инициативу на своей правой бровке и заработал первый фол в матче в районе центрального круга.

1' В зелёной форме хозяева арены предстали, в белых цветах на поле вышли балтийцы!

