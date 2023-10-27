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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Рубин
1:0
Конец матча
Балтика
0'
9' Желтая карточка
Гассама Натан
44' Желтая карточка
Кабутов Дмитрий
54' Желтая карточка
Радмановац Никола
87' Желтая карточка
Игнашевич Сергей
89' Желтая карточка
Сото Гильермо
1:0
89' Гол
Вада Валентин
90' Желтая карточка
Гузина Гедеон
90'+5

Ход матча

9'
 
Гассама Натан
44'
Кабутов Дмитрий
 
54'
 
Радмановац Никола
61'
Вада Валентин
Ранджелович Лазар
 
65'
 
Мусаев Тамерлан
Энрикес Анхело
65'
 
Галоян Артур
Кузьмин Максим
84'
 
Маляров Кирилл
Роберто Фернандес
87'
 
Игнашевич Сергей
89'
 
Сото Гильермо
89'
Вада Валентин
1:0
90'
 
Пряхин Сергей
Осипов Александр
90'
 
Гузина Гедеон
90'
Ашурматов Рустам
Зотов Александр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 14 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 175
Рубин 61.1% (107)
X 25.1% (44)
Балтика 13.7% (24)
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22
Дюпин
Юрий
2
Тесленко
Егор
15
Вуячич
Игор
4
Мартынович
Александр
70
Кабутов
Дмитрий
7
Ранджелович
Лазар
6
Иву
Угучукву
23
Безруков
Руслан
21
Зотов
Александр
20
Фамейе
Джоэль
24
Чумич
Никола
1
Латышонок
Евгений
21
Остойич
Иван
4
Гассама
Натан
26
Радмановац
Никола
13
Сото
Гильермо
6
Кузьмин
Максим
17
Бистрович
Кристиян
5
Осипов
Александр
7
Фернандес
Роберто
II
18
Энрикес
Анхело
9
Гузина
Гедеон
Рубин
3-4-3
Балтика
3-5-2

История личных встреч

Рубин
Балтика

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.23
Даку Мирлинд 2 (1) 0.15
Вада Валентин 2 0.15
Мартынович Александр 1 0.08
Грицаенко Алексей 1 0.08
Чумич Никола 1 0.08
Иву Угучукву 1 0.08
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.23
Гузина Гедеон 2 0.15
Мусаев Тамерлан 2 0.15
Кузьмин Максим 1 0.08
Бистрович Кристиян 1 0.08
Пряхин Сергей 1 0.08
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Иву Угучукву 3 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вуячич Игор 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Мартынович Александр 1 0
Вада Валентин 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Чумич Никола 1 0
Апшацев Марат 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Остойич Иван 2 0
Сото Гильермо 2 0
Гассама Натан 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Балтика
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Рубин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Балтика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
6
Рубин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Балтика
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
15%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
45%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 12
2
10%
4
19%
1-15
5
24%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
5
24%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2
Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1
Балтика
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0
Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1

Результаты матчей

Рубин
Балтика

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Рубин
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 6 3 3 26 - 17 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
11.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 20 - 24 13
12.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
13.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
14.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
10.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
12.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • Практически равную игру показали сегодня оппоненты, но чуть больше повезло "Рубину" - и этим шансом казанцы сполна воспользовались, реализовав опасный штрафной удар. 16 очков теперь у команды Рашида Рахимова и девятое место турнирной таблицы РПЛ, которое они делят с "Уралом". "Балтика" остаётся на 14-й строчке с 11 баллами.

    Болельщиков хозяев - с победой, а болельщикам "Балтики" - терпения и веры в команду! Григорий Серёдкин на LiveResult.ru помогал Вам следить за этим матчем, до новых встреч, дорогие друзья!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё, звучит финальный свисток в Казани - минимальная победа "Рубина" - 1:0!!!
  • Опасный момент
    90'
    Опасно!!! Пошла подача на ближнюю штангу ворот "Рубина", Дюпин справляется с первым ударом со второго этажа, парируя его, а второй выстрел оборона хозяев приняла на себя! 
  • Угловой
    90'
    Галоян продолжил атаку своей команды на левом фланге и заработал угловой!
  • 90'
    Стычка между Фамейе и Маляровым произошла на фланге. Но это скорее уже маленькие футбольные хитрости от легионера.
  • Замена
    90'
    Ашурматов у "Рубина" заменит Зотова.
  • Желтая карточка
    90'
    Гузина грубо сыграл на Вуячиче в борьбе на втором этаже и получил предупреждение.
  • Дополнительное время
    90'
    Три минуты компенсировано ко второму тайму.
  • 90'
    Как же недоволен Сергей Игнашевич текущим положением дел... А ведь не хуже смотрелись его игроки, явно не хуже в этом почти равном матче.
  • 90'
    Привела атака балтийцев к чужой штрафной, Галоян исполнял удар метров с 20 - выше ворот Дюпина!
  • Желтая карточка
    90'
    А Сото тем временем за неспортивное поведение получает "горчичник".
  • Замена
    89'
    Замена от Игнашевича на концовку - Пряхин вместо Осипова.
  • Описание гола
    88'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! ГОЛИЩЕ!!! Вада в великолепном стиле реализовал штрафной! Как рукой он положил мяч в ворота Латышонка обводящим ударом в правый верхний угол ворот!!!
     
  • Желтая карточка
    88'
    Игнашевич жёлтую карточку получает за активные претензии к судейству на бровке поля.
  • Фол, нарушение
    88'
    И ещё один штрафной исполнит "Рубин"! На этот раз по центру за фол Остойича на игроке казанцев. Чуть дальше дуги штрафной мяч расположился в ожидании стандарта, рядом со спортивным снарядом - Вада.
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    • Фол, нарушение
      87'
      Досталось Фамейе на чужой половине поля в борьбе, Кабутов исполнил очередной навес со штрафного на правом фланге, который ни к чему не привёл.
    • 86'
      Как же важно сейчас "Балтике" отодвинуть игру от своих ворот - чем игроки команды гостей сейчас и занимаются. 
    • Замена
      85'
      А вот и замена у "Балтики" подоспела - Маляров меняет Фернандеса.
    • 85'
      И ещё дальним навесом проверил игрок "Рубина" Латышонка, на этот раз он чётко фиксирует мяч в своих руках.
    • Опасный момент
      84'
      Латышонок!!! Теперь едва не привёз в свои ворота гол вратарь, бьёт он кулаком по летящему мячу в свою вратарскую и не фиксирует сферу, но грамотно Сото играет на подстраховке!
    • Опасный момент
      83'
      МОМЕНТИЩЕ! Как гром среди ясного неба!!! Ошибся центр обороны "Балтики", Вада выиграл борьбу за мяч у Гассама и пробил по воротам Латышонка примерно с линии вратарской - голкипер хладнокровно отражает удар!
    • Опасный момент
      82'
      Опасно!!! Вуячич едва не дотягивается до подачи от Кабутова, но угловой исполнят хозяева вновь.
    • Фол, нарушение
      81'
      Очередной штрафной заработали хозяева, Кабутов у мяча, метров 35 до ворот!
    • 79'
      Кабутов!!! Вошёл он в чужую штрафную, принял передачу от Зотова и секунд 10-15 пытался обыграть оппонентов то ближе к центру штрафной, то опять смещаясь на фланг - безуспешно. 
    • 79'
      Безруков разогнался по левому флангу, сместился в центр и пробил! Слишком читаемыми его действия оказались - удар балтийцы блокируют.
    • 78'
      Мусаев в районе центрального круга здорово прокинул мяч мимо Мартыновича, но не смог убежать в быструю атаку, так как упустил сферу за боковую линию.
    • 77'
      Продолжают атаковать балтийцы, Сото планировал обострить вперёд на Бистровича по правому флангу, но не смог избежать потери мяча.
    • 76'
      Откровенно плохой навес вышел у Бистровича, тем более ещё и в офсайде его партнёр по команде оказался, когда атака вторым темпом пошла.
    • Угловой
      75'
      Сохраняет мяч "Балтика", задумали гости атаку правым полуфлангом, но Вуячич прервал её и выбил мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      74'
      Вада в обороне подыграл себе рукой в районе центрального круга.
    • 74'
      16 ударов всего нанесли команды к этой минуте матча. Два из них в створ - у хозяев, а один - у гостей.
    • Опасный момент
      73'
      ОПАСНО! Наконец-то ударом завершают свой угловой "рубиновые". Вуячич это выиграл борьбу с защитниками соперника в районе 11-метровой отметки, но удар в створ ворот Латышонка не пришёлся.
    • Угловой
      72'
      На ближнюю штангу решил соорудить подачу Кабутов, отбились балтийцы, но вторым темпом Фамейе подобрал мяч и организовал острую атаку по правому флангу - новый угловой исполнят хозяева!
    • Угловой
      71'
      Гассама на дальней штанге переводит летящий мяч на ещё один корнер. Кабутов стандарт исполнит.
    • Угловой
      71'
      А вот уже более острая атака у "рубиновых" с левого фланга! Очередной угловой хозяева получают после попадания мяча в защитника гостей.
    • 70'
      Казанцы ответили неточным забросом на чужую половину поля - потеряли мяч и снова отдали его гостям.
    • 68'
      И снова балтийцы остро атакуют усилиями свежих игроков! Мусаев с правого фланга созрел на полу-навес в штрафную Дюпина - Юрий надёжно фиксирует сферу в своих руках.
    • 67'
      Фернандес подобрал бесхозный мяч после стандарта и решил пробить в районе дуги штрафной хозяев, но Зотов самоотверженно бросается под удар легионера!
    • Угловой
      66'
      Галоян разогнал атаку по левому флангу, отдал на партнёра, который навесил в штрафную хозяев - угловой!
    • Замена
      65'
      Отвечает Игнашевич своей ротацией Рахимову, аж двойной. Галоян и Мусаев выходят на поле, Энрикес и Кузьмин идут отдыхать.
    • 64'
      "Рубин" может себе в актив занести последние пять минут, определённо.
    • Опасный момент
      64'
      ОПАСНО! Иву просочился на правый фланг и низом исполнил острейший прострел во вратарскую Латышонка! Чудом никто из игроков в зелёной форме не касается сферы!
    • 63'
      Навес на ближнюю штангу последовал на Тесленко, но вновь хороша "Балтика" в обороне. Сначала Осипов сферу подобрал, затем Гузина вынес мяч максимально далеко как только мог.
    • Угловой
      62'
      Мартынович подставил голову после углового "Рубина", но попал в Осипова. Ещё один корнер заработали казанцы!
    • Замена
      62'
      Вот и первая замена. Ранджелович с поля уходит у "Рубина", Вада - вместо серба.
    • Угловой
      61'
      И ещё один угловой в пользу "Рубина". 
    • 60'
      Атаку "Рубин" проводил вторым темпом после неудавшихся угловых, Кабутов с передачи Зотова отважился на выстрел с линии штрафной - точно в руки Латышонку.
    • Опасный момент
      59'
      ОПАСНО! Метаться начал мяч по вратарской Латышонка после корнера, однако игроки "Балтики" во всей этой суматохе выбили сферу подальше из своей штрафной.
    • Угловой
      59'
      Навес не получился у Кабутова, но ещё один корнер исполнят казанцы.
    • Угловой
      58'
      Чумич совершенно один принял мяч в чужой штрафной и скидывал на Зотова! Перехватывают манёвр игроки "Балтики" и выносят сферу на угловой.
    • 57'
      На попытку удара созрели хозяева из-за пределов штрафной - Гассама смело встал на пути мяча и заблокировал выстрел.
    • 56'
      Кузьмин тонко отдавал на Гузину на левый фланг, тот пытался заработать угловой, но в итоге мяч оказался у Дюпина.
    • 55'
      Не вышла подача от Кабутова, перехватывают мяч многочисленные игроки "Балтики" в своей штрафной.
    • Желтая карточка
      54'
      Несколько секунд спустя после стыка жёлтую карточку получает Радмановац. Тем временем, Кабутов у мяча, штрафной "Рубин" заработал на левом фланге!
    • Фол, нарушение
      53'
      Радмановац в борьбе нарушил правила на Чумиче, ненароком ударив пострадавшего по лицу.
    • 52'
      Кстати, видно, как игроки обеих команд испытывают проблемы при приёме мяча и далеко от себя его отпускают иногда во время обработки. Здесь, похоже, проблема в погоде - днём была плюсовая температура воздуха в Казани, а вот к вечеру - ниже нуля. И это отразилось на газоне.
    • 51'
      Вновь следует пас на Чумича в штрафной "Балтики" - крайне неточный навес с правого фланга от "рубиновых".
    • 50'
      Вуячич вырезал передачу на Чумича, но тот во время приёма сферы слишком далеко отпустил её от себя - мяч снова у гостей.
    • Офсайд
      49'
      А вот какой момент у "Рубина" мог быть! Но Фамейе в небольшом офсайде оказался в ответной атаке. Первый офсайд в нашей игре на старте второго тайма зафиксирован.
    • 48'
      Хороший момент мог быть у ворот хозяев - на Энрикеса с левого фланга навес последовал, Безруков выбивает сферу после того, как легионер не смог мяч обработать.
    • 47'
      Вуячич отправил мяч за боковую линию в борьбе с Радмановацем - теперь уже балтийцы с мячом на чужой половине поля. 
    • 46'
      Атака "Рубина" развивалась через Иву в центре, Чумич пытался обыграть оппонента на левом фланге, но очень здорово против него сыграл Сото. Пока "съедает" чилиец соперников на своём фланге, проще выражаясь.
    • 46'
      Без замен продолжают игру оба главных тренера. 
    • Второй тайм начался
      Стартует второй тайм в Казани, едем дальше!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Истекло время первой половины матча, ничья на табло - 0:0. Отдохнём немного и вернёмся на "Ак Барс Арену" через 15 минут!
    • 45'
      Осипов пробил с дальнего расстояния по центральному направлению - Дюпин на месте.
    • 45'
      Фернандес оформил навес на Энрикеса, тот скидывал мяч в чужой штрафной партнёру, но первее был защитник "Рубина".
    • 45'
      Хочет "Рубин" закончить первый тайм в атаке и максимально осторожно продвигается в свой новый выпад к воротам Латышонка.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • Желтая карточка
      45'
      Кабутов пытался на левом фланге обыграть Гузину, но когда понял, что не сможет этого сделать - пошёл в стык и начал падать. Получает он в итоге от Бобровского предупреждение за симуляцию! В целом, момент неоднозначный... 
    • Угловой
      44'
      Корнером заканчивается момент, подают казанцы - Латышонок выбивает сферу из своей штрафной двумя кулаками.
    • Опасный момент
      43'
      Фамейе, отличную передачу он сделал на Чумича на правый фланг! Тот вошёл в штрафную и пытался обыграть Сото, но чилиец сыграл выше всяческих похвал!!!
    • 42'
      В затяжную атаку "Балтика" перешла, Фернандес на левом фланге долго думал, что делать с мячом - в итоге решил отдать назад.
    • 42'
      Исполнил Бистрович очередной навес в штрафную хозяев - прочитали подачу игроки в зелёной форме.
    • Фол, нарушение
      41'
      А вот и "Балтика" ответную атаку проводит! Получили гости свободный удар метрах в 40 от штрафной "Рубина".
    • 40'
      Правда, контролировал ситуацию Латышонок и вряд ли бы момент минутной давности завершился голом. Но похвалим Кабутова за смелость взять игру на себя, когда подступы к штрафной гостей были заблокированы.
    • Опасный момент
      39'
      Кабутов!!! А это было остро! Метров примерно с 30 Дмитрий пробил с правого фланга - мяч никого не задел и пролетел левее ворот Латышонка.
    • 38'
      Казанцы перешли на чужую половину поля, пытались действовать то левым, то правым флангом. Однако гости оперативно сели в оборону низко всей командой и не дали атаке продвинуться вперёд.
    • 37'
      С правого фланга тот же Сото исполнял навес в штрафную казанцев - Дюпин в своей вратарской разряжает ситуацию.
    • Фол, нарушение
      35'
      Перешли гости на чужую половину поля в последние минуты, стандарт заработали и пытались продвинуться по правому флангу - Сото допустил потерю.
    • Опасный момент
      34'
      Тесленко! Какая ошибка!!! Головой он сбрасывал мяч у своей штрафной на Гузину. Но в итоге сам же исправился Егор и не дал легионеру нанести удар по воротам Дюпина, заблокировав выстрел.
    • 33'
      Перешло владение к игрокам гостей, устроили они перепасовку на своей половине поля. Кстати, небольшое преимущество по владению пока у хозяев - 53 на 47. В целом, очень ровный матч пока вырисовывается, друзья.
    • 32'
      Кабутов пытался обострить на правом фланге, но слишком долго принимал решение и потерял сферу. 
    • 31'
      Очень не хватает сегодня на поле хозяевам важного игрока атаки - Мирлинда Даку. Не понятно пока, как "рубиновые" собираются действовать без него в атаке.
    • 30'
      Продолжается игра после небольшой паузы в Казани. 0:0 по итогу первого получаса.
    • Травма, повреждение
      28'
      Осипов и Фамейе боролись на половине поля гостей... Довольно неприятный стык. Фамейе уже поднялся, а вот игрок балтийцев до сих пор получает медпомощь.
    • 28'
      В итоге навесом в штрафную Латышонка пошла подача, голкипер вынес мяч за пределы опасной зоны, где подхватил сферу Безруков и решил пробить - крайне неточно.
    • Угловой
      27'
      А это угловой! На подстраховке в своей штрафной играет Радмановац, вынося сферу за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      26'
      Зотов исполнит штрафной "Рубина" на чужой половине поля.
    • 25'
      Очень активен на бровке Рашид Рахимов, подсказывая своим игрокам что-то. По моему, ни разу ещё не садился на скамейку Рашид Маматкулович с начала матча.
    • 24'
      Лучший способ не замёрзнуть в холода - больше двигаться. Этому правилу и следуют обе команды, почти не держится пока мяч в центре поля в нашей игре! Но опаснее, конечно, действует "Балтика" по всем статьям.
    • Опасный момент
      23'
      И снова остроту создают гости у чужих ворот! Мартынович в последний момент выбивает мяч у Гузины, который получил его от партнёра в штрафной казанцев! Метров 12-14 было до ворот Дюпина с позиции форварда "Балтики"...
    • 22'
      Пошла "Балтика" любимым левым флангом вперёд, Фернандес почти у линии исполнил навес и попал точно в защитника хозяев.
    • 21'
      Слабым вышел розыгрыш стандарта от "Рубина", в итоге вдвоём балтийцы выбежали в быструю контратаку - слабым выстрелом по воротам Дюпина она закончилась метров с 40.
    • Угловой
      20'
      В итоге на ближнюю штангу исполнил навес Дмитрий, там открывался Тесленко, но защита гостей успела выбить мяч на корнер.
    • Фол, нарушение
      19'
      А вот уже интереснее! Бистрович практически у углового флажка сфолил на игроке "Рубина", Кабутов у мяча.
    • 18'
      Чумич на левом фланге боролся против Сото, но чилиец играет точно в мяч и не даёт развиться опасной атаке.
    • 17'
      Организовали ответную атаку казанцы, реагировать же надо как-то на столь неприятный отрезок. До Чумича мяч дошёл на левом фланге, однако выстрел примерно метров с 20 успехом не завершился - высоко и далеко.
    • 16'
      Энрикес!!! Был близок он, чтоб замкнуть очередной навес в чужой штрафной, разряжает момент оборона "Рубина"!
    • 15'
      И вновь левый фланг гостей в огне! Энрикес с Фернандесом в главных ролях попытались обострить у чужих ворот, последовал навес во вратарскую на форварда, с которым оборона хозяев справилась. Вторым темпом с правого фланга навешивали балтийцы - точно в руки Дюпину.
    • 14'
      На ближнюю штангу в итоге последовала подача от гостей, отбились хозяева!
    • Угловой
      13'
      И вновь момент у "Балтики" на левом фланге! Но Тесленко на этот раз грамотно заблокировал удар форварда гостей, не допустив попадания в створ ворот своей команды. Угловой подадут гости.
    • Опасный момент
      12'
      Тесленко и Дюпин чуть не напожарили в своей штрафной! С левого фланга пошёл навес гостей на Гузину, форвард до мяча не дотягивался, первый на нём был Тесленко. Однако Егор не принял сферу и не обработал её, Дюпин такого не ожидал и вынес мяч далеко, сыграв сперва коленом.
    • 11'
      Левый фланг "Балтики" в действии! Фернандес взял на себя игру и пытался обострить, однако планам его оборонцы казанцев помешали.
    • 11'
      Любопытный факт – сразу шесть игроков с гражданством Сербии на поле «Ак Барс Арены». По три – с каждой стороны: это Вуячич, Ранджелович и Чумич у «Рубина» и Остойич, Радмановац и Гузина у «Балтики».
       
    • 10'
      Воспитанником "Нанта" является Гассама, кстати. А тем временем, казанцы пытались соорудить новую атаку, но столкнулись с мощным прессингом от гостей и потеряли мяч.
    • Желтая карточка
      9'
      Гассама снёс Ранджеловича на чужой половине поля в борьбе за мяч и получил первый "горчичник" в нашей игре! Показывает Бобровский, что грубой борьбы он сегодня не позволит.
    • Опасный момент
      8'
      А вот и ответ от "Рубина"! Славный навес Кабутов отдавал с правого фланга, Чумич без сопротивления примерно с 11-метровой отметки замыкал его головой - и не попал по воротам Латышонка! Ух, остро!!!
    • Дождь
      7'
      Поздняя казанская осень не слишком радует погодой сегодня - -1 градус на столбике термометра. И если болельщики сидят под комфортной крышей «Ак Барс Арены», то футболисты играют под мокрым снегом. Синоптики обещают, что в течение часа осадки прекратятся.
       
    • Фол, нарушение
      6'
      Перспективный навес пошёл на Гузину из глубины, однако форвард в верховой борьбе сфолил на Вуячиче на линии чужой штрафной - фол в атаке.
    • 5'
      Два раза после этого пытались казанцы выйти в быструю контратаку, но накрывают обе попытки игроки гостей! Пока организованнее во всём выглядит команда Игнашевича в первые пять минут.
    • Опасный момент
      4'
      А это первый опасный момент! Гузина в чужой штрафной подкараулил навес от Бистровича на дальней штанге, но не попал в створ! Близко было до гола, близко!
    • Угловой
      3'
      Вот и "Балтика" вышла в свой первый рейд и заработала корнер на правом фланге! Бистрович у мяча его исполнит под свист местных болельщиков.
    • Судья
      2'
      Ян Бобровский в статусе главного рефери матча сегодня трудится, Питер представляют он и его бригада. Рашид Абусуев и Дмитрий Жвакин помогают ему в роли боковых, резервный арбитр – Иван Сараев.
       
    • Фол, нарушение
      2'
      А вот уже Фамейе продолжил атаку на противоположном левом фланге, но подыграл себе рукой. 
    • Фол, нарушение
      1'
      Кабутов взял инициативу на своей правой бровке и заработал первый фол в матче в районе центрального круга.
    • 1'
      В зелёной форме хозяева арены предстали, в белых цветах на поле вышли балтийцы!
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!
       
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Кабутов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Гассама Натан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 1:0 Балтика

    Исход игры
    Рубин
    61.1% (107)
    Ничья
    25.1% (44)
    Балтика
    13.7% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.13% (37)
    Меньше
    70.87% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    60.63% (77)
    Нет
    39.37% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    24.6% (43)
    1:1 Ничья
    22.9% (40)
    2:1 Рубин
    16% (28)
    2:0 Рубин
    2.9% (5)
    3:2 Рубин
    2.3% (4)
    1:2 Балтика
    2.3% (4)
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