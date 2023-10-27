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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Кристал Пэлас
0:2
Второй тайм: 88'
Тоттенхэм
0'
0:1
53' Гол в свои ворота
Уорд Джоэл
0:2
66' Гол
Хын Мин Сон

Ход матча

46'
 
Эмерсон Жуниор
Дэвис Бен
53'
0:1
Уорд Джоэл
60'
Рак-Сакьи Джесуран
Шлупп Джеффри
 
64'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
Биссума Ив
64'
 
Джонсон Бреннан
Ришарлисон
66'
0:2
Хын Мин Сон
(Джонсон Бреннан)
70'
Ахамада Науиру
Митчелл Тайрик
 
70'
Клайн Натаниэль
Хьюз Уилл
 
79'
Франса Матеус
Хефферсон Лерма
 
79'
Матета Жан-Филипп
Эдуар Одсонн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 125 Количество передач 355
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Прогнозы 142
Кристал Пэлас 3.5% (5)
X 3.5% (5)
Тоттенхэм 93% (132)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
9
Айю
Джордан
28
Дукуре
Шейк
8
Хефферсон
Лерма
15
Шлупп
Джеффри
19
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
33
Дэвис
Бен
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
9
Ришарлисон
7
Хын
Мин
Сон
Кристал Пэлас
4-4-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

22 матча

18.2%
13.6%
68.2%
4 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

0.91
0.18

Среднее время на гол

99
495

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.32
0.73

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
123

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.4
Андерсен Йоаким 2 0.2
Эзе Эберечи 1 0.1
Матета Жан-Филипп 0 0
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 8 0.8
Мэддисон Джеймс 3 0.3
Ромеро Кристиан 2 0.2
Кулушевски Деян 2 0.2
Ришарлисон 1 0.1
Сарр Пап Матар 1 0.1
Эмерсон Жуниор 1 0.1
Ван де Вен Микки 1 0.1
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Порро Педро 0 0
Джонсон Бреннан 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 5 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Удоги Дестини 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Ришарлисон 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
5
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тоттенхэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
6
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

7
19
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
43%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
43%
2
11%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
4 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
7 раз 78%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
8
1
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
3.
Арсенал
 Заявка 9 6 3 0 18 - 8 21
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
10.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
11.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 10 3 3 4 7 - 13 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
13.
Фулхэм
 Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 4 4 0 0 17 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
5.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
7.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
14.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Кристал Пэлас
 0:2 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 6 (1)
Ньюкасл Исак Александр 6
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    87'
    И третий подряд корнер у ворот "шпор" - пожалуй, самым худшим он стал по итоговому результату - всех перелетел мяч: и своих, и чужих.
  • Угловой
    87'
    Более-менее нормальная подача у Франсы вышла, ещё один корнер получили хозяева. Решили разыграть.
  • Угловой
    86'
    Закончился штрафной удар попыткой прострела во вратарскую Викарио уже с левого фланга - ван де Вен выбивает мяч за лицевую и дарит "орлам" угловой.
  • Фол, нарушение
    85'
    Эмерсон сфолил на левом фланге на Рак-Сакье, неплохой штрафной удар заработали хозяева.
  • 84'
    Неточная прострельная передача с левого фланга пришла от Джонсона - точно в руки Джонстону.
  • 83'
    Джонсон пытался среагировать на подачу от партнёра на дальней штанге, но не дотянулся до сферы и упустил её за лицевую.
  • Угловой
    83'
    А вот уже более опасная атака от "шпор"! Сарр подавал в штрафную с правого фланга и заработал корнер.
  • 82'
    Наверное передач 30 сделали сейчас игроки "шпор" подряд на правом фланге, но так и не довели атаку до чего-то опасного. И доставили мяч обратно - к Викарио.
  • 81'
    Кулушевски решился на удар с левой ноги с линии штрафной - выстрел накрыли защитники хозяев.
  • 80'
    Почти весь матч позади, но знаете, что радует? Ни одной жёлтой карточки в составе команд до сих пор! Я такого давно не видел.
  • Замена
    79'
    Финальные перестановки от Роя Ходжсона - Лерма и Эдуар уходят отдыхать, а Матета и Франса в игру вступают.
  • 78'
    С правого фланга навес пошёл в штрафную "шпор", но справляются с не самой замысловатой подачей защитники гостей.
  • Угловой
    77'
    Неточным навес от Айю оказался, за лицевую мяч уходит от Ромеро. Угловой исполнят хозяева.
  • Фол, нарушение
    76'
    Айю разогнался на левом фланге атаки "орлов" и заработал штрафной удар! Он же у мяча в итоге, интересно...
  • 75'
    Вот и Хёйберг напомнил нам, что он есть на поле и пробил с линии штрафной "орлов", попав в защитника.
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    • 74'
      Рак-Сакьи пошёл в обыгрыш по правому флангу и пытался заработать опасный штрафной, но рефери невозмутимо просит его подниматься.
    • 73'
      Тем не менее, очень сосредоточенным выглядит Постекоглу на бровке. Явно осадок остался у него после первых 45 минут в исполнении его команды, когда за весь тайм "шпоры" не создали ни единого голевого момента. 
    • 72'
      А "орлы" продолжают создавать что-то с правого фланга. Но пока не могут прорвать оборону из игроков в белой форме.
    • 71'
      Очень к месту с предголевым пасом оказался Джонсон. Получается, угадал с заменой Постекоглу, с чем мы и поздравим тренера "шпор".
    • Замена
      70'
      Ещё свежие игроки от Ходжсона - Клайн вместо Митчелла, а Ахамада меняет Хьюза в атаке.
    • 69'
      Я, конечно, не делаю козла отпущения из Уорда, но гол пришёл именно через его фланг - правый фланг обороны "Кристал Пэлас".
    • Травма, повреждение
      68'
      У Митчелла небольшие мышечные проблемы, оказывают ему помощь врачи "орлов". Игра после второго гола пока не продолжилась.
    • Описание гола
      66'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Свежий Джонсон в касание головой на левом фланге сделал пас на Мэддисона, Джеймс получил сферу и вошёл в штрафную, а дальше вырезал филигранный прострел на Сона, который расстрелял ворота Джонстона примерно с 11-метровой отметки!
       
    • 65'
      Хьюз пытался навесить в штрафную "шпор" с острейшего угла у боковой линии, но зарядил в трибуны "Селхерст Парка". 
    • Офсайд
      64'
      Кулушевски с правого фланга в касание отдал классный пас в центр атаки "шпор". И всё здесь было идеально, и кореец бы выходил один на один, если б не офсайд.
    • Замена
      63'
      Двойная замена от Постекоглу - Джонсон и Хёйберг выходят вместо Ришарлисона и Биссума.
    • 62'
      Однако и "орлы" не включают жёсткий прессинг и смотрят на действия защитников оппонентов.
    • 61'
      Увязли в обороне "шпоры", Ромеро с Викарио и ван де Веном играют в "треугольник", что приводит к ярости местных болельщиков.
    • Замена
      60'
      Первая ротация от Ходжсона - молодой крайний нападающий Рак-Сакьи меняет Шлуппа.
    • 59'
      Ришарлисон решился сначала на подачу, а после на прострел в чужую штрафную - неточно, но как мы поняли, это может сегодня принести "шпорам" результат.
    • 57'
      Впрочем, ни на секунду не замолкает "Селхерст Парк". Продолжает местный стадион верить в свою команду. И мячом хозяева после гола больше владеть стали.
    • 56'
      Искренне жаль Уорда, но как же нелепо выглядит его гол в свои ворота. Было у него время и обработать мяч, и вынести... Но гол есть гол, "Тоттенхэм" впереди!
    • Опасный момент
      55'
      И опасная подача от Хьюза на линию вратарской! Никто не мешал Гехи пробить, но не совсем он был готов к тому, что мяч к нему отскочит - и пробил головой выше ворот Викарио.
    • Угловой
      54'
      Ринулись хозяева отыгрываться - Эдуар пробил из-за пределов штрафной и рикошетом заработал "орлам" угловой.
    • Описание гола
      53'
      АВТО-ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Уорд срезает мяч в свои ворота! Порро аккуратно отдал по правому флангу Сарру, тот продолжил атаку в глубину штрафной на Мэддисона - Джеймс выполнил прострел во вратарскую Джонстона, где ворота своей команды поразил опытный защитник! Вероятно, сошёл мяч с ноги у него, когда он пытался вынести сферу...
       
    • Опасный момент
      52'
      ОПАСНО! Шлупп разогнался по левому флангу, вошёл в штрафную гостей и прострелил на дальнюю штангу - каким-то чудом там не оказалось никого из его одноклубников!
    • 52'
      Что ж, позитивный отрезок для болельщиков "Тоттенхэма", но до опасных момент "шпоры" пока так и не дошли.
    • 51'
      В итоге сам же швед решил быстро разыграть стандарт, но не смог он обхитрить оборону "орлов" и упустил сферу за боковую линию.
    • Угловой
      50'
      Кулушевски набрал ход с правого фланга и заработал первый угловой для своей команды в этом матче.
    • Офсайд
      49'
      Мэддисон угодил в офсайд по итогам очередной не слишком быстрой атаки "шпор".
    • 49'
      И почти минуту спустя Порро на той же позиции решает не простреливать, а вешать - мяч не без рикошета от игрока "орлов" пикирует в руки Джонстону.
    • 48'
      Уже Порро задумал атаку по правому флангу, сблизился с боковой линией штрафной и прострелил - но Марка Гехи таким не напугать.
    • 47'
      Сарр вырезал навес с правого фланга в штрафную хозяев, однако такая подача не принесла "шпорам" ничего результативного.
    • Замена
      46'
      И решается Постекоглу уже в перерыве провести ротацию! Эмерсон Роял меняет Бэна Дэвиса.
    • Второй тайм начался
      46'
      А мы возвращаемся в Лондон! Команды начинают второй тайм.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв, счёт не открыт! Отдыхаем...
    • 45'
      Резюмируя первый тайм - прошёл он под подавляющим преимуществом "Тоттенхэма". Но выражалось оно лишь территориально - как таковых опасных моментов команда Постекоглу так и не изобрела...
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму компенсировано.
    • 45'
      Аккуратная, но очень неточная передача на Мэддисона на левый фланг в исполнении "шпор".
    • 44'
      На минуту инициативой завладели хозяева, пытавшись соорудить атаку через Хьюза на острие. В итоге мяч снова под контролем гостей, которые особо обострять не собираются. Или просто пока не могут из-за организованной обороны "орлов".
    • 43'
      Просто отметим, что гости до сих пор не исполнили ни одного углового. 
    • 42'
      Заканчивается эта эпопея из угловых неточным ударом от Андерсена головой - выше ворот Викарио. Подавал, по-прежнему, Хьюз.
    • Угловой
      42'
      Уорд пробил после выноса мяча из штрафной "шпор" и задел защитника гостей - новый угловой для "Кристал Пэлас"!
    • Угловой
      41'
      И ещё один угловой заработали игроки "орлов"! 
    • 41'
      Викарио прерывает полёт пущенного без остроты мяча.
    • 40'
      Всё тот же Уилл Хьюз метит подачу в штрафную...
    • Угловой
      39'
      А вот и "орлы" отвечают, зарабатывая угловой! Хьюз подавал неточно, но сохранили хозяева мяч и продолжили атаку вторым темпом, получив ещё один корнер!
    • 38'
      Теперь Мэддисон в фокусе внимания. Получил Джеймс мяч на входе в штрафную по левому полуфлангу, готовился пробить, однако Лерма заблокировал удар англичанина.
    • 37'
      Ришарлисон удумал навес на дальнюю штангу на Кулушевски, но у шведа все пути в чужую штрафную были заблокированы. В итоге мяч снова оказался на фланге левом Ришарлисона, теперь у Дэвиса - тот выцеливал в штрафной Сона, передачу спокойно перехватил Джонстон.
    • Угловой
      36'
      Угловой заработали хозяева, но отправил Хьюз мяч со стандарта прямо в руки Викарио.
    • Опасный момент
      36'
      Ван де Вен! Из пепла восстал как Феникс и опередил в отчаянном подкате он вошедшего в штрафную гостей Айю! Вот это кинематографично выглядело, конечно...
    • 35'
      2 на 3 всего по ударам у нас, возобновилась игра. Притом, оба удара "орлов" пришлись в створ ворот Викарио. 
    • 34'
      Но не наказывает арбитр Эдуара после двух фолов - это были чисто игровые моменты борьбы за мяч без умысла нанести травму. 
    • Травма, повреждение
      33'
      Теперь и второму игроку центра обороны "шпор" достаётся - это ван де Вен после стыка с тем же Эдуаром корчится от боли. Получил он болезненный удар по колену.
    • 33'
      И молниеносно реагирует на эпизод "Селхерст Парк". Как только получает мяч Ромеро - в его адрес раздаётся дикий гул! Подозревают в симуляции?
    • 32'
      К счастью, в порядке всё с аргентинцем "шпор", продолжается матч команд в полном составе.
    • Травма, повреждение
      31'
      Эдуар снёс корпусом Ромеро в борьбе на острие атаки, небольшая пауза возникла. Аргентинцу оказывают помощь.
    • 30'
      Подходят к концу первые полчаса игры. А что по моментам? Их практически нет. Конечно, территориальное преимущество у гостей, однако довольно организованно смотрятся игроки "орлов" в обороне.
    • 29'
      Биссума выцеливал игроков в белой форме в чужой штрафной, навесил - но никто кроме Джонстона на подачу не среагировал.
    • Фол, нарушение
      28'
      Лерма срывает атаку "шпор" на чужой половине поля. По взгляду, уже готовился к тому, что увидит жёлтую перед собой после фола на Биссума, но обошёлся рефери устными высказываниями...
    • 27'
      И снова Андерсен читает передачу на корейского форварда гостей, "съедая" Сона своей опекой.
    • 26'
      Мэддисон запутался в собственных финтах на левом фланге, в итоге решил не обыгрывать оппонентов, а подать на дальнюю штангу - очень неточно.
    • 25'
      Ромеро передачей из глубины выцеливал Сона в штрафной хозяев, но Андерсен на чеку - не даёт он корейцу добраться до сферы!
    • 24'
      Сарр обыгрался с Кулушевски на правом фланге, вошёл в штрафную, но не заработал даже углового для своей команды. Пока уверенно справляются с прострелами и подачами от гостей "орлы".
    • 23'
      В итоге зацепился Гехи в чужой штрафной за сферу после подачи от Хьюза, но сразу его потерял - Ришарлисон страхует "шпор" в обороне!
    • Фол, нарушение
      23'
      С правого фланга в районе центрального круга заработали хозяева штрафной. Посмотрим, что они придумают из этого.
    • 22'
      Порро разогнался по правому флангу и сместился в центр. Как бык разогнался испанец, но заработал лишь аут он в этой атаке - выбил Дукуре мяч у него из под ног.
    • 21'
      Комбинируют хозяева атаки через свои фланги - вот теперь Шлюпп пытался обострять, но не прошёл Порро в борьбе и в штрафную чужую попасть не смог.
    • 20'
      Зато минуту спустя гости соорудили атаку уже с левого фланга! Завершилась она неточным, но неприятным ударом Ришарлисона - низом, левее штанги ворот Джонстона.
    • 19'
      Сарр разгонял атаку по правому полуфлангу - встретили его Шлюпп и Лерма, не дав случиться опасной атаке.
    • 18'
      Правым флангом решили действовать и хозяева, однако Ромеро самоотверженно выбивает мяч из под ног у Айю!
    • Опасный момент
      17'
      Продолжают "шпоры" позиционно владеть преимуществом! Пошла подача от Кулушевски на дальнюю штангу Ришарлисону с правого фланга, бразилец успевает догнать мяч и скинуть его Мэддисону - Джеймс пробил выше перекладины ворот Джонстона!
    • 16'
      Очень неудачно исполнил штрафной Биссума, ударив, что называется, не по мячу, а под мяч. Где-то на верхних ярусах "Селхерст Парка" сфера оказалась.
    • 15'
      Ого, сразу пять игроков "шпор" стоят у мяча и что-то обсуждают. Тем временем до ворот метров 25-30.
    • Фол, нарушение
      14'
      Порро набросил мяч из глубины на Сона, тот скинул его Биссума. Затем "круглый" оказался у Мэддисона, который в борьбе заработал для своей команды штрафной удар в довольно опасной близости от штрафной хозяев!
    • Фол, нарушение
      14'
      Через свой правый фланг пытались атаковать "шпоры", однако Кулушевски нарушил правила - придётся гостям начинать всё заново.
    • 13'
      Айю набрал скорость по правому флангу, решился на навес и пустил мяч точно в руки Викарио! 
    • Фол, нарушение
      11'
      Вот и Ришарлисон срывает атаку команды соперника на чужой половине поля, но без карточек обошёлся здесь рефери.
    • 10'
      Обоюдно острое начало от команд, за что их можно только похвалить! Высокие скорости и много борьбы в первые 10 минут.
    • Опасный момент
      9'
      Мэддисон ворвался в штрафную по левому флангу и простреливал к 11-метровой отметке - но первым на мяче оказался Дукуре, вынесший сферу из опасной зоны!
    • Опасный момент
      7'
      И ещё один удар по своим воротам допускают гости! На этот раз на линии штрафной в окружении защитников получил мяч Шлупп и пробил низом по воротам "шпор" - снова вратарь на месте!
    • Опасный момент
      6'
      Айю! Организовали первую серьёзную атаку "орлы", Джордан получил мяч на правом фланге после блестящего прохода по центру от Хьюза и пробил - Викарио на месте.
    • 5'
      Ришарлисон получил оперативный простор на левом фланге и готовился входить в штрафную, но Хефферсон Лерма выбил у него мяч из под ног.
    • 4'
      Попробовали и хозяева проявить себя в атаке, однако оборона "шпор" справилась с выпадом хозяев и быстро присвоила мяч себе. 
    • 3'
      И снова по правому флангу в атаке "шпоры", Сарр созрел на прострел - ликвидирует опасность у своих ворот Гехи, вынося сферу из штрафной.
    • 2'
      В итоге дошла атака гостей до Джонстона, но легко вратарь "орлов" накрывает обостряющую передачу на Сона.
    • 2'
      И неспеша на своей половине поля начали игру гости. Не хотят они резко бежать в атаку с первых минут.
    • 1'
      В классических красно-синих цветах вышли на поле хозяева, "Тоттенхэм" сыграет в белой форме!
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм, поехали!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:2 Тоттенхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    3.5% (5)
    Ничья
    3.5% (5)
    Тоттенхэм
    93% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.68% (71)
    Меньше
    39.32% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    63.25% (74)
    Нет
    36.75% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    37.3% (53)
    0:1 Тоттенхэм
    18.3% (26)
    1:3 Тоттенхэм
    12% (17)
    0:2 Тоттенхэм
    12% (17)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
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