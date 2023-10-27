Тур: 10. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Мэдли Анди
0:2
Второй тайм: 88'
Ход матча
53'
0:1
66'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
125 Количество передач 355
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллНападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
22 матча
18.2%
13.6%
68.2%
4 победы 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
0.91
0.18
Среднее время на гол
99
495
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.32
0.73
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
123
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|4
|0.4
|Андерсен Йоаким
|2
|0.2
|Эзе Эберечи
|1
|0.1
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|8
|0.8
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.3
|Ромеро Кристиан
|2
|0.2
|Кулушевски Деян
|2
|0.2
|Ришарлисон
|1
|0.1
|Сарр Пап Матар
|1
|0.1
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.1
|Ван де Вен Микки
|1
|0.1
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
|Джонсон Бреннан
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|5
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Удоги Дестини
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Сарр Пап Матар
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
5
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тоттенхэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
6
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
3
13
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
7
19
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
43%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
43%
2
11%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
4 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
7 раз 78%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
18
81
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 8
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 9
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|11.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|14.
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|6 (1)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:2 Тоттенхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
3.5% (5)
Ничья
3.5% (5)
Тоттенхэм
93% (132)
Тотал 2.5
Больше
60.68% (71)
Меньше
39.32% (46)
Обе команды забьют
Да
63.25% (74)
Нет
36.75% (43)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
37.3% (53)
0:1 Тоттенхэм
18.3% (26)
1:3 Тоттенхэм
12% (17)
0:2 Тоттенхэм
12% (17)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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