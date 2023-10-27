А вот уже более опасная атака от "шпор"! Сарр подавал в штрафную с правого фланга и заработал корнер.

Джонсон пытался среагировать на подачу от партнёра на дальней штанге, но не дотянулся до сферы и упустил её за лицевую.

Неточная прострельная передача с левого фланга пришла от Джонсона - точно в руки Джонстону.

Закончился штрафной удар попыткой прострела во вратарскую Викарио уже с левого фланга - ван де Вен выбивает мяч за лицевую и дарит "орлам" угловой.

Более-менее нормальная подача у Франсы вышла, ещё один корнер получили хозяева. Решили разыграть.

И третий подряд корнер у ворот "шпор" - пожалуй, самым худшим он стал по итоговому результату - всех перелетел мяч: и своих, и чужих.

Вот и Хёйберг напомнил нам, что он есть на поле и пробил с линии штрафной "орлов", попав в защитника.

Айю разогнался на левом фланге атаки "орлов" и заработал штрафной удар! Он же у мяча в итоге, интересно...

Неточным навес от Айю оказался, за лицевую мяч уходит от Ромеро. Угловой исполнят хозяева.

С правого фланга навес пошёл в штрафную "шпор", но справляются с не самой замысловатой подачей защитники гостей.

Финальные перестановки от Роя Ходжсона - Лерма и Эдуар уходят отдыхать, а Матета и Франса в игру вступают.

Почти весь матч позади, но знаете, что радует? Ни одной жёлтой карточки в составе команд до сих пор! Я такого давно не видел.

Кулушевски решился на удар с левой ноги с линии штрафной - выстрел накрыли защитники хозяев.

Наверное передач 30 сделали сейчас игроки "шпор" подряд на правом фланге, но так и не довели атаку до чего-то опасного. И доставили мяч обратно - к Викарио.

Кулушевски с правого фланга в касание отдал классный пас в центр атаки "шпор". И всё здесь было идеально, и кореец бы выходил один на один, если б не офсайд.

Хьюз пытался навесить в штрафную "шпор" с острейшего угла у боковой линии, но зарядил в трибуны "Селхерст Парка".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Свежий Джонсон в касание головой на левом фланге сделал пас на Мэддисона, Джеймс получил сферу и вошёл в штрафную, а дальше вырезал филигранный прострел на Сона, который расстрелял ворота Джонстона примерно с 11-метровой отметки!

У Митчелла небольшие мышечные проблемы, оказывают ему помощь врачи "орлов". Игра после второго гола пока не продолжилась.

Я, конечно, не делаю козла отпущения из Уорда, но гол пришёл именно через его фланг - правый фланг обороны "Кристал Пэлас".

Ещё свежие игроки от Ходжсона - Клайн вместо Митчелла, а Ахамада меняет Хьюза в атаке.

Очень к месту с предголевым пасом оказался Джонсон. Получается, угадал с заменой Постекоглу, с чем мы и поздравим тренера "шпор".

А "орлы" продолжают создавать что-то с правого фланга. Но пока не могут прорвать оборону из игроков в белой форме.

Тем не менее, очень сосредоточенным выглядит Постекоглу на бровке. Явно осадок остался у него после первых 45 минут в исполнении его команды, когда за весь тайм "шпоры" не создали ни единого голевого момента.

Рак-Сакьи пошёл в обыгрыш по правому флангу и пытался заработать опасный штрафной, но рефери невозмутимо просит его подниматься.

А мы возвращаемся в Лондон! Команды начинают второй тайм.

И решается Постекоглу уже в перерыве провести ротацию! Эмерсон Роял меняет Бэна Дэвиса.

Сарр вырезал навес с правого фланга в штрафную хозяев, однако такая подача не принесла "шпорам" ничего результативного.

Уже Порро задумал атаку по правому флангу, сблизился с боковой линией штрафной и прострелил - но Марка Гехи таким не напугать.

И почти минуту спустя Порро на той же позиции решает не простреливать, а вешать - мяч не без рикошета от игрока "орлов" пикирует в руки Джонстону.

Мэддисон угодил в офсайд по итогам очередной не слишком быстрой атаки "шпор".

Кулушевски набрал ход с правого фланга и заработал первый угловой для своей команды в этом матче.

В итоге сам же швед решил быстро разыграть стандарт, но не смог он обхитрить оборону "орлов" и упустил сферу за боковую линию.

Что ж, позитивный отрезок для болельщиков "Тоттенхэма", но до опасных момент "шпоры" пока так и не дошли.

ОПАСНО! Шлупп разогнался по левому флангу, вошёл в штрафную гостей и прострелил на дальнюю штангу - каким-то чудом там не оказалось никого из его одноклубников!

АВТО-ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Уорд срезает мяч в свои ворота! Порро аккуратно отдал по правому флангу Сарру, тот продолжил атаку в глубину штрафной на Мэддисона - Джеймс выполнил прострел во вратарскую Джонстона, где ворота своей команды поразил опытный защитник! Вероятно, сошёл мяч с ноги у него, когда он пытался вынести сферу...

И опасная подача от Хьюза на линию вратарской! Никто не мешал Гехи пробить, но не совсем он был готов к тому, что мяч к нему отскочит - и пробил головой выше ворот Викарио.

Искренне жаль Уорда, но как же нелепо выглядит его гол в свои ворота. Было у него время и обработать мяч, и вынести... Но гол есть гол, "Тоттенхэм" впереди!

Впрочем, ни на секунду не замолкает "Селхерст Парк". Продолжает местный стадион верить в свою команду. И мячом хозяева после гола больше владеть стали.

Ришарлисон решился сначала на подачу, а после на прострел в чужую штрафную - неточно, но как мы поняли, это может сегодня принести "шпорам" результат.

Увязли в обороне "шпоры", Ромеро с Викарио и ван де Веном играют в "треугольник", что приводит к ярости местных болельщиков.

Однако и "орлы" не включают жёсткий прессинг и смотрят на действия защитников оппонентов.

Двойная замена от Постекоглу - Джонсон и Хёйберг выходят вместо Ришарлисона и Биссума.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв, счёт не открыт! Отдыхаем...

45' Резюмируя первый тайм - прошёл он под подавляющим преимуществом "Тоттенхэма". Но выражалось оно лишь территориально - как таковых опасных моментов команда Постекоглу так и не изобрела...

45' Две минуты к первому тайму компенсировано.

45' Аккуратная, но очень неточная передача на Мэддисона на левый фланг в исполнении "шпор".

44' На минуту инициативой завладели хозяева, пытавшись соорудить атаку через Хьюза на острие. В итоге мяч снова под контролем гостей, которые особо обострять не собираются. Или просто пока не могут из-за организованной обороны "орлов".

43' Просто отметим, что гости до сих пор не исполнили ни одного углового.

42' Заканчивается эта эпопея из угловых неточным ударом от Андерсена головой - выше ворот Викарио. Подавал, по-прежнему, Хьюз.

42' Уорд пробил после выноса мяча из штрафной "шпор" и задел защитника гостей - новый угловой для "Кристал Пэлас"!

41' И ещё один угловой заработали игроки "орлов"!

41' Викарио прерывает полёт пущенного без остроты мяча.

40' Всё тот же Уилл Хьюз метит подачу в штрафную...

39' А вот и "орлы" отвечают, зарабатывая угловой! Хьюз подавал неточно, но сохранили хозяева мяч и продолжили атаку вторым темпом, получив ещё один корнер!

38' Теперь Мэддисон в фокусе внимания. Получил Джеймс мяч на входе в штрафную по левому полуфлангу, готовился пробить, однако Лерма заблокировал удар англичанина.

37' Ришарлисон удумал навес на дальнюю штангу на Кулушевски, но у шведа все пути в чужую штрафную были заблокированы. В итоге мяч снова оказался на фланге левом Ришарлисона, теперь у Дэвиса - тот выцеливал в штрафной Сона, передачу спокойно перехватил Джонстон.

36' Угловой заработали хозяева, но отправил Хьюз мяч со стандарта прямо в руки Викарио.

36' Ван де Вен! Из пепла восстал как Феникс и опередил в отчаянном подкате он вошедшего в штрафную гостей Айю! Вот это кинематографично выглядело, конечно...

35' 2 на 3 всего по ударам у нас, возобновилась игра. Притом, оба удара "орлов" пришлись в створ ворот Викарио.

34' Но не наказывает арбитр Эдуара после двух фолов - это были чисто игровые моменты борьбы за мяч без умысла нанести травму.

33' Теперь и второму игроку центра обороны "шпор" достаётся - это ван де Вен после стыка с тем же Эдуаром корчится от боли. Получил он болезненный удар по колену.

33' И молниеносно реагирует на эпизод "Селхерст Парк". Как только получает мяч Ромеро - в его адрес раздаётся дикий гул! Подозревают в симуляции?

32' К счастью, в порядке всё с аргентинцем "шпор", продолжается матч команд в полном составе.

31' Эдуар снёс корпусом Ромеро в борьбе на острие атаки, небольшая пауза возникла. Аргентинцу оказывают помощь.

30' Подходят к концу первые полчаса игры. А что по моментам? Их практически нет. Конечно, территориальное преимущество у гостей, однако довольно организованно смотрятся игроки "орлов" в обороне.

29' Биссума выцеливал игроков в белой форме в чужой штрафной, навесил - но никто кроме Джонстона на подачу не среагировал.

28' Лерма срывает атаку "шпор" на чужой половине поля. По взгляду, уже готовился к тому, что увидит жёлтую перед собой после фола на Биссума, но обошёлся рефери устными высказываниями...

27' И снова Андерсен читает передачу на корейского форварда гостей, "съедая" Сона своей опекой.

26' Мэддисон запутался в собственных финтах на левом фланге, в итоге решил не обыгрывать оппонентов, а подать на дальнюю штангу - очень неточно.

25' Ромеро передачей из глубины выцеливал Сона в штрафной хозяев, но Андерсен на чеку - не даёт он корейцу добраться до сферы!

24' Сарр обыгрался с Кулушевски на правом фланге, вошёл в штрафную, но не заработал даже углового для своей команды. Пока уверенно справляются с прострелами и подачами от гостей "орлы".

23' В итоге зацепился Гехи в чужой штрафной за сферу после подачи от Хьюза, но сразу его потерял - Ришарлисон страхует "шпор" в обороне!

23' С правого фланга в районе центрального круга заработали хозяева штрафной. Посмотрим, что они придумают из этого.

22' Порро разогнался по правому флангу и сместился в центр. Как бык разогнался испанец, но заработал лишь аут он в этой атаке - выбил Дукуре мяч у него из под ног.

21' Комбинируют хозяева атаки через свои фланги - вот теперь Шлюпп пытался обострять, но не прошёл Порро в борьбе и в штрафную чужую попасть не смог.

20' Зато минуту спустя гости соорудили атаку уже с левого фланга! Завершилась она неточным, но неприятным ударом Ришарлисона - низом, левее штанги ворот Джонстона.

19' Сарр разгонял атаку по правому полуфлангу - встретили его Шлюпп и Лерма, не дав случиться опасной атаке.

18' Правым флангом решили действовать и хозяева, однако Ромеро самоотверженно выбивает мяч из под ног у Айю!

17' Продолжают "шпоры" позиционно владеть преимуществом! Пошла подача от Кулушевски на дальнюю штангу Ришарлисону с правого фланга, бразилец успевает догнать мяч и скинуть его Мэддисону - Джеймс пробил выше перекладины ворот Джонстона!

16' Очень неудачно исполнил штрафной Биссума, ударив, что называется, не по мячу, а под мяч. Где-то на верхних ярусах "Селхерст Парка" сфера оказалась.

15' Ого, сразу пять игроков "шпор" стоят у мяча и что-то обсуждают. Тем временем до ворот метров 25-30.

14' Порро набросил мяч из глубины на Сона, тот скинул его Биссума. Затем "круглый" оказался у Мэддисона, который в борьбе заработал для своей команды штрафной удар в довольно опасной близости от штрафной хозяев!

14' Через свой правый фланг пытались атаковать "шпоры", однако Кулушевски нарушил правила - придётся гостям начинать всё заново.

13' Айю набрал скорость по правому флангу, решился на навес и пустил мяч точно в руки Викарио!

11' Вот и Ришарлисон срывает атаку команды соперника на чужой половине поля, но без карточек обошёлся здесь рефери.

10' Обоюдно острое начало от команд, за что их можно только похвалить! Высокие скорости и много борьбы в первые 10 минут.

9' Мэддисон ворвался в штрафную по левому флангу и простреливал к 11-метровой отметке - но первым на мяче оказался Дукуре, вынесший сферу из опасной зоны!

7' И ещё один удар по своим воротам допускают гости! На этот раз на линии штрафной в окружении защитников получил мяч Шлупп и пробил низом по воротам "шпор" - снова вратарь на месте!

6' Айю! Организовали первую серьёзную атаку "орлы", Джордан получил мяч на правом фланге после блестящего прохода по центру от Хьюза и пробил - Викарио на месте.

5' Ришарлисон получил оперативный простор на левом фланге и готовился входить в штрафную, но Хефферсон Лерма выбил у него мяч из под ног.

4' Попробовали и хозяева проявить себя в атаке, однако оборона "шпор" справилась с выпадом хозяев и быстро присвоила мяч себе.

3' И снова по правому флангу в атаке "шпоры", Сарр созрел на прострел - ликвидирует опасность у своих ворот Гехи, вынося сферу из штрафной.

2' В итоге дошла атака гостей до Джонстона, но легко вратарь "орлов" накрывает обостряющую передачу на Сона.

2' И неспеша на своей половине поля начали игру гости. Не хотят они резко бежать в атаку с первых минут.

1' В классических красно-синих цветах вышли на поле хозяева, "Тоттенхэм" сыграет в белой форме!