  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Веллингтон Феникс
2:1
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
9' Гол
Завада Оскар
42' Желтая карточка
Сусняр Александар
45' Желтая карточка
Барбарусес Костас
47' Желтая карточка
Цолаковски Стефан
1:1
59' Гол
Биверс Марк
2:1
74' Гол
Краев Божидар
88' Желтая карточка
Завада Оскар
2:1
88' Не забитый пенальти
Таггарт Адам
90'+7
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
11
Краев
Божидар
7
Барбарусес
Костас
9
Завада
Оскар
1
Сэил
Оливер
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
15
Сусняр
Александар
17
Карлуччо
Джеррод
20
Giordano
Colli
24
Божанич
Оливер
23
Daniel
Bennie
22
Таггарт
Адам
12
Иванович
Люк
Веллингтон Феникс
Перт Глори

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Перт Глори

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед

47 матчей

38.3%
21.3%
40.4%
18 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.8%
40.4%
29.8%
14 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.8%
40.4%
29.8%
14 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

2:2
1:1
0:1
2:1
2:2
1:3
3:0
0:1
1:2
4:2
1:2
5:0
3:0
1:1
2:1
1:0
5:2
3:3
2:1
2:0
1:2
0:1
1:2
1:2
2:1
1:2
1:1
4:2
1:1
1:2
1:0
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.65
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

77
50

Голов в среднем за матч

1.64
1.06

Тотал матчей

2.5
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 1 0.5
Краев Божидар 1 0.5
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биверс Марк 1 0.5
Таггарт Адам 1 0.5
Цолаковски Стефан 1 0.5
Божанич Оливер 0 0
Giordano Colli 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбарусес Костас 2 0
Завада Оскар 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 1 0
Цолаковски Стефан 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Кутрумбис Джон 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0
Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1
Перт Глори
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Перт Глори

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Перт Глори
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Брисбен Роар Хор Генри 2
Веллингтон Феникс Завада Оскар 1 (1)
Ньюкасл Джетс Грозос Костандинос 1 (1)
Перт Глори Биверс Марк 1
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 1
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Сидней Стив Корика 1
Брисбен Роар Невилл Скотт 1
Сидней Грант Райан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     