Тур: 2. Стадион: ВИН.
2:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолЗавада Оскар
42' Желтая карточкаСусняр Александар
45' Желтая карточкаБарбарусес Костас
47' Желтая карточкаЦолаковски Стефан
1:1
59' ГолБиверс Марк
2:1
74' ГолКраев Божидар
88' Желтая карточкаЗавада Оскар
2:1
88' Не забитый пенальтиТаггарт Адам
90'+7
Ход матча
9'
1:0
59'
1:1
74'
2:1
88'
88'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
22
Таггарт
Адам
12
Иванович
Люк
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Перт Глори
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед
47 матчей
38.3%
21.3%
40.4%
18 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.8%
40.4%
29.8%
14 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.8%
40.4%
29.8%
14 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
77
50
Голов в среднем за матч
1.64
1.06
Тотал матчей
2.5
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|1
|0.5
|Краев Божидар
|1
|0.5
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биверс Марк
|1
|0.5
|Таггарт Адам
|1
|0.5
|Цолаковски Стефан
|1
|0.5
|Божанич Оливер
|0
|0
|Giordano Colli
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбарусес Костас
|2
|0
|Завада Оскар
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|1
|0
|Цолаковски Стефан
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0
Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1
Перт Глори
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Перт Глори
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Брисбен Роар
|Хор Генри
|2
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|1 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Грозос Костандинос
|1 (1)
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2
|Сидней
|Стив Корика
|1
|Брисбен Роар
|Невилл Скотт
|1
|Сидней
|Грант Райан
|1