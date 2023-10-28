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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
5:0
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
6' Гол
Брук Лаклан
2:0
13' Гол
Брук Лаклан
3:0
34' Гол
Nicolas Milanovic
4:0
39' Гол
Фильо Марсело
5:0
45' Гол
Nicolas Milanovic
53' Желтая карточка
Клисби Джек
67' Желтая карточка
Daniel Penha
86' Желтая карточка
Рисдон Джош
90'+5
20
Лоуренс
Томас
13
Расселл
Тэйт
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
26
Боррьелло
Брендон
9
Антонссон
Маркус
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
27
Тратт
Джейкоб
17
Benjamin
Garuccio
11
Daniel
Penha
32
Тергейт
Ангус
10
Луштица
Стивен
77
Дандзаки
Рику
8
Уэлс
Лаклан
38
Noah
Botic
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

1:0
1:0
3:2
0:1
5:0
0:1
5:3
1:1
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 2 1
Nicolas Milanovic 2 1
Фильо Марсело 1 0.5
Боррьелло Брендон 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Клисби Джек 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 1 0.5
Noah Botic 1 (1) 0.5

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 1 0
Клисби Джек 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 2 0
Daniel Penha 2 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
7.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Перт Глори
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
3.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Брук Лаклан 2
Вестерн Сидней Уондерерс Nicolas Milanovic 2
Брисбен Роар Хор Генри 2
Веллингтон Феникс Завада Оскар 1 (1)
Ньюкасл Джетс Грозос Костандинос 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Вестерн Юнайтед Daniel Penha 2
Сидней Стив Корика 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Боррьелло Брендон сделал результативную передачу.
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