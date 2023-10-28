Тур: 2. Стадион: CommBank Stadium.
5:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолБрук Лаклан
2:0
13' ГолБрук Лаклан
3:0
34' ГолNicolas Milanovic
4:0
39' ГолФильо Марсело
5:0
45' ГолNicolas Milanovic
53' Желтая карточкаКлисби Джек
67' Желтая карточкаDaniel Penha
86' Желтая карточкаРисдон Джош
90'+5
Ход матча
6'
1:0
13'
2:0
34'
3:0
39'
4:0
45'
53'
67'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Расселл
Тэйт
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
40 Jack Gibson
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Kane Vidmar
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|2
|1
|Nicolas Milanovic
|2
|1
|Фильо Марсело
|1
|0.5
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Клисби Джек
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|1
|0.5
|Noah Botic
|1 (1)
|0.5
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Брук Лаклан
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Nicolas Milanovic
|2
|Брисбен Роар
|Хор Генри
|2
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|1 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Грозос Костандинос
|1 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2
|Вестерн Юнайтед
|Daniel Penha
|2
|Сидней
|Стив Корика
|1