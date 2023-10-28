Тур: 28.
3:3
Конец матча
0'
0:1
18' ГолДзабич Робин
1:1
45' ГолSebastian Friman
51' Желтая карточкаNils Eriksson
1:2
52' ГолЭгнелль Адам
54' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
1:3
66' ГолOusmane Diawara
2:3
86' ГолЛундин Антон
90' Желтая карточкаКаддура Амр
3:3
90' ГолЙельте Якоб
90'+8
Ход матча
18'
0:1
45'
1:1
51'
52'
1:2
54'
66'
1:3
86'
2:3
90'
90'
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Ahmed BonnahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Sam Hegdal
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
23 Max Nilsson
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Гефле
Ландскруна
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
5
Среднее время на гол
45
18
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|9 (3)
|0.32
|Лундин Антон
|5
|0.18
|Эдквист Адриан
|3
|0.11
|Йельте Якоб
|3
|0.11
|Antonio Yakoub
|3
|0.11
|Лундин Оскар
|3
|0.11
|Nils Eriksson
|2
|0.07
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.04
|Рафаэль Йорк
|1
|0.04
|Kevin Persson
|1
|0.04
|Sebastian Friman
|1
|0.04
|Oskar Karlsson
|1
|0.04
|Constantino Capotondi
|1
|0.04
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|9
|0.32
|Kofi Fosuhene Asare
|6 (1)
|0.21
|Дзабич Робин
|5
|0.18
|Эгнелль Адам
|3 (1)
|0.11
|Frederik Ihler
|3
|0.11
|Camil Jebara
|2
|0.07
|Jesper Strid
|2
|0.07
|Эдвардссон Давид
|2
|0.07
|Melker Widell
|1
|0.04
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.04
|Erik Hedenquist
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|1
|Лундин Оскар
|6
|0
|Аспгрен Кристоффер
|3
|1
|Constantino Capotondi
|3
|1
|Kevin Persson
|4
|0
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Daniel Eliasson
|3
|0
|Nils Eriksson
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Ahmed Bonnah
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Микаель Бенгтссон
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
|Philip Ekman
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|6
|0
|Ousmane Diawara
|6
|0
|Дзабич Робин
|6
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Йонссон Мелкер
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Каддура Амр
|3
|0
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Рапп Йохан
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Ландскруна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
8
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Ландскруна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
9
18
Гефле
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Ландскруна
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
22
17
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
3
18%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Пропущено
23
21
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
6
26%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
1
4%
5
24%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
5
38%
2
10%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
14%
3
17%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
5
24%
4
22%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
19%
2
11%
76-90
Забито
35
37
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
3
9%
4
11%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
7
20%
11
30%
30%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
11
31%
6
16%
76-90
Пропущено
44
39
22 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
9
20%
6
15%
1-15
7
16%
3
8%
16-30
6
14%
7
18%
31-45
11
25%
7
18%
46-60
6
14%
9
23%
61-75
5
11%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2
Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2
Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1
Результаты матчей
Гефле
Ландскруна
Точный счет
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Гефле
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
77
77
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
235
1018
1216
325
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|6
|3
|46 - 20
|60
|2.
|27
|16
|6
|5
|58 - 20
|54
|3.
|27
|15
|6
|6
|49 - 29
|51
|4.
|28
|14
|6
|8
|54 - 36
|48
|5.
|28
|11
|6
|11
|39 - 43
|39
|6.
|3:2
|28
|9
|12
|7
|40 - 36
|39
|7.
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|8.
|0:0
|28
|10
|7
|11
|37 - 49
|37
|9.
|28
|9
|8
|11
|35 - 44
|35
|10.
|28
|8
|7
|13
|37 - 52
|31
|11.
|2:3
|28
|7
|10
|11
|38 - 41
|31
|12.
|0:0
|28
|7
|9
|12
|30 - 36
|30
|13.
|1:2
|28
|7
|9
|12
|42 - 51
|30
|14.
|2:1
|28
|7
|8
|13
|24 - 40
|29
|15.
|27
|7
|5
|15
|37 - 50
|26
|16.
|27
|6
|8
|13
|30 - 45
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|32 - 13
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|6.
|3:2
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|8.
|1:2
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|9.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|10.
|2:3
|14
|5
|7
|2
|21 - 10
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|12.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 25
|20
|13.
|2:1
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|14.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|15.
|14
|4
|4
|6
|20 - 26
|16
|16.
|14
|2
|6
|6
|18 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|24 - 16
|29
|2.
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|5.
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|6.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|7.
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|3:2
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|10.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|12.
|2:1
|14
|2
|4
|8
|9 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|8 - 23
|9
|14.
|2:3
|14
|2
|3
|9
|17 - 31
|9
|15.
|1:2
|14
|1
|5
|8
|18 - 31
|8
|16.
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|17 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|12 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|9