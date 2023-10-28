  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 28.
Гефле
3:3
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
18' Гол
Дзабич Робин
1:1
45' Гол
Sebastian Friman
51' Желтая карточка
Nils Eriksson
1:2
52' Гол
Эгнелль Адам
54' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
1:3
66' Гол
Ousmane Diawara
2:3
86' Гол
Лундин Антон
90' Желтая карточка
Каддура Амр
3:3
90' Гол
Йельте Якоб
90'+8
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
19
Аспгрен
Кристоффер
44
Iu
Ranera
6
Лундин
Оскар
14
Sebastian
Friman
18
Constantino
Capotondi
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
10
Эгнелль
Адам
47
Kofi
Fosuhene
Asare
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
24
Линдман
Эмиль
9
Frederik
Ihler
5
Edvin
Dahlqvist
Гефле
3-4-3
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Гефле
Ландскруна

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
1:5
К
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
5

Среднее время на гол

45
18

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 9 (3) 0.32
Лундин Антон 5 0.18
Эдквист Адриан 3 0.11
Йельте Якоб 3 0.11
Antonio Yakoub 3 0.11
Лундин Оскар 3 0.11
Nils Eriksson 2 0.07
Ройсхенберг Мартин 1 0.04
Рафаэль Йорк 1 0.04
Kevin Persson 1 0.04
Sebastian Friman 1 0.04
Oskar Karlsson 1 0.04
Constantino Capotondi 1 0.04
Аспгрен Кристоффер 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 9 0.32
Kofi Fosuhene Asare 6 (1) 0.21
Дзабич Робин 5 0.18
Эгнелль Адам 3 (1) 0.11
Frederik Ihler 3 0.11
Camil Jebara 2 0.07
Jesper Strid 2 0.07
Эдвардссон Давид 2 0.07
Melker Widell 1 0.04
Рапп Йохан 1 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 1 0.04
Erik Hedenquist 1 0.04
Edvin Dahlqvist 0 0
Rasmus Wendt 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 1
Лундин Оскар 6 0
Аспгрен Кристоффер 3 1
Constantino Capotondi 3 1
Kevin Persson 4 0
Antonio Yakoub 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Daniel Eliasson 3 0
Nils Eriksson 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Ahmed Bonnah 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Микаель Бенгтссон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Iu Ranera 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Philip Ekman 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 6 0
Ousmane Diawara 6 0
Дзабич Робин 6 0
Erik Hedenquist 5 0
Эгнелль Адам 4 0
Йонссон Мелкер 4 0
Camil Jebara 2 1
Каддура Амр 3 0
Edvin Dahlqvist 3 0
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Рапп Йохан 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Гефле
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Ландскруна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
8
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Ландскруна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

9
18
Гефле
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Ландскруна
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

22
17
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
3
18%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
6
27%
4
24%
76-90

Пропущено

23
21
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
6
26%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
1
4%
5
24%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
5
38%
2
10%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
14%
3
17%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
5
24%
4
22%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
19%
2
11%
76-90

Забито

35
37
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
3
9%
4
11%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
7
20%
11
30%
30%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
11
31%
6
16%
76-90

Пропущено

44
39
22 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
9
20%
6
15%
1-15
7
16%
3
8%
16-30
6
14%
7
18%
31-45
11
25%
7
18%
46-60
6
14%
9
23%
61-75
5
11%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2
Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2
Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1

Результаты матчей

Гефле
Ландскруна

Точный счет

2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Гефле
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
7
7
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
23
5
10
18
1.5
12
16
3
25
2.5
4
24
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 27 18 6 3 46 - 20 60
2.
ГАИС
 27 16 6 5 58 - 20 54
3.
Утсиктенс
 27 15 6 6 49 - 29 51
4.
Эстер
 28 14 6 8 54 - 36 48
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 3:2 28 9 12 7 40 - 36 39
7.
Браге
 27 11 5 11 35 - 39 38
8.
Треллеборг
 0:0 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 28 9 8 11 35 - 44 35
10.
Сундсвалль
 28 8 7 13 37 - 52 31
11.
Эребру
 2:3 28 7 10 11 38 - 41 31
12.
Хельсинборг
 0:0 28 7 9 12 30 - 36 30
13.
Йёнчёпинг
 1:2 28 7 9 12 42 - 51 30
14.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 28 7 8 13 24 - 40 29
15.
Сковде АИК
 27 7 5 15 37 - 50 26
16.
Эргрюте
 27 6 8 13 30 - 45 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 14 9 3 2 32 - 13 30
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
6.
Эстерсунд
 3:2 14 6 6 2 26 - 19 24
7.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
8.
Йёнчёпинг
 1:2 14 6 4 4 24 - 20 22
9.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
10.
Эребру
 2:3 14 5 7 2 21 - 10 22
11.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
12.
Треллеборг
 0:0 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 14 5 4 5 15 - 14 19
14.
Хельсинборг
 0:0 14 5 3 6 17 - 17 18
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 0:0 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 3:2 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
10.
Хельсинборг
 0:0 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Браге
 13 2 3 8 8 - 23 9
14.
Эребру
 2:3 14 2 3 9 17 - 31 9
15.
Йёнчёпинг
 1:2 14 1 5 8 18 - 31 8
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 17 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 12 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Сковде АИК Видьеског Исак 9
Весь список
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    • 62'
      Frederik Ihler уходит с поля. Ousmane Diawara выходит вместо него
    • 54'
      Эдвардссон Давид получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Г О О О О Л - Эгнелль Адам бьет в цель!
    • 51'
      Nils Eriksson получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Энглунд Лео сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Sebastian Friman бьет в цель!
    • 18'
      Edvin Dahlqvist сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Дзабич Робин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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