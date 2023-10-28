  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 28.
Треллеборг
0:0
Второй тайм: 65'
Хельсинборг
0'
29' Желтая карточка
Вилар Бернардо
44' Желтая карточка
Огвуче Абель

Ход матча

29'
 
Вилар Бернардо
44'
Огвуче Абель
 
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Хельсинборг
4.50
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Все Коэффициенты
25
Ларсен
Андреас
II
2
Бьеркен
Фритьоф
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
26
Бркич
Харис
12
Zander
Hyltoft
10
Саид
Мохаммед
18
Оффия
Генри
9
Мортенсен
Николас
7
Pierre
Larsen
1
Йоэльссон
Калле
39
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
3
Вилар
Бернардо
20
Олссон
Деннис
15
Amin
Al-Hamawi
25
Хелльборг
Адам
16
Ervin
Gigovac
13
Лупер
Вильгельм
9
Лима
Лукас
11
Ринг
Эрик
Треллеборг
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Хельсинборг

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:3
С
1:1
С
2:0
ТМК
3:1
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
7:3
ШК
2:1
ТМС
1:3
А
1:0
А
0:0
А
4:2
А
2:2
ТМС
3:4
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.45

Среднее время на гол

63
61

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.09
1.71

Среднее время на гол

43
52

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.83
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 7 0.25
Оффия Генри 7 0.25
Бркич Харис 6 (1) 0.21
Filip Bohman 6 0.21
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.11
Халльберг Херман 2 0.07
Андерссон Маттиас 2 0.07
Саид Мохаммед 1 0.04
Liam Olausson 1 0.04
Хёрберг Феликс 0 0
Огвуче Абель 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Ларсен Андреас II 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 6 (1) 0.21
Amin Al-Hamawi 6 0.21
Ринг Эрик 5 0.18
Лупер Вильгельм 3 0.11
Лима Лукас 2 0.07
Benjamin Acquah 2 0.07
Simon Bengtsson 1 0.04
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Cole Alexander 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Олссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 5 1
Халльберг Херман 5 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Мортенсен Николас 2 1
Zander Hyltoft 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Огвуче Абель 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Карлссон Тобиас 2 0
Саид Мохаммед 2 0
Вийтикко Микко 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Оффия Генри 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 7 1
Benjamin Acquah 5 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Хеллман Эмиль 4 0
Ринг Эрик 4 0
Вилар Бернардо 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Cole Alexander 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Amar Muhsin 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Victor Blixt 1 0
Benjamin Orn 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хельсинборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
10
Треллеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хельсинборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

17
12
Треллеборг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Хельсинборг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

23
22

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Пропущено

25
19
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
7
28%
3
16%
1-15
5
20%
3
16%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
20%
6
32%
76-90

Забито

20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
30%
3
19%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
3
15%
6
38%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
4%
3
17%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
7
29%
29%
2
11%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
4
17%
8
44%
76-90

Забито

37
29
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
3
8%
3
10%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
7
19%
5
17%
31-45
8
22%
5
17%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
8
22%
10
34%
76-90

Пропущено

49
37
24 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
8
16%
6
16%
1-15
12
24%
3
8%
16-30
4
8%
3
8%
31-45
12
24%
6
16%
46-60
4
8%
5
14%
61-75
9
18%
14
38%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1
Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1
Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2

Результаты матчей

Треллеборг
Хельсинборг

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
5
9
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
3
10
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
19
8
12
15
1.5
8
19
5
22
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 27 18 6 3 46 - 20 60
2.
ГАИС
 27 16 6 5 58 - 20 54
3.
Утсиктенс
 27 15 6 6 49 - 29 51
4.
Эстер
 28 14 6 8 54 - 36 48
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 3:2 28 9 12 7 40 - 36 39
7.
Браге
 27 11 5 11 35 - 39 38
8.
Треллеборг
 0:0 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 28 9 8 11 35 - 44 35
10.
Сундсвалль
 28 8 7 13 37 - 52 31
11.
Эребру
 2:3 28 7 10 11 38 - 41 31
12.
Хельсинборг
 0:0 28 7 9 12 30 - 36 30
13.
Йёнчёпинг
 1:2 28 7 9 12 42 - 51 30
14.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 28 7 8 13 24 - 40 29
15.
Сковде АИК
 27 7 5 15 37 - 50 26
16.
Эргрюте
 27 6 8 13 30 - 45 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 14 9 3 2 32 - 13 30
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
6.
Эстерсунд
 3:2 14 6 6 2 26 - 19 24
7.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
8.
Йёнчёпинг
 1:2 14 6 4 4 24 - 20 22
9.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
10.
Эребру
 2:3 14 5 7 2 21 - 10 22
11.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
12.
Треллеборг
 0:0 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 14 5 4 5 15 - 14 19
14.
Хельсинборг
 0:0 14 5 3 6 17 - 17 18
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 0:0 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 3:2 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
10.
Хельсинборг
 0:0 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Браге
 13 2 3 8 8 - 23 9
14.
Эребру
 2:3 14 2 3 9 17 - 31 9
15.
Йёнчёпинг
 1:2 14 1 5 8 18 - 31 8
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 17 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 12 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Сковде АИК Видьеског Исак 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Огвуче Абель получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Вилар Бернардо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Хельсинборг
4.50
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3.55
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2.75
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