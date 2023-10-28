Тур: 28.
0:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
29'
44'
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
39
Benjamin
Orn
11
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
37 Kalle Wendt
-
17 Filip Bohman
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Amar Muhsin
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Треллеборг
Хельсинборг
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.45
Среднее время на гол
63
61
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
2.09
1.71
Среднее время на гол
43
52
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.83
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
57
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|7
|0.25
|Оффия Генри
|7
|0.25
|Бркич Харис
|6 (1)
|0.21
|Filip Bohman
|6
|0.21
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.11
|Халльберг Херман
|2
|0.07
|Андерссон Маттиас
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Liam Olausson
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Ларсен Андреас II
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.21
|Amin Al-Hamawi
|6
|0.21
|Ринг Эрик
|5
|0.18
|Лупер Вильгельм
|3
|0.11
|Лима Лукас
|2
|0.07
|Benjamin Acquah
|2
|0.07
|Simon Bengtsson
|1
|0.04
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Cole Alexander
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|5
|1
|Халльберг Херман
|5
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Zander Hyltoft
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Огвуче Абель
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Карлссон Тобиас
|2
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|7
|1
|Benjamin Acquah
|5
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хеллман Эмиль
|4
|0
|Ринг Эрик
|4
|0
|Вилар Бернардо
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Cole Alexander
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Benjamin Orn
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хельсинборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
10
Треллеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хельсинборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
17
12
Треллеборг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Хельсинборг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Пропущено
25
19
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
7
28%
3
16%
1-15
5
20%
3
16%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
20%
6
32%
76-90
Забито
20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
30%
3
19%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
3
15%
6
38%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
4%
3
17%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
7
29%
29%
2
11%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
4
17%
8
44%
76-90
Забито
37
29
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
3
8%
3
10%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
7
19%
5
17%
31-45
8
22%
5
17%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
8
22%
10
34%
76-90
Пропущено
49
37
24 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
8
16%
6
16%
1-15
12
24%
3
8%
16-30
4
8%
3
8%
31-45
12
24%
6
16%
46-60
4
8%
5
14%
61-75
9
18%
14
38%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1
Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1
Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2
Результаты матчей
Треллеборг
Хельсинборг
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
67
59
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
68
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
198
1215
819
522
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|6
|3
|46 - 20
|60
|2.
|27
|16
|6
|5
|58 - 20
|54
|3.
|27
|15
|6
|6
|49 - 29
|51
|4.
|28
|14
|6
|8
|54 - 36
|48
|5.
|28
|11
|6
|11
|39 - 43
|39
|6.
|3:2
|28
|9
|12
|7
|40 - 36
|39
|7.
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|8.
|0:0
|28
|10
|7
|11
|37 - 49
|37
|9.
|28
|9
|8
|11
|35 - 44
|35
|10.
|28
|8
|7
|13
|37 - 52
|31
|11.
|2:3
|28
|7
|10
|11
|38 - 41
|31
|12.
|0:0
|28
|7
|9
|12
|30 - 36
|30
|13.
|1:2
|28
|7
|9
|12
|42 - 51
|30
|14.
|2:1
|28
|7
|8
|13
|24 - 40
|29
|15.
|27
|7
|5
|15
|37 - 50
|26
|16.
|27
|6
|8
|13
|30 - 45
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|32 - 13
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|6.
|3:2
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|8.
|1:2
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|9.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|10.
|2:3
|14
|5
|7
|2
|21 - 10
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|12.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 25
|20
|13.
|2:1
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|14.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|15.
|14
|4
|4
|6
|20 - 26
|16
|16.
|14
|2
|6
|6
|18 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|24 - 16
|29
|2.
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|5.
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|6.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|7.
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|3:2
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|10.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|12.
|2:1
|14
|2
|4
|8
|9 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|8 - 23
|9
|14.
|2:3
|14
|2
|3
|9
|17 - 31
|9
|15.
|1:2
|14
|1
|5
|8
|18 - 31
|8
|16.
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|17 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|12 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|9