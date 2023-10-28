Тур: 28.
0'
1:0
7' ГолAndre Oesterholm
1:1
23' ГолХольмберг Карл
2:1
34' ГолAndre Oesterholm
35' Желтая карточкаСегер Давид
40' Желтая карточкаJakob Hedenquist
3:1
42' ГолМусолитин Николай
3:2
44' ГолLucas Shlimon
Ход матча
7'
23'
1:1
34'
2:1
35'
40'
42'
44'
3:2
27
Ziad
Ghanoum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
-
19 Andre Nader
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Adam Bark
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Эстерсунд
Эребру
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.78
Среднее время на гол
51
115
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|7
|0.25
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.18
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.14
|Miroslav Mazur
|4
|0.14
|Calvin Kabuye
|3
|0.11
|Andre Oesterholm
|3
|0.11
|Mansour Sinyan
|3
|0.11
|Simon Marklund
|2
|0.07
|Jakob Hedenquist
|2
|0.07
|Брэндон Эрик
|1
|0.04
|Мусолитин Николай
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|11 (2)
|0.39
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.18
|Ларссон Джейк
|3
|0.11
|Сегер Давид
|3
|0.11
|Валкер Кевин
|3
|0.11
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0.11
|Adam Bark
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Бакман Виктор
|2
|0.07
|Андрессон Аксель
|1
|0.04
|Lucas Shlimon
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджумани Янник
|7
|1
|Штольт Малкольм
|8
|0
|Вейлид Сесар
|6
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Johnsson
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|5
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
11
10
Эстерсунд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эребру
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
21
Эстерсунд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Эребру
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
5
25%
4
27%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Пропущено
20
28
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
5%
3
11%
1-15
5
25%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
3
15%
4
14%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
5
25%
7
25%
76-90
Забито
16
21
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
0
0%
7
33%
1-15
5
31%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
7
44%
3
14%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Забито
36
36
12 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
1
3%
8
22%
1-15
8
22%
4
11%
16-30
3
8%
5
14%
31-45
6
17%
8
22%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
12
33%
7
19%
76-90
Пропущено
35
38
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
4
11%
5
13%
1-15
6
17%
6
16%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
7
20%
5
13%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
9
26%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0
Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1
Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Эребру
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
2
7 раз 26%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
59
211
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
311
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
1710
1017
1017
324
522
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|6
|3
|46 - 20
|60
|2.
|27
|16
|6
|5
|58 - 20
|54
|3.
|27
|15
|6
|6
|49 - 29
|51
|4.
|28
|14
|6
|8
|54 - 36
|48
|5.
|28
|11
|6
|11
|39 - 43
|39
|6.
|3:2
|28
|9
|12
|7
|40 - 36
|39
|7.
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|8.
|0:0
|28
|10
|7
|11
|37 - 49
|37
|9.
|28
|9
|8
|11
|35 - 44
|35
|10.
|28
|8
|7
|13
|37 - 52
|31
|11.
|2:3
|28
|7
|10
|11
|38 - 41
|31
|12.
|0:0
|28
|7
|9
|12
|30 - 36
|30
|13.
|1:2
|28
|7
|9
|12
|42 - 51
|30
|14.
|2:1
|28
|7
|8
|13
|24 - 40
|29
|15.
|27
|7
|5
|15
|37 - 50
|26
|16.
|27
|6
|8
|13
|30 - 45
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|32 - 13
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|6.
|3:2
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|8.
|1:2
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|9.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|10.
|2:3
|14
|5
|7
|2
|21 - 10
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|12.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 25
|20
|13.
|2:1
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|14.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|15.
|14
|4
|4
|6
|20 - 26
|16
|16.
|14
|2
|6
|6
|18 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|24 - 16
|29
|2.
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|5.
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|6.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|7.
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|3:2
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|10.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|12.
|2:1
|14
|2
|4
|8
|9 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|8 - 23
|9
|14.
|2:3
|14
|2
|3
|9
|17 - 31
|9
|15.
|1:2
|14
|1
|5
|8
|18 - 31
|8
|16.
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|17 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|12 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|9