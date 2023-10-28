  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 28.
Эстерсунд
3:2
Второй тайм: 66'
Эребру
0'
1:0
7' Гол
Andre Oesterholm
1:1
23' Гол
Хольмберг Карл
2:1
34' Гол
Andre Oesterholm
35' Желтая карточка
Сегер Давид
40' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
3:1
42' Гол
Мусолитин Николай
3:2
44' Гол
Lucas Shlimon

Ход матча

7'
Andre Oesterholm
(Мусолитин Николай)
1:0
23'
1:1
Хольмберг Карл
(Сегер Давид)
34'
Andre Oesterholm
2:1
35'
 
Сегер Давид
40'
Jakob Hedenquist
 
42'
Мусолитин Николай
(Andre Oesterholm)
3:1
44'
3:2
Lucas Shlimon
(Ларссон Джейк)
46'
 
Бакман Виктор
Сегер Давид
46'
 
Крона Себастьян
Андрессон Аксель
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Эребру
3.00
Реклама, ligastavok.ru
4.00
Реклама, pari.ru
8.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Кейта
Али
II
6
Jakob
Hedenquist
27
Ziad
Ghanoum
18
Miroslav
Mazur
2
Вейлид
Сесар
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
7
Andre
Oesterholm
10
Simon
Marklund
11
Мусолитин
Николай
17
Штольт
Малкольм
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
5
Хульквист
Даниэль
26
Андрессон
Аксель
27
Вальгейрссон
Вальгейр
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
7
Сегер
Давид
12
Ларссон
Джейк
11
Кроон
Самуэль
17
Хольмберг
Карл
Эстерсунд
4-2-3-1
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Эстерсунд
Эребру

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
1:0
А
2:0
А
5:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0
А
1:3
А
2:1
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:5
А
2:4
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.78

Среднее время на гол

51
115

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.53
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 7 0.25
Карлссон Грач Себастьян 5 0.18
Chovanie Amatkarijo 4 0.14
Miroslav Mazur 4 0.14
Calvin Kabuye 3 0.11
Andre Oesterholm 3 0.11
Mansour Sinyan 3 0.11
Simon Marklund 2 0.07
Jakob Hedenquist 2 0.07
Брэндон Эрик 1 0.04
Мусолитин Николай 1 0.04
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 11 (2) 0.39
Миллескуг Ноэль 5 0.18
Ларссон Джейк 3 0.11
Сегер Давид 3 0.11
Валкер Кевин 3 0.11
Вальгейрссон Вальгейр 3 0.11
Adam Bark 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Бакман Виктор 2 0.07
Андрессон Аксель 1 0.04
Lucas Shlimon 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бергмарк Никлас 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджумани Янник 7 1
Штольт Малкольм 8 0
Вейлид Сесар 6 1
Miroslav Mazur 5 1
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Andre Oesterholm 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Кейта Али II 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Johnsson 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 5 0
Валкер Кевин 3 0
Вальгейрссон Вальгейр 3 0
Сегер Давид 3 0
Хольмберг Карл 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Бакман Виктор 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

11
10
Эстерсунд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эребру
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
21
Эстерсунд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Эребру
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

21
31

Голы по времени матча

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
5
25%
4
27%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Пропущено

20
28
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
5%
3
11%
1-15
5
25%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
3
15%
4
14%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
5
25%
7
25%
76-90

Забито

16
21
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
0
0%
7
33%
1-15
5
31%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
7
44%
3
14%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Забито

36
36
12 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
1
3%
8
22%
1-15
8
22%
4
11%
16-30
3
8%
5
14%
31-45
6
17%
8
22%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
12
33%
7
19%
76-90

Пропущено

35
38
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
4
11%
5
13%
1-15
6
17%
6
16%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
7
20%
5
13%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
9
26%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0
Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1
Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Эребру

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
2
7 раз 26%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
5
9
2
11
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
17
10
10
17
1.5
10
17
3
24
2.5
5
22
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 27 18 6 3 46 - 20 60
2.
ГАИС
 27 16 6 5 58 - 20 54
3.
Утсиктенс
 27 15 6 6 49 - 29 51
4.
Эстер
 28 14 6 8 54 - 36 48
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 3:2 28 9 12 7 40 - 36 39
7.
Браге
 27 11 5 11 35 - 39 38
8.
Треллеборг
 0:0 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 28 9 8 11 35 - 44 35
10.
Сундсвалль
 28 8 7 13 37 - 52 31
11.
Эребру
 2:3 28 7 10 11 38 - 41 31
12.
Хельсинборг
 0:0 28 7 9 12 30 - 36 30
13.
Йёнчёпинг
 1:2 28 7 9 12 42 - 51 30
14.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 28 7 8 13 24 - 40 29
15.
Сковде АИК
 27 7 5 15 37 - 50 26
16.
Эргрюте
 27 6 8 13 30 - 45 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 14 9 3 2 32 - 13 30
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
6.
Эстерсунд
 3:2 14 6 6 2 26 - 19 24
7.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
8.
Йёнчёпинг
 1:2 14 6 4 4 24 - 20 22
9.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
10.
Эребру
 2:3 14 5 7 2 21 - 10 22
11.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
12.
Треллеборг
 0:0 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 14 5 4 5 15 - 14 19
14.
Хельсинборг
 0:0 14 5 3 6 17 - 17 18
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 0:0 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 3:2 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
10.
Хельсинборг
 0:0 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Браге
 13 2 3 8 8 - 23 9
14.
Эребру
 2:3 14 2 3 9 17 - 31 9
15.
Йёнчёпинг
 1:2 14 1 5 8 18 - 31 8
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 17 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 12 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Сковде АИК Видьеског Исак 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ларссон Джейк сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Lucas Shlimon бьет в цель!
  • 42'
    Andre Oesterholm сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Эстерсунд
    Ничья
    Эребру
    3.00
    Реклама, ligastavok.ru
    4.00
    Реклама, pari.ru
    8.90
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эстерсунд 3:2 Эребру онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эстерсунд
    Эребру
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     