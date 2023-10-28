Тур: 28.
0'
1:0
7' ГолAndre Oesterholm
1:1
23' ГолХольмберг Карл
2:1
34' ГолAndre Oesterholm
35' Желтая карточкаСегер Давид
40' Желтая карточкаJakob Hedenquist
3:1
42' ГолМусолитин Николай
3:2
44' ГолLucas Shlimon
61' Желтая карточкаОриджи Арнольд
4:2
80' ГолСпорронг Альбин
4:3
88' ПенальтиХольмберг Карл
90'+6
Ход матча
7'
23'
1:1
34'
2:1
35'
40'
42'
44'
3:2
61'
80'
88'
4:3
27
Ziad
Ghanoum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
-
19 Andre Nader
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Adam Bark
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Эстерсунд
Эребру
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.78
Среднее время на гол
51
115
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|7
|0.25
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.18
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.14
|Miroslav Mazur
|4
|0.14
|Calvin Kabuye
|3
|0.11
|Andre Oesterholm
|3
|0.11
|Mansour Sinyan
|3
|0.11
|Simon Marklund
|2
|0.07
|Jakob Hedenquist
|2
|0.07
|Брэндон Эрик
|1
|0.04
|Мусолитин Николай
|1
|0.04
|Спорронг Альбин
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.43
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.18
|Ларссон Джейк
|3
|0.11
|Сегер Давид
|3
|0.11
|Валкер Кевин
|3
|0.11
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0.11
|Adam Bark
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Бакман Виктор
|2
|0.07
|Андрессон Аксель
|1
|0.04
|Lucas Shlimon
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджумани Янник
|7
|1
|Штольт Малкольм
|8
|0
|Вейлид Сесар
|6
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Ориджи Арнольд
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Johnsson
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|5
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
11
13
Эстерсунд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эребру
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
21
Эстерсунд
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Эребру
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
21
34
Голы по времени матча
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
2
8%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
21%
5
28%
31-45
5
21%
4
22%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
6
25%
5
28%
76-90
Пропущено
23
32
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
4%
4
13%
1-15
6
26%
4
13%
16-30
3
13%
8
25%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
6
26%
8
25%
76-90
Забито
16
21
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
0
0%
7
33%
1-15
5
31%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
7
44%
3
14%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Забито
40
39
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
2
5%
8
21%
1-15
8
20%
5
13%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
6
15%
8
21%
46-60
6
15%
4
10%
61-75
13
33%
8
21%
76-90
Пропущено
38
42
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
11%
6
14%
1-15
7
18%
6
14%
16-30
5
13%
8
19%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
5
13%
7
17%
61-75
10
26%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0
Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1
Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Эребру
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
3:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
59
311
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
311
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
1810
1117
1117
424
622
226
226
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|17 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|12 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|9