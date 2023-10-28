  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: .
Броммапойкарна
0:2
Второй тайм: 66'
Юргорден
0'
13' Желтая карточка
Шуллер Расмус
0:1
33' Гол
Lucas Bergvall
40' Желтая карточка
Торбьерн Эггем
0:2
58' Гол
Фаллениус Оскар

Ход матча

13'
 
Шуллер Расмус
33'
0:1
Lucas Bergvall
(Фаллениус Оскар)
40'
Торбьерн Эггем
 
46'
 
Миллескуг Ноэль
Гурбанлы Муса
48'
Тимосси-Андерссон Алекс
Акерманн Кевин
 
58'
0:2
Фаллениус Оскар
(Samuel Dahl)
59'
 
Антонио Владимиро
Радетинац Харис
59'
 
Сабович Бесард
Эрикссон Магнус
61'
Васич Никола
Инусса Зейдан
 
61'
Йоханссон Александр
Петтерссон Оскар
 
63'
 
Грасия Карлос
Ларссон Якоб

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Юргорден
9.30
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4.30
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3.70
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Все Коэффициенты
20
Filip
Sidklev
3
Абрахамссон
Александер
14
Лёфгрен
Йеспер
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
24
Акерманн
Кевин
7
Петтерссон
Оскар
27
Инусса
Зейдан
12
Wilmer
Odefalk
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
9
Радетинац
Харис
Броммапойкарна
3-4-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Юргорден

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

А
3:1
ТМК
1:1
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
ТМК
0:1
К
1:1
ТМК
0:3
А
0:4
А
3:2
А
3:0
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
1:4
А
0:2
ТМС
1:1
ТМС
2:0
А
0:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.55

Среднее время на гол

80
58

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.05
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

85
68

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 9 (2) 0.32
Фрицсон Людвиг 5 0.18
Васич Никола 4 0.14
Акерманн Кевин 3 0.11
Инусса Зейдан 3 0.11
Alexander Jensen 2 0.07
Marijan Cosic 2 0.07
Йоханссон Александр II 2 0.07
Samuel Holm 1 0.04
Сёдерстрём Тим 1 0.04
Оморова Ричи 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.14
Финнделл Хампус 4 0.14
Берг Оливер 3 (3) 0.11
Радетинац Харис 3 0.11
Викхейм Густав 3 0.11
Асоро Йоэль 3 0.11
Гурбанлы Муса 2 0.07
Эдвардсен Виктор 2 0.07
Lucas Bergvall 2 0.07
Эрикссон Магнус 1 0.04
Фаллениус Оскар 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Антонио Владимиро 1 0.04
Миллескуг Ноэль 1 0.04
Андерссон Элиас 0 0
Samuel Dahl 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amadeus Soegaard 6 1
Фрицсон Людвиг 5 0
Акерманн Кевин 5 0
Чалышир Андре 4 0
Васич Никола 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Samuel Holm 3 0
Оморова Ричи 3 0
Торбьерн Эггем 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Alexander Jensen 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 9 0
Финнделл Хампус 6 0
Сабович Бесард 4 0
Радетинац Харис 3 0
Юханссон Петр 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Эрикссон Магнус 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Samuel Dahl 2 0
Грасия Карлос 2 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Lucas Bergvall 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Юргорден
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
6
Броммапойкарна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Юргорден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

9
20
Броммапойкарна
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Юргорден
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

28
8

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
5
33%
0
0%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
8
40%
7
35%
76-90

Забито

19
21
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
1
5%
4
19%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
26%
6
29%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
4
19%
76-90

Пропущено

30
13
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
13%
2
15%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
9
30%
0
0%
76-90

Забито

34
32
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
6
18%
4
13%
1-15
7
21%
5
16%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
8
24%
7
22%
46-60
5
15%
5
16%
61-75
7
21%
7
22%
76-90

Пропущено

50
33
23 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
6
12%
3
9%
1-15
8
16%
5
15%
16-30
9
18%
6
18%
31-45
4
8%
6
18%
46-60
6
12%
6
18%
61-75
17
34%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0
Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Юргорден

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
3 раза 11%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
7
7
1
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
3
10
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
21
6
12
15
1.5
10
17
3
24
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 27 19 3 5 55 - 22 60
2.
Мальмё
 27 18 4 5 58 - 23 58
3.
Хеккен
 27 17 3 7 63 - 33 54
4.
Юргорден
 2:0 28 15 5 8 38 - 29 50
5.
Кальмар
 27 12 6 9 32 - 33 42
6.
Вернаму
 27 13 2 12 33 - 30 41
7.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
8.
ИФК Норрчепинг
 27 11 5 11 41 - 39 38
9.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
10.
Мьельбю
 27 10 5 12 27 - 30 35
11.
АИК
 27 8 7 12 29 - 35 31
12.
Хальмстад
 27 8 7 12 24 - 41 31
13.
Гётеборг
 27 7 9 11 29 - 33 30
14.
Броммапойкарна
 0:2 28 8 3 17 35 - 51 27
15.
Дегерфорс
 27 7 3 17 26 - 57 24
16.
Варберг БоИС
 27 3 5 19 21 - 60 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 2:0 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Броммапойкарна
 0:2 14 4 2 8 15 - 22 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 2:0 14 5 3 6 15 - 18 18
8.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
9.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 0:2 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Мэтьюз Ташрик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Хаммарбю Странд Симон 1 7
Весь список
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