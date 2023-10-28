Тур: 28. Стадион: Гримста.
0:2
Второй тайм: 66'
0'
13' Желтая карточкаШуллер Расмус
0:1
33' ГолLucas Bergvall
40' Желтая карточкаТорбьерн Эггем
0:2
58' ГолФаллениус Оскар
Ход матча
13'
33'
40'
58'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сулака РебинЗащитник
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Броммапойкарна
Юргорден
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.55
Среднее время на гол
80
58
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.05
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
85
68
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.32
|Фрицсон Людвиг
|5
|0.18
|Васич Никола
|4
|0.14
|Акерманн Кевин
|3
|0.11
|Инусса Зейдан
|3
|0.11
|Alexander Jensen
|2
|0.07
|Marijan Cosic
|2
|0.07
|Йоханссон Александр II
|2
|0.07
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|Оморова Ричи
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|4 (1)
|0.14
|Финнделл Хампус
|4
|0.14
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.11
|Радетинац Харис
|3
|0.11
|Викхейм Густав
|3
|0.11
|Асоро Йоэль
|3
|0.11
|Гурбанлы Муса
|2
|0.07
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.07
|Lucas Bergvall
|2
|0.07
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|Фаллениус Оскар
|1
|0.04
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Антонио Владимиро
|1
|0.04
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.04
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amadeus Soegaard
|6
|1
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Торбьерн Эггем
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|9
|0
|Финнделл Хампус
|6
|0
|Сабович Бесард
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Юханссон Петр
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Фаллениус Оскар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Вайо Томми
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Юргорден
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
6
Броммапойкарна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Юргорден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
26
6
Упущенные победы
9
20
Броммапойкарна
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Юргорден
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
28
8
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
5
33%
0
0%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
8
40%
7
35%
76-90
Забито
19
21
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
1
5%
4
19%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
26%
6
29%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
4
19%
76-90
Пропущено
30
13
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
13%
2
15%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
9
30%
0
0%
76-90
Забито
34
32
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
6
18%
4
13%
1-15
7
21%
5
16%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
8
24%
7
22%
46-60
5
15%
5
16%
61-75
7
21%
7
22%
76-90
Пропущено
50
33
23 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
6
12%
3
9%
1-15
8
16%
5
15%
16-30
9
18%
6
18%
31-45
4
8%
6
18%
46-60
6
12%
6
18%
61-75
17
34%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0
Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Юргорден
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
3 раза 11%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
58
77
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
77
310
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
216
1215
1017
324
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|3
|5
|55 - 22
|60
|2.
|27
|18
|4
|5
|58 - 23
|58
|3.
|27
|17
|3
|7
|63 - 33
|54
|4.
|2:0
|28
|15
|5
|8
|38 - 29
|50
|5.
|27
|12
|6
|9
|32 - 33
|42
|6.
|27
|13
|2
|12
|33 - 30
|41
|7.
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|8.
|27
|11
|5
|11
|41 - 39
|38
|9.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|10.
|27
|10
|5
|12
|27 - 30
|35
|11.
|27
|8
|7
|12
|29 - 35
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|13.
|27
|7
|9
|11
|29 - 33
|30
|14.
|0:2
|28
|8
|3
|17
|35 - 51
|27
|15.
|27
|7
|3
|17
|26 - 57
|24
|16.
|27
|3
|5
|19
|21 - 60
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|0
|1
|45 - 16
|39
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|31 - 11
|32
|4.
|2:0
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|13
|7
|3
|3
|15 - 14
|24
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|14
|6
|1
|7
|13 - 13
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|13.
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|0:2
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|13
|8
|1
|4
|21 - 12
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|4.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|5.
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 18
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|18 - 17
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|0:2
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 7