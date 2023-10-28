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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 3900
Броммапойкарна
1:2
Конец матча
Юргорден
0'
13' Желтая карточка
Шуллер Расмус
0:1
33' Гол
Lucas Bergvall
40' Желтая карточка
Торбьерн Эггем
0:2
58' Гол
Фаллениус Оскар
1:2
79' Гол
Васич Никола
90'+11
20
Filip
Sidklev
3
Абрахамссон
Александер
14
Лёфгрен
Йеспер
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
24
Акерманн
Кевин
7
Петтерссон
Оскар
27
Инусса
Зейдан
12
Wilmer
Odefalk
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
9
Радетинац
Харис
Броммапойкарна
3-4-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Юргорден

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

А
3:1
ТМК
1:1
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
ТМК
0:1
К
1:1
ТМК
0:3
А
0:4
А
3:2
А
3:0
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
1:4
А
0:2
ТМС
1:1
ТМС
2:0
А
0:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.55

Среднее время на гол

80
58

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.05
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

85
68

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 9 (2) 0.32
Фрицсон Людвиг 5 0.18
Васич Никола 5 0.18
Акерманн Кевин 3 0.11
Инусса Зейдан 3 0.11
Alexander Jensen 2 0.07
Marijan Cosic 2 0.07
Йоханссон Александр II 2 0.07
Samuel Holm 1 0.04
Сёдерстрём Тим 1 0.04
Оморова Ричи 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.14
Финнделл Хампус 4 0.14
Берг Оливер 3 (3) 0.11
Радетинац Харис 3 0.11
Викхейм Густав 3 0.11
Асоро Йоэль 3 0.11
Фаллениус Оскар 2 0.07
Гурбанлы Муса 2 0.07
Эдвардсен Виктор 2 0.07
Lucas Bergvall 2 0.07
Эрикссон Магнус 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Антонио Владимиро 1 0.04
Миллескуг Ноэль 1 0.04
Samuel Dahl 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amadeus Soegaard 6 1
Фрицсон Людвиг 5 0
Акерманн Кевин 5 0
Чалышир Андре 4 0
Васич Никола 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Samuel Holm 3 0
Оморова Ричи 3 0
Торбьерн Эггем 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Alexander Jensen 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 9 0
Финнделл Хампус 6 0
Сабович Бесард 4 0
Радетинац Харис 3 0
Юханссон Петр 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Эрикссон Магнус 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Samuel Dahl 2 0
Грасия Карлос 2 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Lucas Bergvall 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Юргорден
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
6
Броммапойкарна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Юргорден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

9
20
Броммапойкарна
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Юргорден
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

28
9

Упущенные победы

17
26

Голы по времени матча

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
5
31%
0
0%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
8
36%
8
38%
76-90

Забито

19
21
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
1
5%
4
19%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
26%
6
29%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
4
19%
76-90

Пропущено

30
13
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
13%
2
15%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
9
30%
0
0%
76-90

Забито

35
34
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
6
17%
4
12%
1-15
7
20%
5
15%
16-30
1
3%
5
15%
31-45
8
23%
8
24%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
8
23%
7
21%
76-90

Пропущено

52
34
24 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 16
6
12%
3
9%
1-15
8
15%
5
15%
16-30
10
19%
6
18%
31-45
5
10%
6
18%
46-60
6
12%
6
18%
61-75
17
33%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0
Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Юргорден

Точный счет

1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
22
6
12
16
1.5
11
17
3
25
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 27 19 3 5 55 - 22 60
2.
Мальмё
 27 18 4 5 58 - 23 58
3.
Хеккен
 27 17 3 7 63 - 33 54
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Кальмар
 27 12 6 9 32 - 33 42
6.
Вернаму
 27 13 2 12 33 - 30 41
7.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
8.
ИФК Норрчепинг
 27 11 5 11 41 - 39 38
9.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
10.
Мьельбю
 27 10 5 12 27 - 30 35
11.
АИК
 27 8 7 12 29 - 35 31
12.
Хальмстад
 27 8 7 12 24 - 41 31
13.
Гётеборг
 27 7 9 11 29 - 33 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 1:1 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 1:1 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 1:1 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 1:1 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
9.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 1:1 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 1:1 14 2 2 10 10 - 36 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Мэтьюз Ташрик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Хаммарбю Странд Симон 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Торбьерн Эггем получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Фаллениус Оскар сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Lucas Bergvall бьет в цель!
    • 13'
      Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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