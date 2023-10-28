  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 28.
Сирианска Эскильстуна
2:1
Второй тайм: 66'
Йёнчёпинг
0'
0:1
25' Гол
Arvid Eriksson
42' Желтая карточка
Ларссон Адам
1:1
48' Гол
Armin Culum
2:1
51' Гол в свои ворота
58' Желтая карточка

Ход матча

25'
0:1
Arvid Eriksson
(Моенза Малкольм)
42'
Ларссон Адам
 
48'
Armin Culum
(Ларссон Адам)
1:1
51'
2:1
57'
 
Нордстрем Элиас
Hady Saleh Karim
57'
 
Торссон Антон
Николич Марко
58'
 
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Сирианска Эскильстуна
Ничья
Йёнчёпинг
3.75
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3.70
8.00
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Все Коэффициенты
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
4
Модиг
Йеспер
22
Theodor
Hansemon
3
Фрайерс
Зеки
6
Ryan
Williams
II
43
Худу
Абдул
Халик
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
9
Ларссон
Адам
20
Emmanuel
Duah
1
Нильссон
Александр
2
Ben
Engdahl
3
Бернтссон
Александер
15
Arvid
Eriksson
4
Маннс
Йеспер
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
10
Бук
Робин
23
Hady
Saleh
Karim
9
Сильверхолт
Тейлор
7
Моенза
Малкольм
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Йёнчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

С
2:3
С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
1:0
С
0:0
А
1:1
А
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 5 (3) 0.18
Armin Culum 5 0.18
Модиг Йеспер 2 0.07
Leo Lif 2 0.07
Emmanuel Duah 2 0.07
Oskar Lindberg 2 0.07
Якубу Алию 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Anton Ekeroth 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Ларссон Адам 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.29
Сильверхолт Тейлор 8 0.29
Pashang Abdulla 8 0.29
Николич Марко 3 0.11
August Karlin 2 0.07
Бернтссон Александер 2 0.07
Arvid Eriksson 2 0.07
Моенза Малкольм 1 0.04
Flamur Dzelili 1 0.04
Sadmir Zekovic 1 0.04
Торссон Антон 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Страндсатер Даниэль 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Ben Engdahl 0 0
Hady Saleh Karim 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 7 0
Oskar Lindberg 6 0
Robin Sundgren 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Мааруф Самир 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Сульич Али 3 0
Паломино Марсело 3 0
Leo Lif 3 0
Yagan Sasman 1 1
Модиг Йеспер 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Hussein Cabdi Mohammed 2 0
Ларссон Адам 1 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Theodor Hansemon 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 6 1
Flamur Dzelili 6 0
August Karlin 4 1
Arvid Eriksson 3 1
Бук Робин 4 0
Адриан Самуэль 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Сильверхолт Тейлор 3 0
Нильссон Александр 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Николич Марко 2 0
Ben Engdahl 2 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Йёнчёпинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
16
Сирианска Эскильстуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Йёнчёпинг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

8
19
Сирианска Эскильстуна
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Йёнчёпинг
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

13
35

Голы по времени матча

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Пропущено

13
29
9 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
23%
3
10%
1-15
2
15%
5
17%
16-30
4
31%
5
17%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
7
24%
61-75
2
15%
7
24%
76-90

Забито

8
27
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
1
13%
6
22%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
13%
2
7%
31-45
2
25%
5
19%
46-60
2
25%
7
26%
61-75
2
25%
4
15%
76-90

Пропущено

27
17
12 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 12
5
19%
2
12%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
4
15%
8
47%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
44
8 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 17
13 Не забивали 4
3
14%
9
20%
1-15
3
14%
6
14%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
7
33%
6
14%
46-60
2
10%
10
23%
61-75
4
19%
6
14%
76-90

Пропущено

40
46
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 24
8
20%
5
11%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
9
23%
6
13%
31-45
5
13%
10
22%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
8
20%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 1:3 Сирианска Эскильстуна - Арамейск-Сирианска 0:0 Карлшлунд - Сирианска Эскильстуна 2:4
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
9
5
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
5
8
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
22
5
6
21
1.5
14
13
2
25
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 27 18 6 3 46 - 20 60
2.
ГАИС
 27 16 6 5 58 - 20 54
3.
Утсиктенс
 27 15 6 6 49 - 29 51
4.
Эстер
 28 14 6 8 54 - 36 48
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 3:2 28 9 12 7 40 - 36 39
7.
Браге
 27 11 5 11 35 - 39 38
8.
Треллеборг
 0:0 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 28 9 8 11 35 - 44 35
10.
Сундсвалль
 28 8 7 13 37 - 52 31
11.
Эребру
 2:3 28 7 10 11 38 - 41 31
12.
Хельсинборг
 0:0 28 7 9 12 30 - 36 30
13.
Йёнчёпинг
 1:2 28 7 9 12 42 - 51 30
14.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 28 7 8 13 24 - 40 29
15.
Сковде АИК
 27 7 5 15 37 - 50 26
16.
Эргрюте
 27 6 8 13 30 - 45 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 14 9 3 2 32 - 13 30
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
6.
Эстерсунд
 3:2 14 6 6 2 26 - 19 24
7.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
8.
Йёнчёпинг
 1:2 14 6 4 4 24 - 20 22
9.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
10.
Эребру
 2:3 14 5 7 2 21 - 10 22
11.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
12.
Треллеборг
 0:0 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 14 5 4 5 15 - 14 19
14.
Хельсинборг
 0:0 14 5 3 6 17 - 17 18
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 0:0 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 3:2 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
10.
Хельсинборг
 0:0 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 2:1 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Браге
 13 2 3 8 8 - 23 9
14.
Эребру
 2:3 14 2 3 9 17 - 31 9
15.
Йёнчёпинг
 1:2 14 1 5 8 18 - 31 8
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 17 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 12 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Сковде АИК Видьеског Исак 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Николич Марко уходит с поля. Торссон Антон выходит вместо него
  • 57'
    Hady Saleh Karim уходит с поля. Нордстрем Элиас выходит вместо него
  • 51'
    Г О О О О О Л – Игрок команды Йёнчёпинг забивает автогол
  • 48'
    Ларссон Адам сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Armin Culum бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Ларссон Адам получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Моенза Малкольм сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Arvid Eriksson бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Сирианска Эскильстуна.
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Сирианска Эскильстуна
Ничья
Йёнчёпинг
3.75
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3.70
8.00
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