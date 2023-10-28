Тур: 28.
2:1
Второй тайм: 66'
0'
0:1
25' ГолArvid Eriksson
42' Желтая карточкаЛарссон Адам
1:1
48' ГолArmin Culum
Ход матча
25'
42'
48'
1:1
51'
2:1
58'
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сульич АлиПолузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tony Andersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|5 (3)
|0.18
|Armin Culum
|5
|0.18
|Модиг Йеспер
|2
|0.07
|Leo Lif
|2
|0.07
|Emmanuel Duah
|2
|0.07
|Oskar Lindberg
|2
|0.07
|Якубу Алию
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Anton Ekeroth
|1
|0.04
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Ларссон Адам
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.29
|Сильверхолт Тейлор
|8
|0.29
|Pashang Abdulla
|8
|0.29
|Николич Марко
|3
|0.11
|August Karlin
|2
|0.07
|Бернтссон Александер
|2
|0.07
|Arvid Eriksson
|2
|0.07
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Flamur Dzelili
|1
|0.04
|Sadmir Zekovic
|1
|0.04
|Торссон Антон
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Ben Engdahl
|0
|0
|Hady Saleh Karim
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|7
|0
|Oskar Lindberg
|6
|0
|Robin Sundgren
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Мааруф Самир
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Сульич Али
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Leo Lif
|3
|0
|Yagan Sasman
|1
|1
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Mendi I
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Theodor Hansemon
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|6
|1
|Flamur Dzelili
|6
|0
|August Karlin
|4
|1
|Arvid Eriksson
|3
|1
|Бук Робин
|4
|0
|Адриан Самуэль
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Николич Марко
|2
|0
|Ben Engdahl
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Йёнчёпинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
16
Сирианска Эскильстуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Йёнчёпинг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
8
19
Сирианска Эскильстуна
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Йёнчёпинг
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
13
35
Голы по времени матча
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Пропущено
13
29
9 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
23%
3
10%
1-15
2
15%
5
17%
16-30
4
31%
5
17%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
7
24%
61-75
2
15%
7
24%
76-90
Забито
8
27
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
1
13%
6
22%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
13%
2
7%
31-45
2
25%
5
19%
46-60
2
25%
7
26%
61-75
2
25%
4
15%
76-90
Пропущено
27
17
12 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 12
5
19%
2
12%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
4
15%
8
47%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
44
8 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 17
13 Не забивали 4
3
14%
9
20%
1-15
3
14%
6
14%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
7
33%
6
14%
46-60
2
10%
10
23%
61-75
4
19%
6
14%
76-90
Пропущено
40
46
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 24
8
20%
5
11%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
9
23%
6
13%
31-45
5
13%
10
22%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
8
20%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 1:3 Сирианска Эскильстуна - Арамейск-Сирианска 0:0 Карлшлунд - Сирианска Эскильстуна 2:4
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
310
95
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
103
311
58
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
225
621
1413
225
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|6
|3
|46 - 20
|60
|2.
|27
|16
|6
|5
|58 - 20
|54
|3.
|27
|15
|6
|6
|49 - 29
|51
|4.
|28
|14
|6
|8
|54 - 36
|48
|5.
|28
|11
|6
|11
|39 - 43
|39
|6.
|3:2
|28
|9
|12
|7
|40 - 36
|39
|7.
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|8.
|0:0
|28
|10
|7
|11
|37 - 49
|37
|9.
|28
|9
|8
|11
|35 - 44
|35
|10.
|28
|8
|7
|13
|37 - 52
|31
|11.
|2:3
|28
|7
|10
|11
|38 - 41
|31
|12.
|0:0
|28
|7
|9
|12
|30 - 36
|30
|13.
|1:2
|28
|7
|9
|12
|42 - 51
|30
|14.
|2:1
|28
|7
|8
|13
|24 - 40
|29
|15.
|27
|7
|5
|15
|37 - 50
|26
|16.
|27
|6
|8
|13
|30 - 45
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|32 - 13
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|6.
|3:2
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|8.
|1:2
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|9.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|10.
|2:3
|14
|5
|7
|2
|21 - 10
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|12.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 25
|20
|13.
|2:1
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|14.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|15.
|14
|4
|4
|6
|20 - 26
|16
|16.
|14
|2
|6
|6
|18 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|24 - 16
|29
|2.
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|5.
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|6.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|7.
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|3:2
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|10.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|12.
|2:1
|14
|2
|4
|8
|9 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|8 - 23
|9
|14.
|2:3
|14
|2
|3
|9
|17 - 31
|9
|15.
|1:2
|14
|1
|5
|8
|18 - 31
|8
|16.
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|17 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|12 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|9