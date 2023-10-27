Тур: 11. Стадион: Majmaah Sports City.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
100
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сакала Фэшн
|5 (1)
|0.5
|Оньекуру Генри
|2
|0.2
|Нвакаеме Энтони
|1
|0.1
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.1
|Рикардо Риллер
|1
|0.1
|Мадаш Султан
|1 (1)
|0.1
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Конан Гислен
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|11 (3)
|1.1
|Мане Садио
|6
|0.6
|Талиска Андерсон
|6
|0.6
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.2
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.1
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.1
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.1
|Брозович Марсело
|0
|0
|Лапорт Эмерик
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цимирот Гойко
|3
|0
|Аль-Бакави Мохаммед
|2
|0
|Аль-Рашиди Мохер
|2
|0
|Стойкович Владимир
|1
|0
|Маджраши Мохаммед Яхья
|1
|0
|Рикардо Риллер
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Мадаш Султан
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Аль-Сафари Абдулрахман
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|2
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Фейха
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
1
Аль-Фейха
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
12
Аль-Фейха
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
33%
5
31%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
3
25%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
11
28
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
2
18%
4
14%
1-15
3
27%
3
11%
16-30
1
9%
8
29%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
6
21%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Фейха
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Охдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Сегед - Аль-Фейха 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Батин - Аль-Фейха 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1
Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Результаты матчей
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
82
28
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|28 - 17
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|28 - 13
|22
|5.
|1:2
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|21 - 9
|21
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|8.
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|18 - 20
|13
|10.
|11
|3
|4
|4
|18 - 17
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 24
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|10 - 21
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|16.
|11
|2
|1
|8
|6 - 16
|7
|17.
|11
|1
|4
|6
|13 - 28
|7
|18.
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|1:2
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|15 - 9
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|9.
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|18.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|15.
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|11 (5)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (2)
|Аль-Фатех
|Батна Мурад
|7 (6)
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса II
|7 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|6 (3)
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 4
|Аль-Вахда Мекка
|Аль-Хаджи Алаа
|1 3
|Дамак
|Хамед Тарек
|4
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|4
|Аль-Охдуд
|Тэнасе Флорин
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Фейха
3.9% (3)
Ничья
10.5% (8)
Аль-Наср Эр-Рияд
85.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (45)
Меньше
38.36% (28)
Обе команды забьют
Да
69.86% (51)
Нет
30.14% (22)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
50% (38)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
17.1% (13)
1:1 Ничья
9.2% (7)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
7.9% (6)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.6% (5)
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