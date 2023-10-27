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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Аль-Фейха
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 76
Аль-Фейха 3.9% (3)
X 10.5% (8)
Аль-Наср Эр-Рияд 85.5% (65)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Фейха
Ничья
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История личных встреч

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
100

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сакала Фэшн 5 (1) 0.5
Оньекуру Генри 2 0.2
Нвакаеме Энтони 1 0.1
Сабири Абдельхамид 1 0.1
Рикардо Риллер 1 0.1
Мадаш Султан 1 (1) 0.1
Цимирот Гойко 0 0
Конан Гислен 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 11 (3) 1.1
Мане Садио 6 0.6
Талиска Андерсон 6 0.6
Отавио Эдмилсон 2 0.2
Гариб Абдуррахман 1 0.1
Аль-Ганам Султан 1 0.1
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.1
Брозович Марсело 0 0
Лапорт Эмерик 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цимирот Гойко 3 0
Аль-Бакави Мохаммед 2 0
Аль-Рашиди Мохер 2 0
Стойкович Владимир 1 0
Маджраши Мохаммед Яхья 1 0
Рикардо Риллер 1 0
Руис Виктор III 1 0
Мадаш Султан 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Аль-Сафари Абдулрахман 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Брозович Марсело 1 0
Теллес Алекс 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейха
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
1
Аль-Фейха
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
12
Аль-Фейха
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
33%
5
31%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
3
25%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

11
28
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
2
18%
4
14%
1-15
3
27%
3
11%
16-30
1
9%
8
29%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
6
21%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейха
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Охдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Сегед - Аль-Фейха 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Батин - Аль-Фейха 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1
Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4

Результаты матчей

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
8
2
2
8
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:1 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Аль-Таавун Бурайда
 11 7 3 1 21 - 9 24
3.
Аль-Фатех
 11 7 2 2 28 - 17 23
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 10 7 1 2 28 - 13 22
5.
Аль-Ахли Джидда
 1:2 11 7 1 3 21 - 16 22
6.
Аль-Иттихад Джидда
 11 6 3 2 21 - 9 21
7.
Аль-Иттифак
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Аль-Фейха
 10 3 5 2 11 - 8 14
9.
Аль-Вахда Мекка
 10 4 1 5 18 - 20 13
10.
Дамак
 11 3 4 4 18 - 17 13
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 3 3 4 13 - 17 12
12.
Аль-Рияд
 11 3 2 6 11 - 24 11
13.
Аль-Таи
 11 3 1 7 10 - 21 10
14.
Аль-Халидж
 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Абха
 10 2 1 7 8 - 20 7
16.
Аль-Охдуд
 11 2 1 8 6 - 16 7
17.
Аль-Хазм
 11 1 4 6 13 - 28 7
18.
Аль-Раед Бурайда
 11 1 2 8 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:1 6 5 1 0 14 - 3 16
2.
Аль-Ахли Джидда
 1:2 6 5 1 0 12 - 4 16
3.
Аль-Таавун Бурайда
 5 4 1 0 11 - 3 13
4.
Аль-Фатех
 5 3 1 1 15 - 9 10
5.
Аль-Вахда Мекка
 5 3 1 1 12 - 7 10
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 3 1 1 12 - 8 10
7.
Аль-Иттифак
 5 3 1 1 11 - 8 10
8.
Аль-Таи
 5 3 0 2 6 - 7 9
9.
Дамак
 5 2 3 0 11 - 6 9
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 2 2 1 9 - 6 8
11.
Аль-Иттихад Джидда
 5 2 1 2 9 - 8 7
12.
Аль-Рияд
 6 2 1 3 5 - 10 7
13.
Абха
 5 2 0 3 5 - 8 6
14.
Аль-Фейха
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Аль-Хазм
 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Аль-Раед Бурайда
 6 1 0 5 6 - 14 3
17.
Аль-Халидж
 6 0 3 3 4 - 10 3
18.
Аль-Охдуд
 6 0 0 6 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 6 4 2 0 12 - 1 14
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:1 5 4 1 0 15 - 5 13
3.
Аль-Фатех
 6 4 1 1 13 - 8 13
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 0 1 16 - 5 12
5.
Аль-Таавун Бурайда
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Аль-Фейха
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Аль-Иттифак
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Аль-Халидж
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Аль-Охдуд
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Аль-Ахли Джидда
 1:2 5 2 0 3 9 - 12 6
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 1 1 3 4 - 11 4
12.
Аль-Рияд
 5 1 1 3 6 - 14 4
13.
Дамак
 6 1 1 4 7 - 11 4
14.
Аль-Вахда Мекка
 5 1 0 4 6 - 13 3
15.
Аль-Хазм
 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Аль-Раед Бурайда
 5 0 2 3 4 - 7 2
17.
Абха
 5 0 1 4 3 - 12 1
18.
Аль-Таи
 6 0 1 5 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 11 (5)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (2)
Аль-Фатех Батна Мурад 7 (6)
Аль-Иттифак Дембеле Мусса II 7 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 4
Аль-Вахда Мекка Аль-Хаджи Алаа 1 3
Дамак Хамед Тарек 4
Аль-Халидж Родригеш Иву 4
Аль-Охдуд Тэнасе Флорин 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2023, осталось 19 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 76
    Аль-Фейха 3.9% (3)
    X 10.5% (8)
    Аль-Наср Эр-Рияд 85.5% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Фейха
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    6.30
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    5.70
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    6.60
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Фейха
    3.9% (3)
    Ничья
    10.5% (8)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    85.5% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.64% (45)
    Меньше
    38.36% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    69.86% (51)
    Нет
    30.14% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (38)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    17.1% (13)
    1:1 Ничья
    9.2% (7)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.9% (6)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.6% (5)
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