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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 1531
Варберг БоИС
1:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
23' Желтая карточка
Транберг Робин
30' Желтая карточка
Гравиус Христос
1:0
36' Гол
Карлссон Виктор
1:1
45' Гол
Болин Уго
87' Желтая карточка
Красники Дион
88' Желтая карточка
Павлович Дамьян
88' Желтая карточка
Лушаку Исмет
90'+3

Ход матча

23'
Транберг Робин
 
30'
 
Гравиус Христос
36'
Карлссон Виктор
(Ногейра Винисиус)
1:0
45'
1:1
Болин Уго
(Гваргис Питер)
78'
 
Pashang Abdulla
Ольссон Себастьян
78'
 
Павлович Дамьян
Гваргис Питер
78'
Filipe Sisse
Mads Borchers
 
78'
Эль Уатки Яссин
Транберг Робин
 
87'
Красники Дион
 
88'
 
Павлович Дамьян
88'
Лушаку Исмет
 
88'
Янссон Лео
Ногейра Винисиус
 
88'
Муколли Агон
Курочкин Антон
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
29
Андерссон
Фредрик
5
Ногейра
Винисиус
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
38
Сверриссон
Оскар
21
Карлссон
Виктор
10
Лушаку
Исмет
17
Mads
Borchers
7
Транберг
Робин
9
Курочкин
Антон
37
Красники
Дион
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Корач
Сеид
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
14
Болин
Уго
7
Ольссон
Себастьян
II
11
Гравиус
Христос
9
Линдгрен
Густав
21
Гваргис
Питер
Варберг БоИС
4-2-3-1
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Дегерфорс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
61.9%
23.8%
3 победы 13 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
3:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.27
0.5

Среднее время на гол

70
180

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.24
0.76

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
118

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 5 0.18
Жуниор Элитон 3 0.11
Карлссон Виктор 2 0.07
Транберг Робин 2 0.07
Ле Ру Люк 2 0.07
Альфонси Оливер 2 0.07
Линднер Йоаким 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Oemuer Pektas 1 0.04
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 6 (1) 0.21
Эрквист Расмус 4 0.14
Вукоевич Диян 3 0.11
Бузаине Элиас 2 0.07
Гранат Густав 2 0.07
Линдгрен Густав 2 0.07
Гравиус Христос 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.04
Линделль Эрик 1 0.04
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.04
Павлович Дамьян 1 0.04
Гваргис Питер 0 0
Россбах Сондре 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 8 1
Лушаку Исмет 7 0
Станисич Оливер 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 4 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Сильверхолт Оливер 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Сверриссон Оскар 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 6 1
Эрквист Расмус 6 1
Корач Сеид 5 0
Павлович Дамьян 4 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Гранат Густав 3 0
Кампос Диего 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Дегерфорс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
8
Варберг БоИС
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

26
16

Упущенные победы

9
14
Варберг БоИС
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
14% (4)
61% (17)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

29
17

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
22 Не забивали 19
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

27
35
11 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
4
15%
6
17%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
4
15%
9
26%
31-45
7
26%
4
11%
46-60
2
7%
7
20%
61-75
7
26%
5
14%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
4
27%
5
28%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

31
21
18 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
16%
2
10%
1-15
6
19%
4
19%
16-30
7
23%
7
33%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
2
6%
2
10%
61-75
6
19%
2
10%
76-90

Забито

25
29
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
3
12%
2
7%
1-15
5
20%
6
21%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
5
20%
6
21%
61-75
6
24%
7
24%
76-90

Пропущено

58
56
29 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 23
9
16%
8
14%
1-15
9
16%
8
14%
16-30
11
19%
16
29%
31-45
12
21%
8
14%
46-60
4
7%
9
16%
61-75
13
22%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2
АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
Дегерфорс

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 54%
1
9 раз 32%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
3
1
13
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
15
0.5
Больше Меньше
19
9
4
24
1.5
7
21
2
26
2.5
1
27
2
26
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 27 19 3 5 55 - 22 60
2.
Мальмё
 27 18 4 5 58 - 23 58
3.
Хеккен
 27 17 3 7 63 - 33 54
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Кальмар
 27 12 6 9 32 - 33 42
6.
Вернаму
 27 13 2 12 33 - 30 41
7.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
8.
ИФК Норрчепинг
 27 11 5 11 41 - 39 38
9.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
10.
Мьельбю
 27 10 5 12 27 - 30 35
11.
АИК
 27 8 7 12 29 - 35 31
12.
Хальмстад
 27 8 7 12 24 - 41 31
13.
Гётеборг
 27 7 9 11 29 - 33 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
9.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Мэтьюз Ташрик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Хаммарбю Странд Симон 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Гваргис Питер сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Болин Уго бьет в цель!
  • 36'
    Ногейра Винисиус сделал результативную передачу.
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