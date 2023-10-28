Тур: 28. Стадион: Варберг Энерджи Арена. Зрители: 1531
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаТранберг Робин
30' Желтая карточкаГравиус Христос
1:0
36' ГолКарлссон Виктор
1:1
45' ГолБолин Уго
87' Желтая карточкаКрасники Дион
88' Желтая карточкаПавлович Дамьян
88' Желтая карточкаЛушаку Исмет
90'+3
Ход матча
23'
30'
36'
45'
1:1
87'
88'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Варберг БоИС
Дегерфорс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
21 матч
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
61.9%
23.8%
3 победы 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.27
0.5
Среднее время на гол
70
180
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.24
0.76
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
72
118
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|5
|0.18
|Жуниор Элитон
|3
|0.11
|Карлссон Виктор
|2
|0.07
|Транберг Робин
|2
|0.07
|Ле Ру Люк
|2
|0.07
|Альфонси Оливер
|2
|0.07
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Oemuer Pektas
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|6 (1)
|0.21
|Эрквист Расмус
|4
|0.14
|Вукоевич Диян
|3
|0.11
|Бузаине Элиас
|2
|0.07
|Гранат Густав
|2
|0.07
|Линдгрен Густав
|2
|0.07
|Гравиус Христос
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.04
|Линделль Эрик
|1
|0.04
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.04
|Павлович Дамьян
|1
|0.04
|Гваргис Питер
|0
|0
|Россбах Сондре
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|8
|1
|Лушаку Исмет
|7
|0
|Станисич Оливер
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Красники Дион
|4
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|6
|1
|Эрквист Расмус
|6
|1
|Корач Сеид
|5
|0
|Павлович Дамьян
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Кампос Диего
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Дегерфорс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
8
Варберг БоИС
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
26
16
Упущенные победы
9
14
Варберг БоИС
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
14% (4)
61% (17)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
29
17
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
22 Не забивали 19
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
27
35
11 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
4
15%
6
17%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
4
15%
9
26%
31-45
7
26%
4
11%
46-60
2
7%
7
20%
61-75
7
26%
5
14%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
4
27%
5
28%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
31
21
18 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
16%
2
10%
1-15
6
19%
4
19%
16-30
7
23%
7
33%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
2
6%
2
10%
61-75
6
19%
2
10%
76-90
Забито
25
29
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
3
12%
2
7%
1-15
5
20%
6
21%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
5
20%
6
21%
61-75
6
24%
7
24%
76-90
Пропущено
58
56
29 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 23
9
16%
8
14%
1-15
9
16%
8
14%
16-30
11
19%
16
29%
31-45
12
21%
8
14%
46-60
4
7%
9
16%
61-75
13
22%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2
АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
Дегерфорс
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 54%
1
9 раз 32%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
113
113
59
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
311
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1315
Больше Меньше
199
424
721
226
127
226
127
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 7