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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
0:0
Первый тайм: 39'
Макартур
0'
20' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
28' Желтая карточка
Льюис Клейтон Рис
31' Желтая карточка
Christian Theoharous

Ход матча

20'
 
Аспропотамитис Джонатан
28'
 
Льюис Клейтон Рис
31'
Christian Theoharous
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Макартур
2.10
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4.85
5.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Вукович
Дэнни
2
Mikael
Rodrigues
Brito
3
Brian
Kaltak
33
Nathan
Paull
5
Смит
Ноа
11
Торрес
Анхель
16
Harrison
Steele
4
Нисбет
Джошуа
7
Christian
Theoharous
10
Marco
Tulio1
9
Куол
Алоу
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
17
Борджес
Рафаэл
15
Беккас
Кирин
23
Льюис
Клейтон
Рис
37
Jed
Drew
8
Jake
Hollman
98
Жермен
Валер
Централ Кост Маринерс
Макартур

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Макартур

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

4:1
1:2
2:3
4:2
3:3
1:0
0:2
1:2
2:0
0:2

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

0.75
1.83

Среднее время на гол

120
49

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
52

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борджес Рафаэл 1 0.5
Льюис Клейтон Рис 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 1 1
Смит Ноа 1 0
Mikael Rodrigues Brito 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан 2 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Макартур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Макартур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0
Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2
Макартур
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3
Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Макартур

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
7.
Макартур
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Перт Глори
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Централ Кост Маринерс
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Централ Кост Маринерс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Макартур
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
3.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Макартур
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Централ Кост Маринерс
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Брук Лаклан 2
Вестерн Сидней Уондерерс Nicolas Milanovic 2
Брисбен Роар Хор Генри 2
Веллингтон Феникс Завада Оскар 1 (1)
Ньюкасл Джетс Грозос Костандинос 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 2
Вестерн Юнайтед Daniel Penha 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Макартур
2.10
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4.85
5.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Макартур
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