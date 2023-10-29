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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Мельбурн Виктори
5:3
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
6' Гол
Mark Natta
1:1
8' Гол
Форнароли Бруно
27' Желтая карточка
Дженкинсон Карл
2:1
31' Гол
Форнароли Бруно
3:1
40' Пенальти
Форнароли Бруно
4:1
45' Гол
Форнароли Бруно
4:2
49' Гол
Clayton Taylor
5:2
55' Гол
Nishan Velupillay
58' Желтая карточка
Бухагьяр Трент
5:3
74' Гол
Clayton Taylor
90'+10
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
4
Rai
IV
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
10
Форнароли
Бруно
1
Скотт
Райан
25
Дженкинсон
Карл
3
Хоффман
Джейсон
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
15
Бертомье
Жезон
13
Clayton
Taylor
37
Lachlan
Bayliss
8
Стамателопулос
Апостолос
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

47 матчей

44.7%
14.9%
40.4%
21 победа 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.8%
36.2%
34%
14 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

42.6%
25.5%
31.9%
20 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:2
2:1
4:0
1:2
1:2
1:2
0:1
1:1
4:0
КФ
2:3
0:2
2:1
0:1
0:1
2:0
2:1
4:1
0:0
4:2
2:0
КФ
1:3
1:1
0:1
1:0
0:1
1:0
2:2
1:1
1:2
5:0
3:2
2:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
5:0
ПК
0:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:2

Голы

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

1.92
1.22

Среднее время на гол

46
73

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.39
1.21

Среднее время на гол

64
74

Всего голов

78
57

Голов в среднем за матч

1.66
1.21

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
27
Больше 57%
Меньше 43%
20
17
Больше 36%
Меньше 64%
30
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

54
74

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 5 (1) 2.5
Nishan Velupillay 1 0.5
Машаш Зинедин 1 0.5
Траоре Адама III 0 0
Чапман Коннор 0 0
Арзани Дэниел 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Clayton Taylor 2 1
Грозос Костандинос 1 0.5
Стамателопулос Апостолос 1 0.5
Mark Natta 1 0.5
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Бухагьяр Трент 0 0
Ингем Дэйн 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаш Зинедин 1 0
Икономидис Крис 1 0
Rai IV 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженкинсон Карл 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
Стамателопулос Апостолос 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

Точный счет

5:3
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Перт Глори
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
10.
Мельбурн Сити
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 5 - 3 3
5.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Сити
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аделаида Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Сити
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 5
Вестерн Сидней Уондерерс Брук Лаклан 2
Вестерн Сидней Уондерерс Nicolas Milanovic 2
Брисбен Роар Хор Генри 2
Ньюкасл Джетс Clayton Taylor 2
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 2
Вестерн Юнайтед Daniel Penha 2
Весь список
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