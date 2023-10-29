Тур: 2. Стадион: ААМИ Парк.
5:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолMark Natta
1:1
8' ГолФорнароли Бруно
27' Желтая карточкаДженкинсон Карл
2:1
31' ГолФорнароли Бруно
3:1
40' ПенальтиФорнароли Бруно
4:1
45' ГолФорнароли Бруно
4:2
49' ГолClayton Taylor
5:2
55' ГолNishan Velupillay
58' Желтая карточкаБухагьяр Трент
5:3
74' ГолClayton Taylor
90'+10
Ход матча
6'
0:1
8'
1:1
27'
31'
40'
3:1
45'
49'
4:2
55'
58'
74'
5:3
84'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
4
Rai
IV
25
Тиг
Райан
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
-
24 Eli Adams
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Ингем ДэйнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
47 матчей
44.7%
14.9%
40.4%
21 победа 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.8%
36.2%
34%
14 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
42.6%
25.5%
31.9%
20 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
1.92
1.22
Среднее время на гол
46
73
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.39
1.21
Среднее время на гол
64
74
Всего голов
78
57
Голов в среднем за матч
1.66
1.21
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
27
Больше 57%
Меньше 43%
20
17
Больше 36%
Меньше 64%
30
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
54
74
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|5 (1)
|2.5
|Nishan Velupillay
|1
|0.5
|Машаш Зинедин
|1
|0.5
|Траоре Адама III
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Арзани Дэниел
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Clayton Taylor
|2
|1
|Грозос Костандинос
|1
|0.5
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0.5
|Mark Natta
|1
|0.5
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаш Зинедин
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Rai IV
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс
Точный счет
5:3
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|5
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Брук Лаклан
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Nicolas Milanovic
|2
|Брисбен Роар
|Хор Генри
|2
|Ньюкасл Джетс
|Clayton Taylor
|2
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|Вестерн Юнайтед
|Daniel Penha
|2