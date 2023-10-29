ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Николай Калинский! Удалось открыть счет хозяевам. Идеальным пасом Майга запустил в штрафную Калинского, который оторвался от опеки защитника и вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

На фланге Миладиновичу по ногам заехал в силовой борьбе Боселли. Штрафной удар исполнять будут гости.

Убегал по флангу на скорости Стоцкий и прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в ногах Миладиновича и не дошел до партнеров.

Финтом ушел от соперника на фланге Боселли и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил на дальней штанге Миладинович.

С левого фланга низом прострелил в штрафную соперника Крамарич, но прочитал эпизод Нигматуллин и забрал мяч в свои руки.

В центре поля получил по ногам Юсупов в борьбе против Александрова. Штрафной удар исполнять будут сочинцы.

С правого фланга Заика отдавал пас в штрафную на Бурмистрова, но тот нарушил правила в борьбе против Трошечкина.

Диагональный пас Александров исполнял на левый фланг, куда забегал Стаматов, но выпустил он сферу за боковую линию.

С левого фланга навесил Майга в штрафную соперника, куда врывался Зе Турбо, но пробить по воротам не позволил ему Дркушич.

Кравцов забрасывал в штрафную соперника на ход Бурмистрову, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

В центре поля Зе Турбо получил по ногам в борьбе против Алвеса. Судья снова ограничился лишь устным предупреждением.

Со штрафного подавал Калинский на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Миладинович.

Алвес с центра поля забросил на чужую половину поля на Крамарича, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Пауза в матче. В столкновении с соперником Крамарич получил небольшое повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

30' Пробивал головой Игнатьев из пределов штрафной после подачи от Макарчука, но точности ему явно не хватило.

29' Со штрафного подавал на дальнюю штангу Крамарич. Здесь пытался пробить головой Миладинович, но проиграл борьбу за мяч Толстопятову.

28' В центре поля потерял мяч Майга и вынужден был сбивать соперника. на этот раз также обошлось без желтой карточки.

27' Отобрал мяч на фланге Стоцкий и тут же забросил вперед на Зе Турбо, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

26' Зацепился за мяч в чужой штрафной Крамарич и сбросил поперек на Заику, но тому пробить по воротам помешал Толстопятов.

25' Продавил соперника по флангу Заика и навесил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

24' Навесил на линию вратарской Крамарич со штрафного. Здесь после серии рикошетов пробил по воротам Бурмистров, но крайне неточно.

23' На чужой половине поля грамотно подставился Игнатьев. Штрафной удар в пользу сочинцев назначил арбитр.

22' Ушел от соперника по флангу Миладинович и прострелил в штрафную, но на выходе первым на мяче оказался Нигматуллин.