Тур: 13. Стадион: Нижний Новгород.
Ход матча
38'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Боселли
Хуан
13
Гойло
Никита
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Точилин Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пари НН
Сочи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
210
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.31
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.23
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.15
|Боселли Хуан
|1
|0.08
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.08
|Сулейманов Тимур
|1
|0.08
|Каккоев Никита
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.31
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.15
|Силвейра Мигел
|1
|0.08
|Джорджевич Лука
|1
|0.08
|Бурмистров Никита
|1
|0.08
|Медведев Юрий II
|1
|0.08
|Дркушич Ваня
|1
|0.08
|Кравцов Кирилл
|1
|0.08
|Игнатьев Иван
|1 (1)
|0.08
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Сергей Юран
|2
|1
|Майга Мамаду
|3
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Каккоев Никита
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Калинский Николай
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Юсупов Артур
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сочи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Пари НН
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сочи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
1
6
Пари НН
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сочи
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
38%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
6
33%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0
Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0
Сочи
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0
Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1
Результаты матчей
Пари НН
Сочи
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
48
39
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 13
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|27 - 18
|22
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|5.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|0:1 Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|13.
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|10 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Факел
|Божин Сергей
|5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН 1:0 Сочи
Исход игры
Пари НН
59.1% (88)
Ничья
24.8% (37)
Сочи
16.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
50% (61)
Меньше
50% (61)
Обе команды забьют
Да
77.05% (94)
Нет
22.95% (28)
Популярный счёт
2:1 Пари НН
26.2% (39)
1:1 Ничья
22.8% (34)
1:0 Пари НН
14.8% (22)
1:2 Сочи
8.7% (13)
2:0 Пари НН
2% (3)
3:1 Пари НН
2% (3)
3:2 Пари НН
1.3% (2)
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