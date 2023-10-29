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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Пари НН
1:0
Перерыв
Сочи

Ход матча

38'
Калинский Николай
(Боселли Хуан)
1:0
Прогнозы 149
Пари НН 59.1% (88)
X 24.8% (37)
Сочи 16.1% (24)
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25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
65
Толстопятов
Николай
2
Александров
Виктор
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
10
Трошечкин
Александр
11
Стаматов
Матео
9
Зе
Турбо
Жозе
20
Боселли
Хуан
13
Гойло
Никита
3
Дркушич
Ваня
45
Миладинович
Иван
33
Алвес
Марсело
27
Заика
Кирилл
14
Кравцов
Кирилл
6
Юсупов
Артур
17
Макарчук
Артём
18
Бурмистров
Никита
10
Игнатьев
Иван
7
Крамарич
Мартин
Пари НН
3-5-2
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Пари НН
Сочи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
210

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.31
Калинский Николай 3 (1) 0.23
Зе Турбо Жозе 2 0.15
Боселли Хуан 1 0.08
Кутателадзе Николоз 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Каккоев Никита 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.31
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.15
Силвейра Мигел 1 0.08
Джорджевич Лука 1 0.08
Бурмистров Никита 1 0.08
Медведев Юрий II 1 0.08
Дркушич Ваня 1 0.08
Кравцов Кирилл 1 0.08
Игнатьев Иван 1 (1) 0.08
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Гоцук Кирилл 3 1
Сергей Юран 2 1
Майга Мамаду 3 0
Трошечкин Александр 2 0
Каккоев Никита 2 0
Стаматов Матео 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Калинский Николай 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Заика Кирилл 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сочи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Пари НН
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сочи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

1
6
Пари НН
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сочи
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
38%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
25%
5
36%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
6
33%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0
Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0
Сочи
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0
Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1

Результаты матчей

Пари НН
Сочи

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 27 - 13 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
5.
Пари НН
 1:0 Заявка 13 6 2 5 12 - 11 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
14.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 0:1 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1:0 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
8.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
11.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
12.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
13.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 0:1 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 1:0 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    С правого фланга Заика отдавал пас в штрафную на Бурмистрова, но тот нарушил правила в борьбе против Трошечкина.
  • 44'
    В центре поля получил по ногам Юсупов в борьбе против Александрова. Штрафной удар исполнять будут сочинцы.
  • 43'
    С левого фланга низом прострелил в штрафную соперника Крамарич, но прочитал эпизод Нигматуллин и забрал мяч в свои руки.
  • 42'
    Финтом ушел от соперника на фланге Боселли и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил на дальней штанге Миладинович.
  • 41'
    Убегал по флангу на скорости Стоцкий и прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в ногах Миладиновича и не дошел до партнеров.
  • 40'
    На фланге Миладиновичу по ногам заехал в силовой борьбе Боселли. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Николай Калинский! Удалось открыть счет хозяевам. Идеальным пасом Майга запустил в штрафную Калинского, который оторвался от опеки защитника и вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
  • 38'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником Крамарич получил небольшое повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
  • 37'
    Алвес с центра поля забросил на чужую половину поля на Крамарича, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 36'
    Со штрафного подавал Калинский на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Миладинович.
  • Желтая карточка
    35'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Юран, бросив бутылку на газон. Судья показал тренеру желтую карточку.
  • 34'
    В центре поля Зе Турбо получил по ногам в борьбе против Алвеса. Судья снова ограничился лишь устным предупреждением. 
  • 33'
    Кравцов забрасывал в штрафную соперника на ход Бурмистрову, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • 32'
    С левого фланга навесил Майга в штрафную соперника, куда врывался Зе Турбо, но пробить по воротам не позволил ему Дркушич.
  • 31'
    Диагональный пас Александров исполнял на левый фланг, куда забегал Стаматов, но выпустил он сферу за боковую линию.
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    • 30'
      Пробивал головой Игнатьев из пределов штрафной после подачи от Макарчука, но точности ему явно не хватило.
    • 29'
      Со штрафного подавал на дальнюю штангу Крамарич. Здесь пытался пробить головой Миладинович, но проиграл борьбу за мяч Толстопятову.
    • 28'
      В центре поля потерял мяч Майга и вынужден был сбивать соперника. на этот раз также обошлось без желтой карточки.
    • 27'
      Отобрал мяч на фланге Стоцкий и тут же забросил вперед на Зе Турбо, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
    • 26'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Крамарич и сбросил поперек на Заику, но тому пробить по воротам помешал Толстопятов.
    • 25'
      Продавил соперника по флангу Заика и навесил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 24'
      Навесил на линию вратарской Крамарич со штрафного. Здесь после серии рикошетов пробил по воротам Бурмистров, но крайне неточно.
    • 23'
      На чужой половине поля грамотно подставился Игнатьев. Штрафной удар в пользу сочинцев назначил арбитр.
    • 22'
      Ушел от соперника по флангу Миладинович и прострелил в штрафную, но на выходе первым на мяче оказался Нигматуллин.
    • 21'
      Ушел от соперника по флангу Юсупов и навесил в штрафную на Бурмистрова, но ему пробить в борьбе с Майга не удалось.
    • 20'
      Придержал руками Миладинович в центре поля Зе Турбо. Можно было показать желтую карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 19'
      Теперь уже из пределов штрафной пробивал по воротам Бурмистров с разворота, но угодил он точно в спину защитнику.
    • 18'
      Диагональный пас исполнял Заика на левую бровку, куда забегал Бурмистров, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • Офсайд
      17'
      Мог убегать на ворота соперника Зе Турбо после заброса от Калинского, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 16'
      Сместился с правого фланга к центру Кравцов и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате Александров.
    • 15'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Майга и отдал вперед на Калинского, но тот откровенно завозился с мячом и в итоге потерял его в борьбе с защитником.
    • 14'
      С угла поля навесил Крамарич на дальнюю штангу, но здесь Заика пробил головой крайне неточно. Будет удар от ворот.
    • Опасный момент
      13'
      Пробивал по воротам Кравцов из пределов штрафной после подачи от Макарчука, но мяч в падении отбил в сторону Нигматуллин.
    • 12'
      Тонко вырезал с правого фланга Бурмистров в штрафную на Игнатьева, но того от мяча оттеснил корпусом Толстопятов.
    • 11'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу. 
    • 10'
      Продавил соперника по флангу Заика и прострелил низом в штрафную. Здесь спокойно Александров вынес сферу в центр поля.
    • 9'
      Отобрал мяч на фланге Стоцкий и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.
    • 8'
      Пробивал головой Зе Турбо из пределов штрафной после подачи с фланга от Стоцкого, но мяч полетел выше перекладины.
    • 7'
      Мягко забросил теперь уже сам Майга на ход Боселли, но на выходе первым на мяче оказался вышедший из ворот Гойло.
    • 6'
      Убежал от соперника по флангу Трошечкин и отдал пас в штрафную на Майга, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 5'
      С правого фланга отдавал Заика в штрафную соперника на ход Игнатьеву, но тому не удалось догнать сферу в пределах поля.
    • Офсайд
      4'
      Теперь уже вырезал Майга в штрафную на ход Зе Турбо, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 3'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Крамарич на ход Игнатьеву, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 38'
      Боселли Хуан сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Калинский Николай бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН 1:0 Сочи

    Исход игры
    Пари НН
    59.1% (88)
    Ничья
    24.8% (37)
    Сочи
    16.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (61)
    Меньше
    50% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    77.05% (94)
    Нет
    22.95% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Пари НН
    26.2% (39)
    1:1 Ничья
    22.8% (34)
    1:0 Пари НН
    14.8% (22)
    1:2 Сочи
    8.7% (13)
    2:0 Пари НН
    2% (3)
    3:1 Пари НН
    2% (3)
    3:2 Пари НН
    1.3% (2)
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