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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 29'
Эвертон
0'
28' Желтая карточка
Пикфорд Джордан
28' Желтая карточка
Кудус Мохаммед

Ход матча

28'
 
Пикфорд Джордан
28'
Кудус Мохаммед
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 129
Вест Хэм 82.2% (106)
X 12.4% (16)
Эвертон 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
Эвертон
3.84
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
3
Крессуэлл
Аарон
19
Альварес
Эдсон
7
Уорд-Праус
Джеймс
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
Вест Хэм
4-2-3-1
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Вест Хэм
Эвертон

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
83.3%
7 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

34 матча

23.5%
23.5%
53%
8 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
КC
1:2

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.12
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.76
1.53

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.44
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

62
71

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 6 0.6
Уорд-Праус Джеймс 2 0.2
Антонио Майкл 2 0.2
Соучек Томаш 2 0.2
Пакета Лукас 1 (1) 0.1
Зума Курт 1 0.1
Агер Наиф 1 0.1
Кудус Мохаммед 1 0.1
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 3 0.3
Калверт-Льюин Доминик 2 0.2
Тарковски Джеймс 1 0.1
Харрисон Джек 1 0.1
Гарнер Джеймс 1 0.1
Данджума Арно 1 0.1
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 5 0
Пакета Лукас 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Агер Наиф 1 1
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Керер Тило 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 4 1
Брэнтуэйт Джерред 3 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Дукуре Абдулай 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
3
Вест Хэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
2
13%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

16
13
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
7
44%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2
Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5

Результаты матчей

Вест Хэм
Эвертон

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
6
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
6.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 16 15
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
2.
Астон Вилла
 Заявка 4 4 0 0 17 - 3 12
3.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
11.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Бёрнли Каллен Джош 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Кудус Мохаммед получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 28'
    Пикфорд Джордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 27'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 26'
    Судья сигнализирует, что Кудус Мохаммед из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Тарковски Джеймс
  • 26'
    Хорошую попытку сделал Харрисон Джек. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 26'
    Харрисон Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 129
    Вест Хэм 82.2% (106)
    X 12.4% (16)
    Эвертон 5.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Эвертон
    3.84
    3.75
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Вест Хэм
    82.2% (106)
    Ничья
    12.4% (16)
    Эвертон
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (87)
    Меньше
    25% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (95)
    Нет
    18.1% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    53.5% (69)
    1:0 Вест Хэм
    9.3% (12)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    2:0 Вест Хэм
    5.4% (7)
    3:1 Вест Хэм
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    1:2 Эвертон
    3.9% (5)
    3:0 Вест Хэм
    1.6% (2)
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    Эвертон
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