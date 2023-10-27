Тур: 10. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Эттуэлл Стюарт
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вест Хэм
Эвертон
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
83.3%
7 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
34 матча
23.5%
23.5%
53%
8 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.12
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.76
1.53
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.44
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
62
71
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|6
|0.67
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.22
|Антонио Майкл
|2
|0.22
|Соучек Томаш
|2
|0.22
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.11
|Зума Курт
|1
|0.11
|Агер Наиф
|1
|0.11
|Кудус Мохаммед
|1
|0.11
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|3
|0.33
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.22
|Тарковски Джеймс
|1
|0.11
|Харрисон Джек
|1
|0.11
|Гарнер Джеймс
|1
|0.11
|Данджума Арно
|1
|0.11
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|5
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Агер Наиф
|1
|1
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|4
|1
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0
|Шон
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
3
Вест Хэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
5
50%
1
20%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
2
13%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
16
13
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
7
44%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2
Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5
Результаты матчей
Вест Хэм
Эвертон
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|20 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 8
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 9
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|7 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|6 (1)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Вест Хэм - Эвертон
Исход игры
Вест Хэм
74.6% (47)
Ничья
17.5% (11)
Эвертон
7.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
72.13% (44)
Меньше
27.87% (17)
Обе команды забьют
Да
83.61% (51)
Нет
16.39% (10)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
55.6% (35)
1:1 Ничья
12.7% (8)
2:0 Вест Хэм
7.9% (5)
1:2 Эвертон
6.3% (4)
1:0 Вест Хэм
6.3% (4)
2:2 Ничья
4.8% (3)
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