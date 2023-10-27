Тур: 13. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Личка Марцел
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Москва
Урал
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.33
|Тюкавин Константин
|3
|0.25
|Макаров Денис
|3
|0.25
|Нгамалё Николя
|2
|0.17
|Захарян Арсен
|1
|0.08
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.08
|Фернандес Роберто
|1
|0.08
|Бессмертный Станислав
|1
|0.08
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Бителло
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|4
|0.33
|Бикфалви Эрик
|2
|0.17
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.17
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.17
|Гильерме Шеттине
|1
|0.08
|Аюпов Тимур
|1
|0.08
|Бегич Сильвие
|1
|0.08
|Юшин Александр
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|2
|1
|Макаров Денис
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Чавес Луис
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Фернандес Роберто
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|4
|0
|Гильерме Шеттине
|2
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Егорычев Андрей
|0
|1
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
13
7
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Урал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
4
31%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
5
26%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
14%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1
Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2
Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Урал
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
23
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
43
23
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
66
57
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 17
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Урал
Исход игры
Динамо Москва
78.8% (63)
Ничья
12.5% (10)
Урал
8.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.73% (36)
Меньше
46.27% (31)
Обе команды забьют
Да
65.67% (44)
Нет
34.33% (23)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
41.3% (33)
2:0 Динамо Москва
15% (12)
1:0 Динамо Москва
13.8% (11)
1:1 Ничья
10% (8)
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