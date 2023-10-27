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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Урал
Прогнозы 79
Динамо Москва 78.5% (62)
X 12.7% (10)
Урал 8.9% (7)
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Динамо Москва
Урал

История личных встреч

Динамо Москва
Урал

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.33
Тюкавин Константин 3 0.25
Макаров Денис 3 0.25
Нгамалё Николя 2 0.17
Захарян Арсен 1 0.08
Грулёв Вячеслав 1 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.08
Фернандес Роберто 1 0.08
Бессмертный Станислав 1 0.08
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Бителло 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 4 0.33
Бикфалви Эрик 2 0.17
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.17
Каштанов Алексей 2 (2) 0.17
Гильерме Шеттине 1 0.08
Аюпов Тимур 1 0.08
Бегич Сильвие 1 0.08
Юшин Александр 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Макаров Денис 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Чавес Луис 2 0
Даса Элазар 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Шунин Антон 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 0
Гильерме Шеттине 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Егорычев Андрей 0 1
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

13
7
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Урал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
4
31%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
5
26%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
14%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1
Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2
Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Урал

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
4
3
1.5
2
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 6 3 3 26 - 17 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
11.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 20 - 24 13
12.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
13.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
14.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
10.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
12.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Официальные лица матча: 

    Судья: Чебан Сергей Сергеевич (Москва).
    Помощник судьи: Богданов Александр Игоревич (Верея).
    Помощник судьи: Ковалёв Максим Александрович (Реутов).
    Резервный судья: Буланов Евгений Александрович (Саранск).
    Делегат: Башкеев Дмитрий Алексеевич (Балашиха).
    Инспектор: Мацюра Сергей Григорьевич (Хабаровск).
    ВАР: Любимов Артём Михайлович (Санкт-Петербург).
    АВАР: Кобзев Антон Валерьевич (Москва).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 13-м туре чемпионата России московское "Динамо" сыграет у себя дома с екатеринбургским "Уралом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 17 часов 47 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 79
Динамо Москва 78.5% (62)
X 12.7% (10)
Урал 8.9% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Москва - Урал

Исход игры
Динамо Москва
78.8% (63)
Ничья
12.5% (10)
Урал
8.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.73% (36)
Меньше
46.27% (31)
Обе команды забьют
Да
65.67% (44)
Нет
34.33% (23)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
41.3% (33)
2:0 Динамо Москва
15% (12)
1:0 Динамо Москва
13.8% (11)
1:1 Ничья
10% (8)
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