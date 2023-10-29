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Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 10-го тура Чемпионата Англии, в котором "Ливерпуль" на своём поле будет принимать "Ноттингем Форест". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.