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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Ливерпуль
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 59
Ливерпуль 96.6% (57)
X 3.4% (2)
Ноттингем Форест 0% (0)
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Ливерпуль
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Ливерпуль
Ноттингем Форест

История личных встреч

Ливерпуль
Ноттингем Форест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 (3) 0.78
Нуньес Дарвин 3 0.33
Жота Диогу 2 0.22
Гакпо Коди 2 0.22
Диас Луис 2 0.22
Робертсон Эндрю 1 0.11
Собослаи Доминик 1 0.11
Ван Дейк Виргил 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.33
Вуд Крис 3 0.33
Эланга Энтони 1 0.11
Боли Вийи 1 0.11
Домингес Николас 1 0.11
Хадсон-Одои Каллум 1 0.11
Орье Серж 0 0
Тоффоло Харри 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 1
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Александер-Арнольд Трент 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гомес Джо 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Конате Ибраима 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 3 0
Мангаля Орель 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Ньякат Мусса 1 1
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ноттингем Форест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
6
Ливерпуль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ноттингем Форест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
2
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
5%
3
30%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
6
32%
3
30%
76-90

Пропущено

10
12
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0
Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Ноттингем Форест

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
4
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
3.
Арсенал
 Заявка 9 6 3 0 18 - 8 21
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
10.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 10 3 4 3 7 - 11 13
11.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
13.
Фулхэм
 Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 4 4 0 0 17 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
5.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
7.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
8.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 7 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 6 (1)
Ньюкасл Исак Александр 6
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 18 часов 15 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 59
    Ливерпуль 96.6% (57)
    X 3.4% (2)
    Ноттингем Форест 0% (0)
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.6% (57)
    Ничья
    3.4% (2)
    Ноттингем Форест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (26)
    Меньше
    54.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (21)
    Нет
    63.16% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    50.8% (30)
    2:1 Ливерпуль
    15.3% (9)
    3:1 Ливерпуль
    15.3% (9)
    3:0 Ливерпуль
    8.5% (5)
    4:1 Ливерпуль
    3.4% (2)
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    Ливерпуль
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