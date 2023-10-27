Тур: 10. Стадион: Энфилд. Главный судья: Кавана Крис
Позже
-
Главный тренер: Клопп Юрген
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Главный тренер: Купер Стив
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История личных встреч
Ливерпуль
Ноттингем Форест
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|7 (3)
|0.78
|Нуньес Дарвин
|3
|0.33
|Жота Диогу
|2
|0.22
|Гакпо Коди
|2
|0.22
|Диас Луис
|2
|0.22
|Робертсон Эндрю
|1
|0.11
|Собослаи Доминик
|1
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Макаллистер Алексис
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.33
|Вуд Крис
|3
|0.33
|Эланга Энтони
|1
|0.11
|Боли Вийи
|1
|0.11
|Домингес Николас
|1
|0.11
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.11
|Орье Серж
|0
|0
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйна Ола
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Ньякат Мусса
|1
|1
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ноттингем Форест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
6
Ливерпуль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ноттингем Форест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
2
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
5%
3
30%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
6
32%
3
30%
76-90
Пропущено
10
12
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0
Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Точный счет
3:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|20 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 8
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 9
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|7 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|6 (1)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Ливерпуль - Ноттингем Форест
Исход игры
Ливерпуль
96.6% (57)
Ничья
3.4% (2)
Ноттингем Форест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (26)
Меньше
54.39% (31)
Обе команды забьют
Да
36.84% (21)
Нет
63.16% (36)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
50.8% (30)
2:1 Ливерпуль
15.3% (9)
3:1 Ливерпуль
15.3% (9)
3:0 Ливерпуль
8.5% (5)
4:1 Ливерпуль
3.4% (2)
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