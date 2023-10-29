Тур: 10. Стадион: Фалмер. Главный судья: Солсбери Майкл
Ход матча
26'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
456 Количество передач 170
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Тантон ДеванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Фулхэм
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Среднее время на гол
63
63
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.43
1.36
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
66
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|5
|0.5
|Митома Каору
|3
|0.3
|Марч Соломон
|3
|0.3
|Гросс Паскаль
|2
|0.2
|Саймон Адингра
|2
|0.2
|Педро Жоао
|2 (1)
|0.2
|Фати Ансу
|2
|0.2
|Эступиньян Первис
|1
|0.1
|Уэлбек Данни
|1
|0.1
|Данк Льюис
|1
|0.1
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|2
|0.2
|Перейра Андреас
|1
|0.1
|Виллиан Боргес
|1
|0.1
|Рим Тим
|1
|0.1
|Пальинья Жоау
|1
|0.1
|Винисиус Карлос
|1
|0.1
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митома Каору
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|2
|1
|Пальинья Жоау
|3
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Тете Кенни
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
3
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
4
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Фулхэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
5
42%
1
25%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
22
8
6 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
1
5%
1
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
6
27%
1
13%
46-60
5
23%
3
38%
61-75
5
23%
2
25%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2
Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0
Результаты матчей
Брайтон
Фулхэм
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|3.
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|4.
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 13
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|6.
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 18
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|16.
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|18.
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|2.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|7.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|0:2 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
|Бёрнли
|Каллен Джош
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Фулхэм
Исход игры
Брайтон
85.7% (102)
Ничья
10.1% (12)
Фулхэм
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.91% (74)
Меньше
35.09% (40)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
45.4% (54)
1:0 Брайтон
14.3% (17)
2:0 Брайтон
12.6% (15)
3:1 Брайтон
7.6% (9)
1:1 Ничья
5.9% (7)
1:2 Фулхэм
3.4% (4)
3:2 Брайтон
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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