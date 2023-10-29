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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Брайтон
1:0
Второй тайм: 50'
Фулхэм
0'
1:0
26' Гол
Фергюсон Эван

Ход матча

26'
Фергюсон Эван
(Гросс Паскаль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 456 Количество передач 170
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 119
Брайтон 85.7% (102)
X 10.1% (12)
Фулхэм 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
Фулхэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
20
Балеба
Карлос
8
Дауд
Махмуд
24
Саймон
Адингра
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
3
Угелумба
Кэлвин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
22
Айуоби
Алекс
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
Брайтон
3-2-4-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Фулхэм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
Ч
1:2
Ч
2:1
ТМК
0:3
Ч
5:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
66

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 5 0.5
Митома Каору 3 0.3
Марч Соломон 3 0.3
Гросс Паскаль 2 0.2
Саймон Адингра 2 0.2
Педро Жоао 2 (1) 0.2
Фати Ансу 2 0.2
Эступиньян Первис 1 0.1
Уэлбек Данни 1 0.1
Данк Льюис 1 0.1
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 2 0.2
Перейра Андреас 1 0.1
Виллиан Боргес 1 0.1
Рим Тим 1 0.1
Пальинья Жоау 1 0.1
Винисиус Карлос 1 0.1
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митома Каору 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Де Зерби Роберто 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Марч Соломон 1 0
Гилмор Билли 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Балеба Карлос 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 2 1
Пальинья Жоау 3 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Робинсон Энтони 1 0

Результаты матчей

Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
3
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
4
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Фулхэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
5
42%
1
25%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

22
8
6 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
1
5%
1
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
6
27%
1
13%
46-60
5
23%
3
38%
61-75
5
23%
2
25%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2
Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0

Результаты матчей

Брайтон
Фулхэм

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
7
5
4
2.5
1
8
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
3.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 13 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 10 6 1 3 23 - 18 19
7.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 0:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 10 1 2 7 8 - 18 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
2.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 8 13
5.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Фулхэм
 0:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
15.
Фулхэм
 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Бёрнли Каллен Джош 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Брайтон: 73%, Фулхэм: 27%.
  • 47'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 46'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Брайтон: 75%, Фулхэм: 25%.
  • 45'
    Фулхэм контролирует мяч.
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    • До матча
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.4% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Брайтон 85.7% (102)
    X 10.1% (12)
    Фулхэм 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Фулхэм
    4.40
    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Фулхэм

    Исход игры
    Брайтон
    85.7% (102)
    Ничья
    10.1% (12)
    Фулхэм
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (74)
    Меньше
    35.09% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    45.4% (54)
    1:0 Брайтон
    14.3% (17)
    2:0 Брайтон
    12.6% (15)
    3:1 Брайтон
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    1:2 Фулхэм
    3.4% (4)
    3:2 Брайтон
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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