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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 31550 Главный судья: Солсбери Майкл
Брайтон
1:1
Конец матча
Фулхэм
0'
1:0
26' Гол
Фергюсон Эван
1:1
65' Гол
Пальинья Жоау
73' Желтая карточка
Робинсон Энтони
78' Желтая карточка
Родриго Мунис
90' Желтая карточка
Уилсон Гарри
90'+10

Ход матча

26'
Фергюсон Эван
(Гросс Паскаль)
1:0
58'
 
Перейра Андреас
Рид Харрисон
58'
 
Родриго Мунис
Хименес Рауль
58'
 
Уилсон Гарри
Рид Бобби
58'
Фати Ансу
Лаллана Адам
 
65'
1:1
Пальинья Жоау
(Уилсон Гарри)
71'
Буонанотте Факундо
Балеба Карлос
 
71'
Гилмор Билли
Дауд Махмуд
 
71'
Вельтман Йоел
Саймон Адингра
 
73'
 
Робинсон Энтони
78'
 
Родриго Мунис
78'
Педро Жоао
Фергюсон Эван
 
86'
 
Кэрни Том
Виллиан Боргес
90'
 
Уилсон Гарри
90'
 
Лукич Саша
Айуоби Алекс

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 810 Количество передач 327
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Брайтон 85.7% (102)
X 10.1% (12)
Фулхэм 4.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
20
Балеба
Карлос
8
Дауд
Махмуд
24
Саймон
Адингра
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
3
Угелумба
Кэлвин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
22
Айуоби
Алекс
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
Брайтон
3-2-4-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Фулхэм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
Ч
1:2
Ч
2:1
ТМК
0:3
Ч
5:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
66

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 5 0.5
Митома Каору 3 0.3
Марч Соломон 3 0.3
Гросс Паскаль 2 0.2
Саймон Адингра 2 0.2
Педро Жоао 2 (1) 0.2
Фати Ансу 2 0.2
Эступиньян Первис 1 0.1
Уэлбек Данни 1 0.1
Данк Льюис 1 0.1
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 2 0.2
Пальинья Жоау 2 0.2
Перейра Андреас 1 0.1
Виллиан Боргес 1 0.1
Рим Тим 1 0.1
Винисиус Карлос 1 0.1
Уилсон Гарри 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митома Каору 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Де Зерби Роберто 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Марч Соломон 1 0
Гилмор Билли 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Балеба Карлос 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 2 1
Пальинья Жоау 3 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
4
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Фулхэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
5
38%
1
20%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

23
9
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
1
4%
1
11%
31-45
6
26%
1
11%
46-60
5
22%
4
44%
61-75
5
22%
2
22%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2
Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0

Результаты матчей

Брайтон
Фулхэм

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
3
3
3
2.5
1
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
2
8
5
5
2.5
1
9
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 2 3 23 - 19 17
8.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 10 5 0 5 11 - 15 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 31550 болельщиков
  • 100'
    Контроль мяча: Брайтон: 71%, Фулхэм: 29%.
  • 100'
    Буонанотте Факундо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 100'
    Рим Тим успешно блокирует удар.
  • 100'
    Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 100'
    Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Брайтон 85.7% (102)
    X 10.1% (12)
    Фулхэм 4.2% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Фулхэм

    Исход игры
    Брайтон
    85.7% (102)
    Ничья
    10.1% (12)
    Фулхэм
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (74)
    Меньше
    35.09% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    45.4% (54)
    1:0 Брайтон
    14.3% (17)
    2:0 Брайтон
    12.6% (15)
    3:1 Брайтон
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    1:2 Фулхэм
    3.4% (4)
    3:2 Брайтон
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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