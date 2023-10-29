Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Рефери не любит споров - именно за это Уилсон Гарри сейчас получил желтую

90' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Вельтман Йоел пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

90' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Уэбстер Адам нанес удар головой, но Бернд Лено спокойно отбил мяч.

87' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

85' Кастань Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Хорошую попытку сделал Фати Ансу . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Гилмор Билли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Тактическая замена. Фергюсон Эван уходит с поля и его заменяет Жуан Педру

78' Родриго Мунис получил желтую карточку от судьи

76' Лено Бернд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Робинсон Энтони получил желтую карточку от судьи

72' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Брайтон

70' Робинсон Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хорошую попытку сделал Родриго Мунис . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Г О О О О Л - Пальинья Жоау забивает с правой ноги!

65' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Айуоби Алекс пробует нанести удар издали, но Джейсон Стил держит все под контролем

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Фулхэм

61' Балеба Карлос не смог попасть в створ ударом издали

60' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Брайтон

54' Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Виллиан Боргес пробует нанести удар издали, но Джейсон Стил держит все под контролем

53' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Дауд Махмуд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Фулхэм

48' Дауд Махмуд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Рид Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.