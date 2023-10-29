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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Астон Вилла
2:0
Второй тайм: 50'
Лутон Таун
0'
1:0
17' Гол
Макгинн Джон
28' Желтая карточка
Дзаньоло Николо
2:0
49' Гол
Диаби Мусса

Ход матча

17'
Макгинн Джон
(Соарес Дуглас)
1:0
28'
Дзаньоло Николо
 
46'
Бэйли Леон
Дзаньоло Николо
 
49'
Диаби Мусса
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 325 Количество передач 93
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 123
Астон Вилла 99.2% (122)
X 0.8% (1)
Лутон Таун 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
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1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
22
Дзаньоло
Николо
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
4
Локьер
Том
2
Ошо
Гэбриэл
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
13
Накамба
Марвелус
6
Баркли
Росс
7
Огбене
Чидози
19
Браун
Джейкоб
9
Моррис
Карлтон
Астон Вилла
4-4-2
Лутон Таун
5-3-2

История личных встреч

Астон Вилла
Лутон Таун

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
3:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.5
Соарес Дуглас 5 (3) 0.5
Бэйли Леон 3 0.3
Диаби Мусса 2 0.2
Макгинн Джон 2 0.2
Кэш Мэтти 2 0.2
Дуран Джон 2 0.2
Рамси Джакоб 1 0.1
Торрес Пау II 1 0.1
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.3
Адебайо Элайджа 2 0.2
Локьер Том 1 0.1
Андерсен Мадс 1 0.1
Огбене Чидози 1 0.1
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Камара Бубакар I 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Дуран Джон 2 0
Бэйли Леон 1 0
Конса Эзри 1 0
Арчер Камерон 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 3 0
Локьер Том 2 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Каборе Исса 2 0
Камински Томас 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
1
Астон Вилла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Лутон Таун
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

16
5
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
60%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
75%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
44%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

23
8
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
6
26%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
1
13%
61-75
6
26%
5
63%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
7
54%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0
Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Лутон Таун

Точный счет

3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
3.5
Больше Меньше
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
5
4
2.5
3
6
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
3.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 13 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 10 6 1 3 23 - 18 19
7.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 0:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 10 1 2 7 8 - 18 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
2.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 8 13
5.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Фулхэм
 0:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
15.
Фулхэм
 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Бёрнли Каллен Джош 5
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    • 46'
      Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Астон Вилла начинает контратаку
    • 46'
      Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Астон Вилла: 78%, Лутон Таун: 22%.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Диаби Мусса из команды Астон Вилла поставил подножку. Пострадал Каборе Исса
    • 44'
      Теден Менги успешно блокирует удар.
    • 44'
      Соарес Дуглас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Лутон Таун.
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    Прогнозы 123
    Астон Вилла 99.2% (122)
    X 0.8% (1)
    Лутон Таун 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Лутон Таун
    9.20
    9.00
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    7.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 2:0 Лутон Таун

    Исход игры
    Астон Вилла
    99.2% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лутон Таун
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    40.87% (47)
    Нет
    59.13% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Астон Вилла
    40.7% (50)
    3:1 Астон Вилла
    20.3% (25)
    2:1 Астон Вилла
    15.4% (19)
    1:0 Астон Вилла
    6.5% (8)
    3:0 Астон Вилла
    4.9% (6)
    4:0 Астон Вилла
    3.3% (4)
    4:1 Астон Вилла
    1.6% (2)
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    Астон Вилла
    Лутон Таун
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