Тур: 10. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Брукс Джон
2:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
17'
1:0
28'
49'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
325 Количество передач 93
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
15
Менги
Теден
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
26 Джайлз РайанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Нападающий
-
47 Jayden Luker
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Лутон Таун
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.5
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.5
|Бэйли Леон
|3
|0.3
|Диаби Мусса
|2
|0.2
|Макгинн Джон
|2
|0.2
|Кэш Мэтти
|2
|0.2
|Дуран Джон
|2
|0.2
|Рамси Джакоб
|1
|0.1
|Торрес Пау II
|1
|0.1
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.3
|Адебайо Элайджа
|2
|0.2
|Локьер Том
|1
|0.1
|Андерсен Мадс
|1
|0.1
|Огбене Чидози
|1
|0.1
|Бурк Рис
|0
|0
|Доти Алфи
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Камара Бубакар I
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|3
|0
|Локьер Том
|2
|0
|Чон Тахит
|2
|0
|Браун Джейкоб
|2
|0
|Каборе Исса
|2
|0
|Камински Томас
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
3
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
1
Астон Вилла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Лутон Таун
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
16
5
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
60%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
75%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
44%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
23
8
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
6
26%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
1
13%
61-75
6
26%
5
63%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
7
54%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0
Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Лутон Таун
Точный счет
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
27
54
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|3.
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|4.
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 13
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|6.
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 18
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|16.
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|18.
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|2.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|7.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|0:2 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
|Бёрнли
|Каллен Джош
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 2:0 Лутон Таун
Исход игры
Астон Вилла
99.2% (122)
Ничья
0.8% (1)
Лутон Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
40.87% (47)
Нет
59.13% (68)
Популярный счёт
2:0 Астон Вилла
40.7% (50)
3:1 Астон Вилла
20.3% (25)
2:1 Астон Вилла
15.4% (19)
1:0 Астон Вилла
6.5% (8)
3:0 Астон Вилла
4.9% (6)
4:0 Астон Вилла
3.3% (4)
4:1 Астон Вилла
1.6% (2)
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