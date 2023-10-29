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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 41785 Главный судья: Брукс Джон
Астон Вилла
3:1
Конец матча
Лутон Таун
0'
1:0
17' Гол
Макгинн Джон
28' Желтая карточка
Дзаньоло Николо
2:0
49' Гол
Диаби Мусса
51' Желтая карточка
Кэш Мэтти
53' Желтая карточка
Каборе Исса
3:0
62' Гол в свои ворота
Локьер Том
71' Желтая карточка
Камара Бубакар
75' Желтая карточка
Доти Алфи
3:1
83' Гол в свои ворота
Мартинес Эмилиано
90'+5

Ход матча

17'
Макгинн Джон
(Соарес Дуглас)
1:0
28'
Дзаньоло Николо
 
46'
Бэйли Леон
Дзаньоло Николо
 
49'
Диаби Мусса
(Бэйли Леон)
2:0
51'
Кэш Мэтти
 
53'
 
Каборе Исса
57'
 
Таунсенд Андрос
Ошо Гэбриэл
58'
 
Чон Тахит
Браун Джейкоб
62'
Локьер Том
3:0
71'
Камара Бубакар
 
75'
 
Доти Алфи
76'
 
Раддок Пелли
Накамба Марвелус
76'
 
Адебайо Элайджа
Моррис Карлтон
79'
 
Джайлз Райан
Доти Алфи
79'
Тилеманс Юри
Камара Бубакар
 
79'
Карлос Диего Сантос
Кэш Мэтти
 
83'
3:1
Мартинес Эмилиано
90'
Траоре Бертран
Диаби Мусса
 
90'
Дендонкер Леандер
Соарес Дуглас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 617 Количество передач 238
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Астон Вилла 99.2% (122)
X 0.8% (1)
Лутон Таун 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
22
Дзаньоло
Николо
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
4
Локьер
Том
2
Ошо
Гэбриэл
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
13
Накамба
Марвелус
6
Баркли
Росс
7
Огбене
Чидози
19
Браун
Джейкоб
9
Моррис
Карлтон
Астон Вилла
4-4-2
Лутон Таун
5-3-2

История личных встреч

Астон Вилла
Лутон Таун

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
3:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.5
Соарес Дуглас 5 (3) 0.5
Диаби Мусса 3 0.3
Бэйли Леон 3 0.3
Макгинн Джон 2 0.2
Кэш Мэтти 2 0.2
Дуран Джон 2 0.2
Рамси Джакоб 1 0.1
Торрес Пау II 1 0.1
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.3
Адебайо Элайджа 2 0.2
Локьер Том 1 0.1
Андерсен Мадс 1 0.1
Огбене Чидози 1 0.1
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Кэш Мэтти 3 0
Камара Бубакар I 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Дуран Джон 2 0
Бэйли Леон 1 0
Конса Эзри 1 0
Арчер Камерон 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 3 0
Каборе Исса 3 0
Локьер Том 2 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Камински Томас 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Доти Алфи 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
4
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лутон Таун
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
1
Астон Вилла
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Лутон Таун
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

19
6
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
7
37%
3
50%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
60%
2
14%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
44%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

26
9
10 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
3
12%
0
0%
1-15
7
27%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
7
27%
5
56%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
7
50%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
2
14%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0
Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Лутон Таун

Точный счет

3:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
4
2 раза 40%
6
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
3.5
Больше Меньше
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
2
8
6
4
2.5
3
7
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 2 3 23 - 19 17
8.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 10 5 0 5 11 - 15 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Весь список
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    Прогнозы 123
    Астон Вилла 99.2% (122)
    X 0.8% (1)
    Лутон Таун 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 3:1 Лутон Таун

    Исход игры
    Астон Вилла
    99.2% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лутон Таун
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    40.87% (47)
    Нет
    59.13% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Астон Вилла
    40.7% (50)
    3:1 Астон Вилла
    20.3% (25)
    2:1 Астон Вилла
    15.4% (19)
    1:0 Астон Вилла
    6.5% (8)
    3:0 Астон Вилла
    4.9% (6)
    4:0 Астон Вилла
    3.3% (4)
    4:1 Астон Вилла
    1.6% (2)
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