Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Теден Менги из команды Лутон Таун в офсайде

87' Шанс! Теден Менги из команды Лутон Таун пробил головой, но мимо

87' Чон Тахит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Теден Менги из команды Лутон Таун в офсайде

83' Г О О О О Л - Мартинес Эмилиано уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

82' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Чон Тахит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

81' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хорошую попытку сделал Макгинн Джон . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Бэйли Леон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Доти Алфи получил желтую карточку от судьи

75' Таунсенд Андрос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

73' Матч возобновлен

72' Динь Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Камара Бубакар I - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Локьер Том уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

62' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

59' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

53' Каборе Исса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Кэш Мэтти получил желтую карточку от судьи

49' Г О О О О Л - Диаби Мусса забивает с левой ноги!

49' Бэйли Леон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

47' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника