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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 149
Манчестер Юнайтед 11.4% (17)
X 15.4% (23)
Манчестер Сити 73.2% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
35
Эванс
Джонни
2
Линделоф
Виктор
4
Амрабат
Софьян
39
Мактоминай
Скотт
8
Фернандеш
Бруну
14
Эриксен
Кристиан
10
Рэшфорд
Маркус
11
Хёйлунн
Расмус
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
20
Силва
Бернарду
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

43 матча

46.5%
9.3%
44.2%
20 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.9%
41.9%
30.2%
12 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.6%
27.9%
39.5%
14 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
2:3
С
3:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.41
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

33
36

Голов в среднем за матч

1.57
1.64

Среднее время на гол

57
55

Всего голов

64
64

Голов в среднем за матч

1.49
1.49

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 3 0.33
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.22
Эриксен Кристиан 1 0.11
Рэшфорд Маркус 1 0.11
Каземиро Карлос 1 0.11
Варан Рафаэль 1 0.11
Далот Диогу 1 0.11
Межбри Ханнибал 1 0.11
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (1) 1
Альварес Хулиан 4 0.44
Родри Эрнандес 2 0.22
Фоден Фил 1 0.11
Силва Бернарду 1 0.11
Доку Жереми 1 0.11
Аке Натан 1 0.11
Уокер Кайл 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Онана Андре 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Антони 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 3 1
Аканджи Мануэль 2 1
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Манчестер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
10
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
4
57%
3
30%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
5
25%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
6
50%
4
20%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
3.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 13 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 10 6 1 3 23 - 18 19
7.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 0:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 10 1 2 7 8 - 18 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
2.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 8 13
5.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Фулхэм
 0:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
15.
Фулхэм
 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Бёрнли Каллен Джош 5
Весь список
  • До матча
  • Ну и раз мы заговорили о верхних строчках турнирной таблицы АПЛ, напомним, кто на них сейчас. Лидер - "Тоттенхэм", 26 очков у "шпор". На чистом втором месте "Арсенал" - 24 очка. Третье у "горожан", 21 балл, четвёртое - у "Ливерпуля", 20 очков, а пятое - у "Астон Виллы", 19 баллов набрала команда Унаи Эмери. Прямо сейчас, кстати, "красные" и "вилланы" играют свои матчи тура и всё может измениться по их итогам.
  • "Горожане" выдали огненный старт из шести побед подряд в АПЛ. Но в седьмом туре забуксовали, уступив "Вулверхэмптону", а в туре восьмом не удержали ничью с прямым конкурентом - "Арсеналом" в Лондоне, проиграв 0:1. В туре девятом действующий чемпион вырвал победу у "Брайтона" (2:1) и на данный момент остановился на третьем месте с 21 баллом. Победа обеспечит команде Хосепа Гвардиолы по итогам 10 тура второе место, которое игроки "Сити" будут делить с "Арсеналом".
  • Что там в турнирной таблице? "Красные дьяволы" далеки от первой тройки, да и в зону еврокубков команда Эрика тен Хага пока не влезает. Восьмое место у "МЮ" и 15 очков, подправили ситуацию недавние победы над не самыми сильными оппонентами - "Брентфордом" и абсолютным аутсайдером лиги - "Шеффилд Юнайтед". Вообще, три последних матча во всех турнирах манкунианцы выиграли, ещё один - с трудом поверженный соперник - "Копенгаген" в Лиге чемпионов. В остальном же "МЮ" пока скорее проваливает сезон и победа над принципиальным соперником, если таковая случится, невероятный импульс должна дать команде.
     
  • Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию одного из самых центральных матчей не только 10 тура АПЛ, но и всего европейского футбольного уикенда! Менее часа остаётся до дерби Манчестера. На "Олд Траффорде" "Манчестер Юнайтед" примет принципиальных соперников из "Манчестер Сити"! 

    Следить за всеми событиями грядущей игры вместе с Вами буду я, Серёдкин Григорий. Добро пожаловать! Стартуем ровно в 18:30 по московскому времени.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Тирни Пол

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.6% пользователей.
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Прогнозы 149
Манчестер Юнайтед 11.4% (17)
X 15.4% (23)
Манчестер Сити 73.2% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Манчестер Сити
5.40
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4.30
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5.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Исход игры
Манчестер Юнайтед
11.8% (18)
Ничья
15% (23)
Манчестер Сити
73.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
76.72% (89)
Меньше
23.28% (27)
Обе команды забьют
Да
87.07% (101)
Нет
12.93% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
34.6% (53)
1:3 Манчестер Сити
9.8% (15)
1:1 Ничья
7.8% (12)
0:1 Манчестер Сити
7.2% (11)
2:1 Манчестер Юнайтед
5.2% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:3 Манчестер Сити
2.6% (4)
0:2 Манчестер Сити
2% (3)
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