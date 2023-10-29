Тур: 10. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Тирни Пол
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
35
Эванс
Джонни
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
43 матча
46.5%
9.3%
44.2%
20 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
27.9%
41.9%
30.2%
12 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.6%
27.9%
39.5%
14 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
33
36
Голов в среднем за матч
1.57
1.64
Среднее время на гол
57
55
Всего голов
64
64
Голов в среднем за матч
1.49
1.49
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|3
|0.33
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.22
|Эриксен Кристиан
|1
|0.11
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.11
|Каземиро Карлос
|1
|0.11
|Варан Рафаэль
|1
|0.11
|Далот Диогу
|1
|0.11
|Межбри Ханнибал
|1
|0.11
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|1
|Альварес Хулиан
|4
|0.44
|Родри Эрнандес
|2
|0.22
|Фоден Фил
|1
|0.11
|Силва Бернарду
|1
|0.11
|Доку Жереми
|1
|0.11
|Аке Натан
|1
|0.11
|Уокер Кайл
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Онана Андре
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Антони
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|3
|1
|Аканджи Мануэль
|2
|1
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Манчестер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
10
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
4
57%
3
30%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
5
25%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
6
50%
4
20%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
63
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|3.
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|4.
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 13
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|6.
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 18
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|16.
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|18.
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|2.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|7.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|0:2 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
|Бёрнли
|Каллен Джош
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Исход игры
Манчестер Юнайтед
11.8% (18)
Ничья
15% (23)
Манчестер Сити
73.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
76.72% (89)
Меньше
23.28% (27)
Обе команды забьют
Да
87.07% (101)
Нет
12.93% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
34.6% (53)
1:3 Манчестер Сити
9.8% (15)
1:1 Ничья
7.8% (12)
0:1 Манчестер Сити
7.2% (11)
2:1 Манчестер Юнайтед
5.2% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:3 Манчестер Сити
2.6% (4)
0:2 Манчестер Сити
2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!