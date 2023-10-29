Манчестер Юнайтед

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Что там в турнирной таблице? "Красные дьяволы" далеки от первой тройки, да и в зону еврокубков команда Эрика тен Хага пока не влезает. Восьмое место у "МЮ" и 15 очков, подправили ситуацию недавние победы над не самыми сильными оппонентами - "Брентфордом" и абсолютным аутсайдером лиги - "Шеффилд Юнайтед". Вообще, три последних матча во всех турнирах манкунианцы выиграли, ещё один - с трудом поверженный соперник - "Копенгаген" в Лиге чемпионов. В остальном же "МЮ" пока скорее проваливает сезон и победа над принципиальным соперником, если таковая случится, невероятный импульс должна дать команде.