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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 58
Манчестер Юнайтед 8.6% (5)
X 19% (11)
Манчестер Сити 72.4% (42)
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Манчестер Сити

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

43 матча

46.5%
9.3%
44.2%
20 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.9%
41.9%
30.2%
12 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.6%
27.9%
39.5%
14 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
2:3
С
3:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.41
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

33
36

Голов в среднем за матч

1.57
1.64

Среднее время на гол

57
55

Всего голов

64
64

Голов в среднем за матч

1.49
1.49

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 3 0.33
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.22
Эриксен Кристиан 1 0.11
Рэшфорд Маркус 1 0.11
Каземиро Карлос 1 0.11
Варан Рафаэль 1 0.11
Далот Диогу 1 0.11
Межбри Ханнибал 1 0.11
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (1) 1
Альварес Хулиан 4 0.44
Родри Эрнандес 2 0.22
Фоден Фил 1 0.11
Силва Бернарду 1 0.11
Доку Жереми 1 0.11
Аке Натан 1 0.11
Уокер Кайл 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Онана Андре 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Антони 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 3 1
Аканджи Мануэль 2 1
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Манчестер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
10
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
4
57%
3
30%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
5
25%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
6
50%
4
20%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
3.
Арсенал
 Заявка 9 6 3 0 18 - 8 21
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
10.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 10 3 4 3 7 - 11 13
11.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
13.
Фулхэм
 Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 4 4 0 0 17 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
5.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
7.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
8.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 7 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 6 (1)
Ньюкасл Исак Александр 6
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 19 часов 45 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.4% пользователей.
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    • Прогнозы 58
    Манчестер Юнайтед 8.6% (5)
    X 19% (11)
    Манчестер Сити 72.4% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Манчестер Сити
    5.40
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    4.20
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    5.10
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    8.6% (5)
    Ничья
    19% (11)
    Манчестер Сити
    72.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.48% (44)
    Меньше
    18.52% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    90.74% (49)
    Нет
    9.26% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    41.4% (24)
    1:3 Манчестер Сити
    13.8% (8)
    2:2 Ничья
    8.6% (5)
    1:1 Ничья
    8.6% (5)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    6.9% (4)
    0:1 Манчестер Сити
    5.2% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    3.4% (2)
    0:2 Манчестер Сити
    3.4% (2)
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