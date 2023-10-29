Первый тайм

13' Джон Кордоба неожиданно выскочил из-за спины Мойзеса и отобрал себе мяч. Мойзес исправил свою ошибку, нарушив правила. Опасный штрафной появился у "Краснодара".

12' Территориальное преимущество вырисовывается у "Краснодара". Заброс в правую часть чужой штрафной у гостей был нацелен на Джона Кордобу, который не смог пробить по воротам, мяч в руках Игоря Акинфеева.

11' Проникающая передача последовала у "армейцев" по центру низом на Антона Заболотного, который не сумел подцепить и обработать этот мяч.

10' "Краснодару" победа требуется, исходя из роли "быков" как борцов за чемпионство. Раньше никогда "чёрно-зелёные" не находились так долго на первом месте.

9' Жоау Батчи с левого полуфланга сместился к центру, уходя от Саши Зделара, и нанёс удар с рикошетом в руки Игоря Акинфеева.

9' Неспешно краснодарцы перепасовываются на своей половине поля, а затем следует пас назад Сафонову. Но если ошибка случится непоправимая, тогда что?