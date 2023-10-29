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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 13'
Краснодар
0'
Прогнозы 199
ЦСКА Москва 31.2% (62)
X 39.7% (79)
Краснодар 29.1% (58)
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35
Акинфеев
Игорь
10
Обляков
Иван
27
Мойзес
Роберто
77
Агапов
Илья
2
Келлвен
Дуглас
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
22
Гайич
Милан
III
9
Чалов
Фёдор
91
Заболотный
Антон
21
Файзуллаев
Аббосбек
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Джуниор
9
Кордоба
Джон
20
Кади
ЦСКА Москва
3-4-3
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

ЦСКА Москва
Краснодар

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед

31 матч

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

48.4%
35.5%
16.1%
15 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
К
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
КPП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
9

Голов в среднем за матч

1.94
0.6

Среднее время на гол

46
150

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

46
23

Голов в среднем за матч

1.48
0.74

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
121

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 6 (4) 0.5
Заболотный Антон 5 (1) 0.42
Гайич Милан III 3 0.25
Мухин Максим 2 0.17
Файзуллаев Аббосбек 1 0.08
Рядно Михаил 1 0.08
Давила Виктор 1 0.08
Мойзес Роберто 1 0.08
Келлвен Дуглас 1 0.08
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 0.5
Сперцян Эдуард 6 (4) 0.5
Батчи Жоау 1 0.08
Кайо Панталеао 1 0.08
Ахметов Ильзат 1 0.08
Черников Александр 1 0.08
Кади 1 0.08
Олусегун Джуниор 1 0.08
Ленини Пина 1 0.08
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 5 1
Заболотный Антон 3 0
Мойзес Роберто 3 0
Гайич Милан III 1 1
Зделар Саша 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Мухин Максим 2 0
Файзуллаев Аббосбек 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 4 0
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 2 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Батчи Жоау 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
9
ЦСКА Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
17%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0
Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2
Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Краснодар

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 13 8 5 0 21 - 7 29
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 27 - 13 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
5.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
6.
Пари НН
 Заявка 13 6 2 5 12 - 11 20
7.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
8.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 13 4 7 2 22 - 17 19
9.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
10.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
14.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Краснодар
 0:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
8.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 7 3 4 0 10 - 4 13
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    13'
    Джон Кордоба неожиданно выскочил из-за спины Мойзеса и отобрал себе мяч. Мойзес исправил свою ошибку, нарушив правила. Опасный штрафной появился у "Краснодара".
  • 12'
    Территориальное преимущество вырисовывается у "Краснодара". Заброс в правую часть чужой штрафной у гостей был нацелен на Джона Кордобу, который не смог пробить по воротам, мяч в руках Игоря Акинфеева.
  • 11'
    Проникающая передача последовала у "армейцев" по центру низом на Антона Заболотного, который не сумел подцепить и обработать этот мяч.
  • 10'
    "Краснодару" победа требуется, исходя из роли "быков" как борцов за чемпионство. Раньше никогда "чёрно-зелёные" не находились так долго на первом месте.
  • 9'
    Жоау Батчи с левого полуфланга сместился к центру, уходя от Саши Зделара, и нанёс удар с рикошетом в руки Игоря Акинфеева.
  • 9'
    Неспешно краснодарцы перепасовываются на своей половине поля, а затем следует пас назад Сафонову. Но если ошибка случится непоправимая, тогда что?
  • 8'
    ЦСКА перехватил мяч на чужой половине поля - не смог "Краснодар" выйти из обороны. Фёдору Чалову позволили пробить с линии штрафной площади - получилось несильно в руки Матвея Сафонова.
  • 7'
    Станислав Черчесов присутствует на трибуне. Неужто присматривает себе новую команду бывший главный тренер сборной России?
  • 6'
    Левым флангом теперь попробовал поатаковать "Краснодар", и "армейцы" легко защитились. Правда, не сохранили потом мяч хозяева, вынесли его за боковую линию.
  • 5'
    Антон Заболотный пытался по центру за счёт габаритов войти в чужую штрафную после длинного выноса Игоря Акинфеева, однако не сумел продавить матёрого Хуниора Алонсо.
  • 4'
    У "Краснодара" неплохая поддержка сегодня, несмотря на то, что матч гостевой для команды Ивича. Слышно, как организованно кричат с трибун: "Быки"! "Быки"!".
  • 3'
    Аббосбек Файзуллаев разыграл штрафной удар с Виктором Мендесом, попередавали мяч друг другу "армейцы", а потом последовал длинный заброс на левый край вратарской, откуда Файзуллаев головой неопасно пробил мимо створа.
  • 2'
    Начало матча получается довольно спокойное. Хозяева отобрали себе мяч на левом фланге, а потом утратили его... В общем, много потерь, хаотичный характер игры.
  • 1'
    Мяч с центра поля разыграли краснодарцы, но сейчас уже "армейцы" контролируют его на своей половине, разыгрывают с Акинфеевым.
  • 1'
    ЦСКА играет в красно-синей форме, а у "Краснодара" бело-салатовая экипировка.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Перед началом матча бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников получил серебряную медаль чемпионата России прошлого сезона.
    • За ЦСКА не сможет сыграть защитник Виллиан Роша, дисквалифицированный по причине четырёх жёлтых карточек.
    • Это очень важный матч с точки зрения расположения команд в верхней части турнирной таблицы. "Краснодар" в случае своей победы восстановит отрыв над "Зенитом" в размере пяти очков. Если "быки" сыграют вничью, то они будут опережать питерцев по итогам тринадцатого тура на три балла, если проиграют - на два. ЦСКА, если выиграет, ворвётся в топ-5 таблицы, а при любом другом исходе "армейцы" останутся на восьмой строчке.
    • Судья
      Официальные лица матча:

      Судья: Левников Кирилл Николаевич (Санкт-Петербург).
      Помощник судьи: Ермаков Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург).
      Помощник судьи: Веретёшкин Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург).
      Резервный судья: Фролов Антон Вячеславович (Москва).
      Делегат: Солдаткин Дмитрий Николаевич (Москва).
      Инспектор: Тюмин Алексей Иванович (Новочеркасск).
      ВАР: Москалёв Владимир Викторович (Воронеж).
      АВАР: Лунёв Алексей Сергеевич (Новосибирск).
    • Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции центрального матча 13-го тура чемпионата России, где между собой сыграют московский ЦСКА и "Краснодар". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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    Прогнозы 199
    ЦСКА Москва 31.2% (62)
    X 39.7% (79)
    Краснодар 29.1% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.37
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Краснодар

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    31.5% (63)
    Ничья
    39.5% (79)
    Краснодар
    29% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.4% (63)
    Меньше
    49.6% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    89.6% (112)
    Нет
    10.4% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.5% (49)
    2:1 ЦСКА Москва
    14% (28)
    1:2 Краснодар
    9% (18)
    2:2 Ничья
    7.5% (15)
    1:0 ЦСКА Москва
    3% (6)
    0:0 Ничья
    2% (4)
    2:3 Краснодар
    1% (2)
    2:0 ЦСКА Москва
    1% (2)
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    Краснодар
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