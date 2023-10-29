Тур: 13. Стадион: ВЭБ Арена.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Обляков
Иван
77
Агапов
Илья
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
20
Кади
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Обляков ИванЗащитник
- Защитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 КадиНападающий
- Запасные игроки
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЦСКА Москва
Краснодар
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед
31 матч
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
48.4%
35.5%
16.1%
15 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
9
Голов в среднем за матч
1.94
0.6
Среднее время на гол
46
150
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
46
23
Голов в среднем за матч
1.48
0.74
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
60
121
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|6 (4)
|0.5
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.42
|Гайич Милан III
|3
|0.25
|Мухин Максим
|2
|0.17
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.08
|Рядно Михаил
|1
|0.08
|Давила Виктор
|1
|0.08
|Мойзес Роберто
|1
|0.08
|Келлвен Дуглас
|1
|0.08
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6
|0.5
|Сперцян Эдуард
|6 (4)
|0.5
|Батчи Жоау
|1
|0.08
|Кайо Панталеао
|1
|0.08
|Ахметов Ильзат
|1
|0.08
|Черников Александр
|1
|0.08
|Кади
|1
|0.08
|Олусегун Джуниор
|1
|0.08
|Ленини Пина
|1
|0.08
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|5
|1
|Заболотный Антон
|3
|0
|Мойзес Роберто
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Зделар Саша
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|4
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Кади
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
3
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
9
ЦСКА Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
17%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0
Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2
Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Краснодар
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
42
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
66
84
48
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 13
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|27 - 18
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|8.
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 17
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|10 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Факел
|Божин Сергей
|5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Краснодар
Исход игры
ЦСКА Москва
31.5% (63)
Ничья
39.5% (79)
Краснодар
29% (58)
Тотал 2.5
Больше
50.4% (63)
Меньше
49.6% (62)
Обе команды забьют
Да
89.6% (112)
Нет
10.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.5% (49)
2:1 ЦСКА Москва
14% (28)
1:2 Краснодар
9% (18)
2:2 Ничья
7.5% (15)
1:0 ЦСКА Москва
3% (6)
0:0 Ничья
2% (4)
2:3 Краснодар
1% (2)
2:0 ЦСКА Москва
1% (2)
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