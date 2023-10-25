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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 79
ЦСКА Москва 30.4% (24)
X 45.6% (36)
Краснодар 24.1% (19)
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Краснодар

История личных встреч

ЦСКА Москва
Краснодар

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед

31 матч

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

48.4%
35.5%
16.1%
15 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
К
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
КPП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
9

Голов в среднем за матч

1.94
0.6

Среднее время на гол

46
150

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

46
23

Голов в среднем за матч

1.48
0.74

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
121

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 6 (4) 0.5
Заболотный Антон 5 (1) 0.42
Гайич Милан III 3 0.25
Мухин Максим 2 0.17
Файзуллаев Аббосбек 1 0.08
Рядно Михаил 1 0.08
Давила Виктор 1 0.08
Мойзес Роберто 1 0.08
Келлвен Дуглас 1 0.08
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 0.5
Сперцян Эдуард 6 (4) 0.5
Батчи Жоау 1 0.08
Кайо Панталеао 1 0.08
Ахметов Ильзат 1 0.08
Черников Александр 1 0.08
Кади 1 0.08
Олусегун Джуниор 1 0.08
Ленини Пина 1 0.08
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 5 1
Заболотный Антон 3 0
Мойзес Роберто 3 0
Гайич Милан III 1 1
Зделар Саша 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Мухин Максим 2 0
Файзуллаев Аббосбек 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 4 0
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 2 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Батчи Жоау 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
9
ЦСКА Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
17%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0
Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2
Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Краснодар

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 6 3 3 26 - 17 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
11.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 20 - 24 13
12.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
13.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
14.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
Ростов
 Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
10.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
12.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Официальные лица матча:

    Судья: Левников Кирилл Николаевич (Санкт-Петербург).
    Помощник судьи: Ермаков Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург).
    Помощник судьи: Веретёшкин Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург).
    Резервный судья: Фролов Антон Вячеславович (Москва).
    Делегат: Солдаткин Дмитрий Николаевич (Москва).
    Инспектор: Тюмин Алексей Иванович (Новочеркасск).
    ВАР: Москалёв Владимир Викторович (Воронеж).
    АВАР: Лунёв Алексей Сергеевич (Новосибирск).
  • Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции центрального матча 13-го тура чемпионата России, где между собой сыграют московский ЦСКА и "Краснодар". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 20 часов 44 минуты.



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  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 79
ЦСКА Москва 30.4% (24)
X 45.6% (36)
Краснодар 24.1% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Краснодар
2.35
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3.80
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3.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар

Исход игры
ЦСКА Москва
30% (24)
Ничья
45% (36)
Краснодар
25% (20)
Тотал 2.5
Больше
53.73% (36)
Меньше
46.27% (31)
Обе команды забьют
Да
85.07% (57)
Нет
14.93% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.3% (21)
2:1 ЦСКА Москва
22.5% (18)
2:2 Ничья
11.3% (9)
1:2 Краснодар
10% (8)
0:0 Ничья
5% (4)
1:0 ЦСКА Москва
3.8% (3)
2:0 ЦСКА Москва
2.5% (2)
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