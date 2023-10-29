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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Тренчин
2:3
Второй тайм: 90+'
Спартак Трнава
0'
0:1
15' Гол
Азанго Филип
36' Желтая карточка
Кмет Матуш
1:1
41' Гол
Eynel Soares
44' Желтая карточка
Гайдош Артур
2:1
52' Гол
Eynel Soares
2:2
62' Гол
Баинович Филип
62' Желтая карточка
Бариш Дамьян
72' Желтая карточка
Шулек Мартин
2:3
77' Гол
Азанго Филип
80' Желтая карточка
Компан-Брезник Миха
81' Желтая карточка
Eynel Soares
84' Желтая карточка
Азанго Филип
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
15
Lazar
Stojsavljevic
14
Бондаренко
Тарас
4
Samuel
Kozlovsky
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
8
Гайдош
Артур
22
Гонг
Хилари
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
5
Компан-Брезник
Миха
18
Шулек
Мартин
80
Желькович
Адриан
97
Офори
Келвин
27
Бернат
Ян
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
Тренчин
4-3-3
Спартак Трнава
4-2-3-1

История личных встреч

Тренчин
Спартак Трнава

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
55.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 14 побед

45 матчей

35.6%
15.6%
48.8%
16 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.2%
46.7%
31.1%
10 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:2
К
3:0
К
1:2
С
3:2
С
0:2
С
0:0
С
0:1
С
2:0
К
0:1
С
0:1
С
2:0
С
2:0
ТМК
4:0
ТМС
4:0
С
1:0
С
1:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
0:2
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:4
С
1:1
С
3:3
С
1:3
С
1:1
С
5:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
0:3
С
2:2
CL
4:2
CL
1:0
ТМС
1:2
CL
2:1
CL
6:0

Голы

Всего голов

45
20

Голов в среднем за матч

1.96
0.91

Среднее время на гол

46
99

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.64
1.35

Среднее время на гол

55
66

Всего голов

81
51

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.42
Eynel Soares 4 0.33
Rahim Ibrahim 4 0.33
Гонг Хилари 2 0.17
Кмет Матуш 1 0.08
Samuel Kozlovsky 1 0.08
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 4 0.33
Азанго Филип 4 0.33
Офори Келвин 2 0.17
Баинович Филип 2 0.17
Джуричин Марко 2 (1) 0.17
Стефаник Самуэль 1 0.08
Даниэл Эрик 1 0.08
Желькович Адриан 1 0.08
Ристовски Милан 1 0.08
Бернат Ян 1 0.08
Компан-Брезник Миха 1 0.08
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 5 1
Бариш Дамьян 5 0
Холли Доминик 3 0
Кмет Матуш 2 0
Lazar Stojsavljevic 2 0
Eynel Soares 2 0
Илья Столица 1 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Гонг Хилари 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0
Гайдош Артур 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 1
Шулек Мартин 3 0
Баинович Филип 3 0
Прохазка Роман 2 0
Микович Мартин 2 0
Азанго Филип 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Дюриш Михал 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спартак Трнава
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
1
Тренчин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
7
Тренчин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Спартак Трнава
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Забито

15
18
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
7%
3
17%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
6
40%
4
22%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
6
38%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3
Спартак Трнава
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2

Результаты матчей

Тренчин
Спартак Трнава

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
5
1
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4:0 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Жилина
 12 8 1 3 30 - 18 25
3.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
4.
Тренчин
 2:3 12 7 2 3 21 - 15 23
5.
Спартак Трнава
 3:2 12 6 3 3 20 - 15 21
6.
ДАК
 12 6 2 4 19 - 16 20
7.
Дукла Банска-Бистрица
 12 5 4 3 23 - 18 19
8.
Скалица
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Ружомберок
 12 3 4 5 12 - 21 13
10.
Кошице
 0:4 12 2 1 9 10 - 29 7
11.
Михаловце
 11 0 4 7 9 - 23 4
12.
Злате Моравце
 12 0 3 9 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Слован Братислава
 4:0 5 4 1 0 13 - 4 13
4.
Тренчин
 2:3 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
6.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
8.
Спартак Трнава
 3:2 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 0:4 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 6 0 2 4 4 - 11 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 3:2 6 4 2 0 11 - 7 14
2.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Слован Братислава
 4:0 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Тренчин
 2:3 6 3 1 2 11 - 11 10
6.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 0:4 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 5 0 2 3 4 - 8 2
11.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (3)
Жилина Дурис Давид 8 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Слован Братислава Барсегян Тигран 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Гайдош Артур получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Lazar Stojsavljevic сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Eynel Soares бьет в цель!
    • 36'
      Кмет Матуш получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Шулек Мартин сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Азанго Филип бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Спартак Трнава.
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    Тренчин
    Ничья
    Спартак Трнава
    3.40
    8.50
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    2.90
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