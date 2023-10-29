Тур: 12. Стадион: На Сихоти.
2:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолАзанго Филип
36' Желтая карточкаКмет Матуш
1:1
41' ГолEynel Soares
44' Желтая карточкаГайдош Артур
2:1
52' ГолEynel Soares
2:2
61' ГолБаинович Филип
62' Желтая карточкаБариш Дамьян
72' Желтая карточкаШулек Мартин
2:3
76' ГолАзанго Филип
80' Желтая карточкаКомпан-Брезник Миха
81' Желтая карточкаEynel Soares
84' Желтая карточкаАзанго Филип
90' Желтая карточкаКоштрна Кристиан
90'+5
Ход матча
15'
0:1
36'
41'
44'
52'
2:1
61'
2:2
62'
72'
76'
2:3
81'
84'
90'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
18
Шулек
Мартин
97
Офори
Келвин
27
Бернат
Ян
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
84 Emma Uchegbu
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пена РикардоПолузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Тренчин
Спартак Трнава
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
55.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 14 побед
45 матчей
35.6%
15.6%
48.8%
16 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.2%
46.7%
31.1%
10 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
20
Голов в среднем за матч
1.96
0.91
Среднее время на гол
46
99
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.64
1.35
Среднее время на гол
55
66
Всего голов
81
51
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.42
|Eynel Soares
|4
|0.33
|Rahim Ibrahim
|4
|0.33
|Гонг Хилари
|2
|0.17
|Кмет Матуш
|1
|0.08
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.08
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|4
|0.33
|Азанго Филип
|4
|0.33
|Офори Келвин
|2
|0.17
|Баинович Филип
|2
|0.17
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.17
|Стефаник Самуэль
|1
|0.08
|Даниэл Эрик
|1
|0.08
|Желькович Адриан
|1
|0.08
|Ристовски Милан
|1
|0.08
|Бернат Ян
|1
|0.08
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.08
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|5
|1
|Бариш Дамьян
|5
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Eynel Soares
|2
|0
|Илья Столица
|1
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Шулек Мартин
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Азанго Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спартак Трнава
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
1
Тренчин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Спартак Трнава
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
7
Тренчин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Спартак Трнава
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
6%
4
19%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
7
41%
4
19%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
2
12%
3
14%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
3
16%
4
29%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
7
37%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3
Спартак Трнава
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2
Результаты матчей
Тренчин
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
66
210
39
111
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|5 (4)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5